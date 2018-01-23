Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
08:53 23.01.2018 |
Минэкономразвития своим постановлением не будет обязывать всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы, говорится в объяснении министерства.
"Предложенное к обсуждению постановление - один из шагов в рамках политики правительства и Национального банка по увеличению безналичных расчетов и приближения страны к европейским стандартам торгового и банковского обслуживания", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЭРТ, оно обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы.
"Но это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и т.д.", - пояснили в министерстве.
Одновременно, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но будут иметь возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров.
Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.
Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны правых: С чем пойдут на выборы Билецкий и Тягнибок
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Растущий курс доллара несколько сдерживает активность импортеров на межбанке - многие стали откладывать покупку валюты
|Плюшевая диктатура. Четыре головные боли администрации президента
|Имитатор доброй воли. Что Путин приготовит для Донбасса
Конфликт по-прежнему далек от заморозки, однако его, по всей видимости, ожидает существенная трансформация. Собственно, трансформация уже происходит в силу множества факторов, равнодействующую которых просчитать в настоящее время до конца вряд ли возможно.
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного