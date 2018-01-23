Новый глава ПАСЕ выбирает между Путиным и 20 странами

Роман ФЕДЮК / Деловая столица

Для возвращения в ПАСЕ в 2018 году Кремль мобилизует все возможности дипломатического и финансового давления. И по результатам этого "последнего наступления" станет понятно, чем останется ПАСЕ - опорой Совета Европы или аналогом коммерческого клуба, где единственное требование - вовремя платить взносы

Вчера, в первый же день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, организация определилась с новым руководством. Итальянский депутат Микеле Николетти, который занял должность без голосования, поскольку был безальтернативным кандидатом, и народный депутат Украины Владимир Арьев, возглавляющий украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, были выбраны президентом и вице-президентом организации соответственно.

Можно сосредоточиться на том, "зрадою" или "перемогою" являются результаты вчерашнего дня и вспомнить, что Николетти всегда поддерживал проукраинские резолюции и ежегодно голосовал за подтверждение санкций против России. Что, видимо, "перемога". Но при этом неоднократно заявлял, что с Россией надо "продолжать диалог", даже в инаугурационной речи об этом сказал - что, безусловно, "зрада". О позиции Арьева, очевидно, рассказывать нет смысла.

Но какими бы ни были тонкости политических взглядов нового президента, практически все интересное о нем - еще впереди.

Поскольку уже сегодня состоится первое заседание ad-hoc комитета ПАСЕ, на котором будет обсуждаться возможность возвращения россиян к участию в работе организации. Ранг российской делегации - вице-спикер Совета Федерации Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев - свидетельствует о том, что Кремль надеется на дипломатический прорыв.

Главным "тараном" на переговорах с российской стороны, безусловно, будет вопрос неуплаты Россией членских взносов и угрозы выйти из организации. Хотя, конечно, к тому добавятся угрозы отказаться от признания полномочий комиссара Совета Европы по правам человека и других должностных лиц, избранных без участия россиян.

Хотя и без давления генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда, который уже давно настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ еще до саммита организации, который запланирован в следующем году, тоже не обойдется. При этом чиновник предлагает не просто "простить" Россию - а изменить регламент таким образом, чтобы лишение полномочий делегаций отдельных стран стало невозможным.

Абсолютно честно признавая, что из-за одновременного уменьшения вкладов от Турции и России Совет Европы оказался в финансовом кризисе, и лично у него есть намерение эту ситуацию изменить. Конечно, не ради денег - а исключительно ради людей, которым нужно обеспечить правовую защиту Совета Европы даже на территории России.

Всему этому Микеле Николетти будет вынужден противостоять. Ну или со всем этим согласиться. Не забывая при этом, что в декабре 2017 г. делегация 20 стран-членов ПАСЕ подписали декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в организацию. И в случае, если Россия вернется в ПАСЕ, не выполнив ни одной из резолюций организации, принятых при наложении санкций, заметная часть из этих 20 стран может попрощаться с ПАСЕ - как это уже пообещала сделать Украина. Во-первых, это будет колоссальным ударом по имиджу организации. Потому что, когда в организации выставляют за дверь члена, нарушающего правила,- это означает, что организация имеет авторитет и влияние. А когда из организации начинают добровольно выходить, - это значит, что дальше говорить о влиянии и авторитете не приходится.

И именно по результатам ближайших двух-трех недель, когда новое руководство ПАСЕ продемонстрирует свое умение противостоять предложениям российских "переговорщиков" и озабоченного безденежьем Ягланда, можно будет составить свое представление относительно того, хороших ли руководителей выбрали вчера депутаты ПАСЕ.

