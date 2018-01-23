Имитатор доброй воли. Что Путин приготовит для Донбасса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Имитатор доброй воли. Что Путин приготовит для Донбасса

17:40 22.01.2018 |

Политика

 Руслан ВЕСЕЛ, Алексей КАФТАН / Деловая столица

Конфликт по-прежнему далек от заморозки, однако его, по всей видимости, ожидает существенная трансформация. Собственно, трансформация уже происходит в силу множества факторов, равнодействующую которых просчитать в настоящее время до конца вряд ли возможно.

Новая реальность

Для начала стоит отметить незначительную, но существенную смену в тональности риторики касаемо "украинского вопроса", которую с конца минувшего и особенно в начале нынешнего года демонстрируют и Владимир Путин, и глава российского МИД Сергей Лавров.

Массированные демонстрации стремления к нормализации как на уровне слов, так и на уровне жестов - акцент на готовности обсуждать вопрос о миротворцах, обмен пленными, предложение вернуть Украине остающееся в Крыму имущество ВСУ и т. д. - и сопутствующие обвинения Киева в срыве Минских соглашений, нарушении Будапештского меморандума и стремлении к силовому решению конфликта на Донбассе - имели, по всей видимости, две краткосрочные задачи. Во-первых, показать собственную готовность к диалогу на контрасте с недоговороспособностью украинского руководства. Во-вторых, усилить эмоциональное напряжение накануне рассмотрения Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (более известном как закон о реинтеграции) и максимально скандализировать процесс его принятия как на международных площадках, так и внутри Украины.

Закон закрепляет приоритетную трактовку войны на Донбассе как международного конфликта, притом что Москва предпочитает версию о противостоянии центра и региона из-за разделения полномочий. То есть конфликта сугубо гражданского. К сторонам которого, как за день до голосования в очередной раз заметил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, "Россия не относится".

Как бы то ни было, принятый 18 февраля документ формирует новую политическую - и геополитическую - реальность. Реальность "после Минска", которая, впрочем, имеет шансы состояться лишь с согласия западных партнеров. Помимо полной легитимации применения ВСУ в рамках АТО, закон, признавая ОРДЛО территориями, оккупированными Россией, де-юре выводит за рамки субъектности тамошние режимы и констатирует отказ Киева от ответственности за происходящее в ОРДЛО, возлагая ее на оккупанта. Чего Кремлю, по бедности прекратившему прописывать траты на эти территории в своем госбюджете, очень не хочется, не говоря уже о списке обязанностей, который влечет этот статус согласно международным нормам. Так что, разумеется, о признании Россией себя оккупантом говорить не приходится. Но дальнейшая трансформация структур, осуществляющих контроль над этими территориями, представляется весьма вероятной.

В частности, один из вероятных сценариев непосредственно связан с намерением предоставить легальный статус частным военным компаниям, озвученным Москвой накануне голосования в Раде. Формальное выведение из структуры МО и ФСБ РФ оккупационных сил с последующей припиской их к ЧВК может стать новым способом игры в "ихтамнетов", особенно при периодической - в меру необходимости - смене вывесок этих компаний. Кстати, этот прием может использоваться и для демонстрации де-факто субъектности "правительств республик" посредством заключения контрактов с российскими ЧВК. Это, разумеется, в дополнение к практически гарантированным спорадическим ограниченным обострениям на линии соприкосновения, которые будут выдаваться за самодеятельность "сепаратистов" (после принятия закона о реинтеграции писать это слово без кавычек смысла нет).

Путин берет паузу?

Впрочем, на протяжении текущего года действия Москвы, вероятно, будут направлены не столько на завладение инициативой, сколько на консервацию ситуации (хотя открывающиеся ситуативно возможности будут, разумеется, использованы). Это предположение строится на совокупности нескольких моментов. Во-первых, предстоящая публикация американского санкционного списка высших функционеров и финансистов путинского режима объективно - в силу хотя бы человеческого фактора - отчасти ограничит его инициативность.

Второй ограничитель - намеченные на март президентские выборы (или "выборы"). Трудно не согласиться с Путиным в том, что Украина является фактором внутренней российской политики. Судя по действиям Кремля - недопуску до выборов Алексея Навального, весьма эклектичному кандидатскому пулу, снижению прогнозной планки - российское руководство озабочено сокращением рисков. В общем, стабильность - это не только электоральный фетиш, но и тактический приоритет. С ней связан и третий фактор - предстоящий чемпионат мира по футболу.

Тем не менее речь все же об оперативной паузе (или череде таких пауз), но никак не о длительном затишье. Причем она, по всей видимости, будет заполнена шагами, направленными на смягчение санкционного бремени. В этом контексте сохраняется угроза со стороны пророссийского лобби в Европе и активизации голосов, призывающих поэтапно снимать санкции - как в обмен на уступки (или видимость таковых), так и ввиду опасности, что загнанный в угол Путин спустит "ястребов". Причем активничать лоббисты будут как на уровне большого бизнеса, так и на уровне большой политики.

Показательным и самым болезненным для Украины примером здесь может оказаться Германия: с одной стороны, блок ХДС/ХСС ввиду недостаточно убедительной победы вынужден искать коалиции с традиционно "понимающей Путина" СДПГ, с другой - истории с крымскими турбинами Siemens и калининградской "дочкой" BMW демонстрируют, что немецкие концерны не только не намерены терять российский рынок, но и готовы расширять свое присутствие на нем. Вспомним, что именно из Германии слышалось больше всего недовольства по поводу американских санкций, направленных против представляющего опасность для Украины "Северного потока-2"; вплоть до появления слухов: американо-германская размолвка станет причиной краха трансатлантического единства и приведет к отмене антироссийских санкций Европой. Подобные примиренческие настроения характерны и для других европейских бизнесов, что, в свою очередь, означает постоянное давление на истеблишмент соответствующих государств - и на основе генерируемых Москвой новостных поводов - продвижение тезиса о желательности "ответных шагов" навстречу "демонстрирующей прогресс" России.

Впрочем, здесь стоит отметить, что трансатлантический раскол, если трещина в отношениях ЕС с Вашингтоном начнет углубляться, вряд ли распространится на вопрос санкций против РФ. Это, кстати, отмечает и московское аналитическое агентство "Внешняя политика" в недавнем прогнозе "Международные угрозы России-2018". К слову, если Ангеле Меркель вдруг придется чем-то жертвовать ради коалиции, то французский президент Эммануэль Макрон вполне может ее подстраховать: нынешний Париж не боится конфронтации с Москвой.

Чьи голубые каски

Ответом на такую трансатлантическую солидарность может - и, вероятно, будет - дальнейшее затягивание вопроса о размещении миротворческого контингента на Донбассе, его качественном составе, государственных принадлежностях и функциях (важные этапы обсуждения этой темы, согласно ряду оценок, должны пройти в ближайшие месяц-два). В то же время остается отличной от нуля вероятность принуждения Киева к компромиссу в том или ином варианте.

К примеру, санкционное давление может вынудить Кремль пойти на частичное "площадное" введение миротворцев ООН по украинско-американской модели. Только на территории ЛНР - довольно маленького кусочка оккупированных территорий, к тому же лишившегося недавно "всенародно избранного" и даже отметившегося в Минских соглашениях руководителя, Игоря Плотницкого, свергнутого в результате ноябрьского дворцового переворота.

Параллельно, под соусом взаимных уступок, на территории ДНР РФ может попытаться продавить реализацию своего сценария: миротворческий контингент на линии разграничения и только из ОДКБ. Правда, Запад в лице бывшего заместителя генсека НАТО Александера Вершбоу уже заявил о готовности рассматривать в качестве доноров миротворцев только те страны СНГ, "у которых нет связи с Россией". Таким образом, налицо проблема: если натовских миротворцев не желает видеть Москва, а формирования ОДКБ в этой роли не устраивают ни Киев, ни Вашингтон, где их брать? В конце концов, варианты типа Африканского Союза, КНР, Пакистана, Индии или Бангладеш тоже, мягко говоря, небезупречны.

Кроме того, на выходе получится заморозка конфликта в кипрском или приднестровском варианте, но с необходимостью выполнения Украиной политической части Минских соглашений (особый статус, местные выборы, "народная милиция" и т. д.). Тем более что 18 января представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, формулируя российскую позицию, в очередной раз поставил политические вопросы на первое место.

Еще одним вариантом может стать согласие Москвы на поэтапное введение миротворческого контингента от линии разграничения до границы. При этом условиями расширения зон контроля и функций миротворческого контингента будет выполнение Украиной политической части "Минска" и постепенное снятие санкций Западом.

Очевидно, что при реализации данного сценария Москва на первом его этапе получит то, что предлагала в путинском сентябрьском согласии на миротворцев - их присутствие только на линии разграничения, а дальше может "тупо кинуть" всех партнеров. В то же время, ввиду склонности к самообману, которую за минувшие три года неоднократно демонстрировали западные элиты, этот сценарий может оказаться самым опасным для Украины на нынешнем этапе.

"Сегодня я миролюбив"

Активизацию Кремля в вопросе миротворцев, помимо внешнего давления, делает возможной осознание "смерти Минска". Российские эксперты еще до принятия закона о реинтеграции видели три главных признака этого "успения": во-первых, переговоры в формате Волкер - Сурков, то есть активизация в вопросах урегулирования по Донбассу США, не имеющих отношения к "Минску"; во-вторых, самоустранение, возможно временное, Франции и Германии, чьи руководители ставили подписи под "Минском-2", и в-третьих, переворот в ОРЛО.

Последнее имеет не геополитическое, но юридическое значение: пытающийся создавать видимость соблюдения правовых норм при ведении гибридной войны Кремль, видимо, пока не находит решения "казуса Плотницкого". А именно: как заставить Киев разговаривать с новым "представителем Луганска" с учетом того, что и со "всенародно избранным" на фейковых выборах ноября 2014 г. Плотницким никто особо разговаривать не хотел. Осознание всех этих факторов могло заставить Кремль готовить новый гибридно-миротворческий проект. Проводя параллели с Французской революцией, с известной натяжкой можно сказать, что тулонский сценарий (коллаборационистские республики) в качестве приоритетного уступает вандейскому (относительно самодостаточная и самоподдерживаемая смута). Подтверждений этому как минимум два. Первое - выступление Грызлова, где одним из важнейших приоритетов названо скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса. Второе - упомянутый прогноз "Внешней политики", авторы которого советуют Москве "дать нынешнему националистическому эксперименту на Украине свободно дискредитировать себя". Кремль с немалой долей вероятности примет это как руководство не столько к выжиданию, сколько к действию.

Временные рамки здесь, вероятно, следующие. Полный цикл переизбрания Путина (которое закончится не в момент инаугурации, а с завершением процесса кадровых перестановок) и ЧМ-2018 отшумят к осени. То есть действие сдерживающих Кремль факторов закончится аккурат к началу у нас президентской избирательной кампании. И тогда уже у Киева, а не у Москвы руки будут "немножко связаны".

 

ПО РУБРИКАМ

22.01 Рас­ту­щий курс дол­ла­ра не­сколь­ко сдер­жи­ва­ет ак­тив­ность им­пор­те­ров на меж­бан­ке - мно­гие ста­ли от­кла­ды­вать по­куп­ку ва­лю­ты

22.01 EY: бо­лее 10% при­вле­чен­ных при ICO средств укра­де­ны

22.01 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 22 ян­ва­ря про­дол­жи­ли раз­но­на­прав­лен­ное дви­же­ние

22.01 НБУ пе­ре­дал до $1 млрд ре­зер­вов в управ­ле­ние Все­мир­но­му бан­ку

22.01 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 22 ян­ва­ря со­ста­вил 28.8758 грн

22.01 Утвер­жде­ние Смо­лия гла­вой НБУ бу­дет спо­соб­ство­вать ста­биль­но­сти и пре­ем­ствен­но­сти по­ли­ти­ки цен­тро­бан­ка - бан­ки­ры

22.01 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.01.18

22.01 Дол­лар де­ше­ве­ет к ев­ро 22 ян­ва­ря, трей­де­ры ждут раз­ви­тия си­ту­а­ции с финан­си­ро­ва­ни­ем пра­ви­тель­ства США

22.01 НБУ 15-19 ян­ва­ря про­дал на меж­бан­ке $125 млн и ку­пил $17 млн по за­про­су луч­ше­го кур­са

22.01 Объ­ем бир­же­вых кон­трак­тов с цен­ны­ми бу­ма­га­ми со­кра­тил­ся на 11,5% до 24,7 млрд гри­вен в де­каб­ре

22.01 Укра­ин­ские бан­ки ожи­да­ют ро­ста кре­ди­то­ва­ния биз­не­са и граж­дан

22.01 НБУ пла­ни­ру­ет вес­ной ли­бе­ра­ли­зо­вать ре­па­три­а­цию ди­ви­ден­дов

22.01 МТСБУ с 19 ян­ва­ря по­вы­си­ло сто­и­мость "Зе­ле­ной карты" еще на 5,4%

22.01 При­ват по­вы­сил це­ны на ав­то­газ 22 ян­ва­ря

22.01 НБУ ожи­да­ет ста­би­ли­за­цию си­ту­а­ции на ва­лют­ном рын­ке в бли­жай­шее вре­мя

• дальше…

22.01 Нефть до­ро­жа­ет 22 ян­ва­ря, Brent тор­гу­ет­ся у $69,06 за бар­рель

22.01 НБУ пе­ре­дал до $1 млрд ре­зер­вов в управ­ле­ние Все­мир­но­му бан­ку

22.01 Транс­порт­ные пред­при­я­тия Укра­и­ны в 2017г уве­ли­чи­ли пе­ре­воз­ку гру­зов на 1,8% - Гос­стат

22.01 В 2017 объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг умень­шил­ся на 30,2% до 4 млрд гри­вен

22.01 МВФ по­вы­сил про­гноз ро­ста ми­ро­вой эко­но­ми­ки до 3,9%

22.01 АЗС пе­ре­шли на топ­ли­во Ев­ро 5: Вы­рас­тут ли це­ны?

22.01 Укра­ин­ские бан­ки ожи­да­ют ро­ста кре­ди­то­ва­ния биз­не­са и граж­дан

22.01 Сеть ОККО 22 ян­ва­ря по­вы­си­ла це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во на 50 коп

22.01 Standard & Poor's по­вы­сил про­гноз цен на нефть в этом го­ду

22.01 Укра­и­на ис­поль­зо­ва­ла 3,5 млрд куб. м га­за из ПХГ с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

• дальше…

22.01 Ев­ро­со­юз ввел но­вые санк­ции про­тив граж­дан КНДР и Ве­не­су­э­лы

22.01 МВФ по­вы­сил про­гноз ро­ста ми­ро­вой эко­но­ми­ки до 3,9%

22.01 Нор­ве­гия на­ме­ре­на пер­вой пе­рей­ти на ис­поль­зо­ва­ние элек­три­че­ских са­мо­лё­тов

22.01 Bloomberg: Эр-Ри­яд пред­ло­жил за­дер­жан­ным прин­цам сдел­ку

22.01 Мол­да­вия оце­нит ущерб от при­сут­ствия войск РФ в При­дне­стро­вье

22.01 Те­ре­за Мэй ис­клю­чи­ла воз­мож­ность по­втор­но­го ре­фе­рен­ду­ма о Brexit

22.01 Бри­та­ния да­ла «зе­лё­ный свет» пла­те­жам через мес­сен­дже­ры

22.01 Тур­ция объ­яви­ла о на­ступ­ле­нии на кур­дов в Си­рии

22.01 Тур­ция раз­ре­ши­ла Га­з­про­му по­стро­ить вто­рую нит­ку Ту­рец­ко­го по­то­ка

22.01 Ра­бо­та гос­учре­жде­ний США при­оста­но­ви­лась. Что это зна­чит?

19.01 За­стол­бить Ка­зах­стан. По­че­му Трамп пред­ло­жил пе­ре­вез­ти Минск в Аста­ну

19.01 Ин­дия со­бе­рет на­ло­ги с крип­то­ва­лют­ных трей­де­ров

19.01 Тур­ция на­ча­ла опе­ра­цию про­тив кур­дов на се­ве­ре Си­рии

19.01 Ко­мис­сар Хан рас­ска­зал, ка­кие стра­ны мо­гут стать чле­на­ми ЕС к 2025 го­ду

19.01 Госде­пар­та­мент США при­звал Тур­цию не во­е­вать про­тив кур­дов

• дальше…

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

17.01 Укра­и­на вер­ну­ла свою при­вле­ка­тель­ность для меж­ду­на­род­но­го ри­тей­ла

12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

05.01 Ди­на­ми­ка пред­ло­же­ния на рын­ке особ­ня­ков Ки­е­ва и при­го­ро­да раз­ная

03.01 Во­круг Ки­е­ва нач­нут стро­ить но­вую коль­це­вую до­ро­гу

28.12 Укра­и­на пе­ре­хо­дит на опла­ту ме­ди­цин­ских услуг за каж­до­го па­ци­ен­та - Су­прун

27.12 Как из­ме­ни­лась ар­мия за год

27.12 Рен­та­бель­ность стро­и­тель­ства жи­лья эко­ном- и ком­форт-клас­са в Ки­е­ве со­став­ля­ет 25% - экс­перт

27.12 МВД со­об­ща­ет о вве­де­нии био­мет­ри­че­ско­го кон­тро­ля на же­лез­ной до­ро­ге в Укра­ине

26.12 По­чти по­ло­ви­на ки­ев­лян опла­чи­ва­ют сче­та через ин­тернет

21.12 По­гра­нич­ни­ки по­ка­за­ли, как бу­дут счи­ты­вать био­мет­ри­ку

• дальше…

22.01 Плю­ше­вая дик­та­ту­ра. Че­ты­ре го­лов­ные бо­ли адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та

22.01 Ими­та­тор доб­рой во­ли. Что Пу­тин при­го­то­вит для Дон­бас­са

22.01 Утвер­жде­ние Смо­лия гла­вой НБУ бу­дет спо­соб­ство­вать ста­биль­но­сти и пре­ем­ствен­но­сти по­ли­ти­ки цен­тро­бан­ка - бан­ки­ры

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

22.01 От­ме­нят ли без­виз Укра­ине: что не так в борь­бе Брюс­се­ля за ан­ти­кор­руп­ци­он­ный суд

22.01 Пост­праз­нич­ная вой­на. Ок­ку­пан­ты на­чи­на­ют но­вые кро­ва­вые про­во­ка­ции

22.01 Гон­та­ре­ва об­ви­ня­ет Ко­ло­мой­ско­го в скан­да­ле во­круг ICU и де­нег Яну­ко­ви­ча

22.01 Как За­хар­чен­ко вклю­чил зад­нюю и по­че­му Кремль пу­стил на­зад Vodafone

19.01 Не­рав­но­душ­ные к Сыт­ни­ку: Дей­стви­тель­но ли апо­ли­тич­ным яв­ля­ет­ся дви­же­ние в за­щи­ту НАБУ

19.01 За­стол­бить Ка­зах­стан. По­че­му Трамп пред­ло­жил пе­ре­вез­ти Минск в Аста­ну

19.01 Ра­да за­кры­ла 7-ю сес­сию, оче­ред­ная от­кро­ет­ся 6 фев­ра­ля

19.01 Что из­ме­нит­ся для Дон­бас­са и Кры­ма. 10 глав­ных те­зи­сов за­ко­на о деок­ку­па­ции

19.01 На­зар­ба­ев: Пе­ре­го­во­ры по кон­флик­ту на Дон­бас­се мо­гут быть пе­ре­не­се­ны из Мин­ска

19.01 Как Укра­и­на сде­ла­ла ста­рые Т-64 гроз­ным ору­жи­ем

18.01 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет Ра­де уво­лить Гон­та­ре­ву и на­зна­чить гла­вой НБУ Смо­лия

• дальше…

22.01 Jeep рас­крыл внеш­ность се­ми­мест­но­го вне­до­рож­ни­ка

22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

19.01 В Укра­ине из­ме­нят со­став ав­то­мо­биль­ной ап­теч­ки

19.01 Google бу­дет учи­ты­вать ско­рость за­груз­ки сай­тов при по­ис­ке с мо­биль­но­го

19.01 Visa под­го­то­ви­ла бан­ков­ские кар­ты со встро­ен­ным дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

18.01 Mazda обе­ща­ет ско­рое воз­вра­ще­ние ро­тор­ных дви­га­те­лей

18.01 Ком­па­ния Ferrari под­твер­ди­ла вы­пуск все­до­рож­ни­ка

18.01 Apple со­об­щи­ла, что за­пла­тит ра­зо­вый на­лог в раз­ме­ре $38 млрд на при­быль, ко­то­рую она на­ме­ре­на вер­нуть в США

18.01 Ки­тай­цы при­е­ха­ли в Дет­ройт с крос­со­ве­ром без окон

17.01 Пред­став­лен смарт­фон Meizu M6s, во­брав­ший в се­бя мно­же­ство но­вых для ком­па­нии ре­ше­ний

• дальше…

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно