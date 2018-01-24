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Волшебник Изумрудного города. Как Саакашвили превращается в великого Гудвина
19:07 23.01.2018 |
И без того щедрый на популизм и демагогию Михеил Саакашвили в последнее время не брезгует риторическими приемами великих комбинаторов и чревовещателей из цирка-шапито.
Речь идет об очередном грандиозном прожекте Михеила Николозовича по переносе столицы Украины из Киева в чисто поле - в самый что ни на есть географический центр Украины. Куда-то в окрестности райцентра Шпола на Черкасчине. Своими живописаниями будущего города-сада Саакашвили поделился в документальном фильме, посвященному политической агитации за свою скромную персону.
В новой столице, обещает Саакашвили, будет огромный Майдан (видимо, для вечной революции), а вокруг сплошь прозрачные административные здания, в которых будут сидеть исключительно честные, патриотичные и молодые чиновники, назначенные без взяток и кумовства через конкурсную процедуру. Жить эти честные бюрократические труженики будут тут же, недалеко, в специально построенных государственных квартирах, и только во время исполнения священного долга по служению Родине на бюрократической ниве. Глубоко под землей будет расположен мозг всей страны - некий Мультимедийный центр (почему именно мультимедийный, а не аналитический, например?), где специально собранные мудрецы будут принимать самые важные решения.
Ну а для того чтобы простые люди могли вдоволь майданить под прозрачными стенами новой столицы, давая новым и честным чиновникам свои пролетарские наказы, к Шполе протянут сверхскоростные железнодорожные ветки и автобаны, чтобы из любого конца Украины можно было доехать максимум за четыре часа. А что? Удобно ведь, как-никак плюс-минус географический центр страны.
Чем не прелесть? Не новая столица, а настоящий Изумрудный город во главе с великим мудрым Гудвином - место, где сбываются мечты и исполняются желания. Ну а Киев благодаря постройке новой столицы навсегда избавится и от пресловутых "барыг и дармоедов", и от транспортных коллапсов, а в старых "совковых зданиях" центра нынешней столицы будут "гостиницы, рестораны, музеи" и прочая приятная киевлянам инфраструктура. Ну а чтобы вся вышеописанная сказка стала былью, нужно всего ничего - заменить "власть барыг" на власть Саакашвили. Как уже ранее отмечал Михеил Николозович, его скромным амбициям вполне будет соответствовать должность премьер-министра, ну а красивый и удобный офис в центре страны только поможет вершить великие реформы и исполнять желания.
Собственно, то, что политики торгуют не только собой, но и своими мечтами, - вещь вполне обыденная. Другое дело, что к таким мечтам должен прилагаться какой-никакой план их реализации, желательно поэтапный и реалистичный. Ну а все остальные мечты, вроде построения общества всеобщего счастья, могут прилагаться исключительно в качестве далекого морального ориентира, о котором невозможно, да и ни к чему, вести предметный разговор. В нашем же случае мы имеем дело с классической "разводкой лохов", красочно описанной в советской полузапрещенной классике. Остап Ибрагомович, помнится, с не меньшей, нежели у Михеила Николозовича, экспрессией живописал мировую столицу шахмат Нью-Васюки, что позволило ему в очередной раз осуществить относительно законный отъем денежных знаков у доверчивых провинциальных граждан. А полузапрещенными романы Ильфа и Петрова стали в том числе потому, что слишком уж методы Остапа Ибрагимовича напоминали методы советской власти. И история с Нью-Васюками до боли похожа на советские агитки о "городе-саде" и яблонях, которые очень скоро будут цвести на Марсе.
То же самое получается и с Саакашвили. Позиционируя себя как единственного человека, способного вывести Украину из пресловутого совка, он пользуется совершенно совковыми приемами, выдавая фантастические мечтания за скорую реальность. Почему план возведения новой стеклянной столицы - это мечта, не имеющая ничего общего с реальностью, надеюсь, лишний раз объяснять не требуется, хотя бы просто потому, что нам куда важнее прямо сейчас запустить нормальный пассажирский поезд Киев-Мариуполь или построить нормальную автотрассу Киев-Сумы.
Хотя, если отвлечься от реальности, то идея переноса столицы из перегруженного мегаполиса куда-нибудь в специально оборудованное место - достаточно здравая и некоторыми странами успешно опробованная. Теми же США, например. Вот только прежде чем дискутировать на сей счет, было бы неплохо решить более насущные проблемы и добиться устойчивого экономического роста.
Так что стеклянный город из воображения Саакашвили - это не Вашингтон, не Канберра и даже не Астана. Это сказочный Изумрудный город в Волшебной стране или, если хотите, в стране Оз. Разница между оригиналом сказки от американца Баума и подделкой русского Волкова не принципиальна. Однако эта литературная аналогия отлично иллюстрирует прожект Михеила Николозовича.
Сказочный Изумрудный город, как известно, оказался городом Бижутерным, сделанным почти сплошь из дешевого стекла. А для лицезрения красот великого города нужны были принудительно надеваемые на горожан зеленые очки (в нашем случае розовые подходят больше). А хозяин Изумрудного города - великий и грозный волшебник Оз (он же великий и ужасный Гудвин) на поверку оказался обычным фокусником, мошенником и аферистом, ловко выдававшим себя за властителя судеб людских с помощью нехитрых цирковых приемов. К тому же Гудвин-Оз, как бы ни неприятна не показалась Михеилу Николозовичу эта аналогия, еще и самый что ни на есть натуральный гастролер, которого занесло в чужую страну непонятно откуда взявшимся ветром. Вот только паспорт Волшебной страны у "великого и ужасного" никто не отбирал, да и не выдавал по большому счету. В сказочных странах как-то не принято паспорта выдавать.
Для Гудвина вся его афера с Изумрудным городом завершилась, как и требует сказочный жанр, вполне благополучно - депортацией на родину по воздуху - и сопровождалась всеобщей радостью и самого волшебника-афериста, и одураченных им граждан. В реальной истории Саакашвили последствия могут быть далеко не сказочными. Не для самого Михеила Николозовича, лично у него в любом случае все будет более-менее благополучно, а для украинских граждан, все еще склонных верить в красивые сказки и великих политических волшебников. Их ждет очередное болезненное прозрение и разочарование. А потому лучше с самого начала не очаровываться.
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