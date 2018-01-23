В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники

Руслан Рудомський / Depo.ua

В военный бюджет Украины на 2018-й год составляет 86,0145 миллиардов гривен, из которых 2,7 млрд грн запланировано направить на закупку и производство боеприпасов, а также приобретение современного вооружения и военной техники.

Какого именно вооружения - в законе о государственном бюджете не указывается, но с каждым днем ситуация все больше проясняется. Depo.ua не так давно писал о решении Генерального штаба внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", а также несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов.

А несколько дней назад директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook сообщил, что в 2018-м году ВСУ получат новую бронетехнику не поштучно, как раньше, а целыми батальонными комплектами, и что финансироваться все это будет из госбюджета, а за счет "лишних" средств украинских банков под "военно-промышленные" госгарантии в размере 12 миллиардов.

По информации Сергея Згурца, в первую очередь планируется закупить в большом количестве БТР-4, БТР-3, БТР-70ДИ и БМП-1. Что характерно, боевые машины пехоты планируется закупать за границей. Давайте пройдемся по всем озвученным позициям и вспомним, что они собой представляют.

БТР-4 "Буцефал"

Это полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине "Харьковским конструкторским бюро по машиностроению". Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных подразделений быстрого реагирования и морской пехоты.

В отличие от советского семейства бронетранспортеров (БТР-60/70/80) и их модификаций, БТР-4 является абсолютно новой сугубо украинской разработкой. Компоновка машины аналогична западным проектам: боевой модуль находится не в передней, а в задней части корпуса. Уровень защиты соответствует стандартам STANAG 4569 Level 2.

На БТР-4 серийно устанавливается отечественный горизонтальный рядный трехцилиндровый двухтактный турбодизель прямого впрыска 3ТД-3 объемом 8,15 л, мощностью 500 к.с. Может также устанавливаться немецкий 4-тактный 6-цилиндровый горизонтальный турбодизель прямого впрыска с жидкостным охлаждением Deutz BF6M1015CP объемом 11,91 л, мощностью 442-450 к.с.

Вариации вооружения БТР-4 разноплановые, он может быть вооружен в соответствии с требованиями заказчика на выбор: боевым модулем "Гром", боевым модулем "Шквал", боевым модулем БМ-7 "Парус" или боевым модулем "БАУ-23х2". Существуют проекты, которые не имеют тяжелого вооружения и служат для перевозки пехоты (2 членов экипажа и 10 десантников).

Известно, что на вооружении ВСУ находятся сейчас 78 единиц БТР-4 в модификации БТР-4Е, от которых в свое время отказался Ирак (до недавнего времени эти бронетранспортеры изготовлялись преимущественно на экспорт). По отзывам военнослужащих, они достаточно неплохо зарекомендовали себя в АТО, в частности во время освобождения Славянска и Краматорска.

По информации из открытых источников, стоимость БТР-4 составляет 12 млн грн. Изготавливается он на харьковском ГП "Завод имени Малышева", который и должен получить соответствующий госзаказ. Также известно о подготовке к началу серийного производства БТР-4 на "Житомирском бронетанковом заводе", однако сейчас там изготавливают только корпуса для них.

БТР-3

Считается лучшим в мире в классе средних бронетранспортеров. Разработанный в Украине в 2000 году международным консорциумом, в состав которого входило "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова") по техническому заданию компании ADCOM из ОАЭ для участия в конкурсе на поставку БТР для морской пехоты ОАЭ.

БТР-3 разрабатывался (и изготавливается) с нуля, но с использованием чертежей советского БТР-80, что дает основания считать его глубокой модернизацией советской бронемашины.

Что характерно, по состоянию на середину 2015-го года, когда БТР-3 был принят на вооружение ВСУ, 90% его компонентов и составляющих поставлялись предприятиями военно-промышленного комплекса Украины. Также известно, что эксплуатационные затраты у БТР-3 меньше, чем у БТР-4.

БТР-3 собирают на "Киевском бронетанковом заводе", который и должен получить соответствующий госзаказ.

Скорее всего, из множества модификаций БТР-3 Генштабом Украины будет избран БТР-3ДА - версия, которая появилась в 2016-м году после учета более 740 замечаний в ходе эксплуатации во время войны на востоке Украины.

Эти бронетранспортеры оснастили четырехтактным 6-цилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением Deutz BF6M1015CP и автоматической трансмиссией Allison типа 3200SP. Благодаря этому БТР-3ДА способен преодолевать подъем на гору с углом в 30 градусов, ров шириной 2 метра и препятствие высотой 0,7 метра. К тому же при загруженности в 16,5 тон, доведенной до боевой массы, бронетранспортер БТР-3ДА развивает максимальную скорость по шоссе 104 км/час.

Он оснащен башенным модулем БМ-3 "Штурм" со стабилизацией блока вооружения в двух плоскостях. Для усиления огневой мощи на него установлена 30-миллиметровая автоматическая пушка ЗТМ-1 (с боекомплектом 350 выстрелов). Кроме того, на боевом модуле дополнительно расположены две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет "Барьер", а также 30-миллиметровый автоматический гранатомет КБА-117 и спаренный пулемет КТ-7,62 мм (с боекомплектом 2000 патронов).

На вооружении ВСУ по состоянию на сегодня находятся 90 единиц различных модификаций БТР-3.

Известно, что экспортная стоимость БТР-3, в зависимости от модификации, составляет 1-1,3 млн долл. Стоимость для отечественного потребителя, к сожалению, пока неизвестна.

БТР-70ДИ (он же БТР-7 "Защитник")

Это украинский бронетранспортер, который отличается повышенной проходимостью и способностью следовать за танками, преодолевая противотанковые рвы.

БТР-70ДИ является результатом комплексной модернизации советского БТР-70, запас которых на складах Украины, по разным оценкам, составляет более 700 единиц.

Из открытых источников известно, что по состоянию на сегодня всего было модернизировано и передано украинской армии 13 единиц БТР-70ДИ, которые с 2014-го года принимают участие в АТО.

Модернизация включает в себя, среди прочего, усиление брони и замену советских двигателей на современные дизельные FPT IVECO Tector Р4 (Евро-3) мощностью 150 к. с. каждый, что дает возможность развивать максимальную скорость 100 км/ч с запасом хода в 800 км. Также происходит замена боевого модуля машины. Здесь возможны разные варианты: стабилизированное в двух плоскостях боевое отделение "БУГ", боевой модуль "Ингул" или боевой модуль "Штиль".

Модернизацию БТР-70 до БТР-70ДИ осуществляет государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", который, судя по всему, и получит госзаказ.

По информации из открытых источников, стоимость одного модернизированного БТР-70ДИ составляет 3 млн грн, что в четыре раза дешевле стоимости сделанного с нуля БТР-4. Это, а также огромные запасы БТР-70 на складах делают этот вариант наиболее привлекательным для реализации.

БМП-1

Это бронированная гусеничная машина, которая находится на вооружении механизированных подразделений сухопутных войск и предназначена для транспортировки личного состава к месту выполнения поставленной боевой задачи, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения противником оружия и совместных действий с танками в бою.

Вот здесь кроется самая большая, на первый взгляд, "зрада": закупать БМП-1 планируется за границей. Но при более детальном изучении вопроса можно найти и в этом определенную логику.

Как отмечают военные специалисты, в условиях климата и почв Донбасса гусеничные БМП имеют преимущество над колесными БТРами, особенно на пересеченной местности, поэтому в настоящее время являются более востребованными. К тому же в условиях "Минских соглашений" БМП вообще стали основной огневой мощью украинской армии.

Единственным недостатком советских БМП, унаследованных Украиной, является их недостаточная бронезащита, которая простреливается даже из крупнокалиберного пулемета. Собственно, это и стало причиной больших потерь БМП-2 в первые годы войны на Донбассе (около 300 единиц), что заставило Генштаб расконсервировать имеющиеся запасы и достать "из нафталина" более старшие БМП-1.

Проблема недостаточной брони решается путем модернизации, которую предлагают компания НПО "Практика" совместно с "Киевским бронетанковым заводом", отдельно "Киевский бронетанковый завод", а также "Житомирский бронетанковый завод". Однако, в отличие от ситуации с БТР, до сих пор серийного заказа Генштаба на модернизированные БМП нет.

Вместе с тем, по разным данным, Украина унаследовала от СССР около 2000 единиц БМП-1, из которых на вооружении ВСУ по состоянию на сегодня находятся 193 единицы. Можно предположить, что еще несколько сотен единиц были распроданы за годы независимости, но даже по самым скромным подсчетам специалистов, по состоянию на сегодня на складах должны оставаться около 1000 единиц законсервированных БМП-1.

В такой ситуации откровенно непонятным выглядит озвученное желание покупать БМП-1 за рубежом. Единственным логичным объяснением здесь видится то, что иностранцы предлагают модернизированные "под ключ" варианты "нулевых" советских БМП-1 по адекватной цене.

На Украинском милитарном портале уже появилась информация, что речь идет о партии модернизированных БМП-1 от чешской компании Excalibur Army, которая приобрела их в базовой советской комплектации в Швеции, а и в свое время закупила их в Германии из старых запасов ГДР.

Известно, что большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции, и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления. То есть соответствуют сообщению Сергея Згурца о "нулевом состоянии" БМП, которые планирует закупать Украина.

Если речь идет о известной чешской модификацию БМП "Шакал", то это далеко не худший вариант.





Однако сейчас мы можем только догадываться о планах Генштаба. Вполне возможно, что озвученная информация вообще не соответствует действительности или соответствует лишь частично. Или ситуацию решат "переиграть". Пока же можно лишь констатировать желание украинского главнокомандования серьезно заняться переоснащением украинской армии. А каким именно оно будет - покажет время.