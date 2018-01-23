В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы

Минэкономразвития своим постановлением не будет обязывать всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы, говорится в объяснении министерства.

"Предложенное к обсуждению постановление - один из шагов в рамках политики правительства и Национального банка по увеличению безналичных расчетов и приближения страны к европейским стандартам торгового и банковского обслуживания", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЭРТ, оно обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы.

"Но это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и т.д.", - пояснили в министерстве.

Одновременно, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но будут иметь возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров.

Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.