Войны правых: С чем пойдут на выборы Билецкий и Тягнибок

Денис Сарбей / Depo.ua

Несмотря на популярность правых в Европе, у нас они до сих пор не имеют четкой стратегии, поэтому либо склоняются к социальному популизму, либо прибегают к низкопробному пиару.

На днях в столице произошло сразу несколько нападений на людей, которых заподозрили в нетрадиционной ориентации. Сначала в центре из-за внешнего вида на орехи получил гость из Британии, а в воскресенье вечером досталось участникам творческого коллектива "Травести шоу". В обоих случаях грешат на правых радикалов. "Лупить гомиков" - одно из развлечений парней, которым нравятся правые идеи, но у них не хватает ума вникнуть в суть этих идей, поэтому они сосредотачиваются на внешних атрибутах и стереотипах, рожденных в 20-30-е годы прошлого века.

Выставочное шествие с факелами, акцент на идеях отцов-основателей националистического движения - это символично, но не современно. Представители правых партий все чаще не успевают за веяниями времени. Так, к примеру, парламентские "свободовцы" не голосовали за закон о реинтеграции, который признает Россию агрессором, и за образовательный закон с нормой, которая защищает именно титульную нацию - конструкт, которым партия Тягнибока постоянно пользуется в своей риторике. Эти же "болезни" переняли и Нацкорпус - несколько модернизированная правая партия, и С14 во главе с Евгением Карасем, которая еще только борется за место под солнцем.

Так же, как и у левых, о которых Depo.ua писал ранее, у правых хорошо ощутим кризис креатива. Та С14 блокировали Киево-Печерскую Лавру, благодаря чему украинцы в очередной раз получили возможность увидеть тамошних батюшек во всей красе, но вряд ли после этой блокады паства УПЦ МП уменьшилось. Сейчас группа депутатов, в состав которой вошли Билецкий и "свободовцы", обратилась к СНБО и Минюсту относительно деятельности представителей УПЦ МП, которую они называют антигосударственной. То есть, проблему должен решить кто-то, а когда не решит, правые заявят о смычке власти с московскими попами. Мелко и банально...

На самом деле, украинские правые и националистические организации, которые с 2014 года переживают подъем, имеют возможность стать такими себе хунвейбинами - движителями и проводниками культурных изменений, чем способствовали бы власти. Зато мы видим, как они скатываются к социалистической риторике, что не добавит им дополнительных баллов в перспективе следующих парламентских выборов. Где социальный популизм возьмут на вооружение политики, которые гораздо сильнее в экономических теориях. А если добавить к этому вечную проблему "гетманства" среди националистов, которая раскалывала их на отдельные лагеря, очевидно, получим на весну 2019-го в качестве кандидатов в президенты и Билецкого, и Тягнибока, потому что для "Свободы" принципиально отправить на гонки своего лидера, и Яроша, который после громкого взлета в 2014 году совсем исчез из СМИ, и еще нескольких персонажей, которые будут использовать радикальную патриотическую риторику. И они будут бороться не за булаву, а между собой.

Взлет правых движений характерен для всей Европы, и наши должны быть в тренде, чтобы не оказаться на обочине. На Западе правые отказались от многих радикальных атрибутов, как то национализм земли и крови, гомофобия, антисемитизм, в то же время на первые роли вышла антимиграционная риторика и критика мультикультурализма. К примеру, "Партия свободы" в Нидерландах выступает в защиту прав ЛГБТ. Страшный сон для наших "нациков"!

В прошлом году важные для Европы выборы прошли во Франции, Германии и Нидерландах. Они подтвердили, что до правого поворота в странах ЕС еще далеко, однако возрождение правых идеологий несомненное. В Германии "Альтернатива для Германии" (AfD) в результате сентябрьских выборов впервые прошла в Бундестаг, получив 13% голосов. Во Франции наблюдается определенный спад популярности "Нацфронта" после поражения Марин Ле Пен на президентских выборах. А вот в Нидерландах лидер уже упомянутой "Партии свободы" Герт Вилдерс имеет достаточно высокий рейтинг, а его партия на парламентских выборах заняла второе место, набрав 13% голосов. Но несмотря на популярность правых в Старой Европе, речь не идет о поддержке там ультраправых сил. У названных партий нет боевого крыла, которое бы билось за идею на улицах. Скорее речь идет об ориентации на респектабельного бюргера, которому не нравится засилье мигрантов, содержать которых он вынужден из собственного кармана.

Экономическими причинами обусловливается и евроскептицизм. Однако, в отличие от антимусульманских взглядов, стремление развалить ЕС не является общим для всех правых. Даже в отношении ислама их подходы разнятся: большинство не против носителей этой веры как таковых, речь идет о протесте против фундаментализма.

За последние 10-15 лет в Европе правые партии прошли путь от маргиналов до полноценных участников борьбы за власть. В Норвегии члены правой Партии прогресса не первый год в правительстве - у них аж 8 из 19 портфелей. В 2015-м в правительстве Финляндии одно из кресел занял председатель Партии финнов Тимо Сойни. Датскую народную партию подключают к правящей коалиции, хотя и не принимают ее представителей в правительство. В Венгрии уверенно правит "Фидес" Виктора Орбана. На фоне ультраправых из "Йоббика" эта партия выглядит умеренными националистами. В Польше при власти правые партии "Право и справедливость". Партия Качиньского, отдельные представители которой в правительстве позволяют себе антиукраинские выпады, остается самой популярной в стране. Она взяла электорат не столько национализмом, сколько программой утверждения традиционных ценностей для католической Польши.

Украинцам преимущественно не нравится политика "ПиС", и это закономерно, учитывая трения между Киевом и Варшавой, которые возникли в последнее время. Однако нашим правым стоит поучиться у успешных идеологических побратимов из стран ЕС тому, как стать интересными для современного избирателя - образованного, мыслящего и достаточно толерантного к темам нации, расы и веры.