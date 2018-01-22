АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?

С 1 января 2018 года в Украине запрещен оборот бензинов и дизельного топлива экологического класса Евро 4. На украинских заправках теперь можно продавать бензин и дизельное топливо только Евро 5, с меньшим содержанием серы. В опте разница в цене топлива класса Евро 4 и Евро 5 составляет примерно 5%. На практике ужесточение требований к качеству автотоплива в Украине станет фактором роста цен только в одном случае: если государство возобновит системные проверки качества, что будет способствовать уходу с рынка недобросовестных трейдеров на долю с топливом кустарного производства, занимающим сейчас 20-25% рынка

Торговые операции с автомобильным топливом экологического класса Евро 4 с 1 января 2018 года запрещены положениями Технического регламента, утвержденного постановлением Кабмина от 1 августа 2013 г. № 927. Техрегламент разработан в соответствии с требованием Директивы 98/70/ЕС Европарламента и Совета от 13 октября 1998 года, а также Директивы 2005/33/ЕС Европарламента и Совета от 6 июля 2005 года. Согласно документу, оборот бензинов и дизельного топлива класса Евро 3 прекращался с 1 января 2016 года, Евро 4 - с 1 января 2017 года. Автомобильное топливо Евро 5 можно продавать бессрочно.

Экологические классы автотоплива различаются содержанием серы. Для бензинов и ДТ класса Евро 4 допускается содержание до 50 мг/кг топлива, тогда как для Евро 5 - не более 10 мг/кг. Как известно, содержащиеся в выхлопных газах оксиды серы являются одной из причин неприятного запаха. Кроме того, при соприкосновении с влажной поверхностью слизистых оболочек верхних дыхательных путей они образует вредные для здоровья кислоты. Раздражающее действие на слизистые оболочки является причиной развития хронических ринитов, воспаления слухового прохода и евстахиевой трубы, хронического бронхита. При высоких концентрациях серный и сернистый ангидриды вызывают раздражение слизистых глаз, в редких случаях даже потерю сознания. При длительном воздействии в малых концентрациях может стать причиной изменений в органах пищеварения, привести к функциональным нарушениям в работе щитовидной железы.

Отечественные производители (Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ) перешли на производство автотоплива, соответствующего экологическому классу Евро 5, к концу 2017 года. Таким образом, доля предложений топлива Евро 4 на рынке от наших производителей существенно снизилась, для бензина она стала практически нулевой. Импортных поставок бензинов класса Евро 4 в 2016-2017 гг., по наблюдениям экспертов НТЦ "Психея", также не было. Доля импортных поставок дизельного топлива класса Евро 4 в 2016-2017 гг. составляла примерно 10%. Дизель Евро 4 продавался преимущественно в опте - для нужд сельскохозяйственных, а также государственных предприятий. Исследования НТЦ "Психея" показывают, что разница оптовых цен коммерческих предложений трейдеров на бензин экологических классов Евро 4 и Евро 5 (поставка цистернами) составила около 5%.

Однако все это справедливо в отношении законопослушной части рынка - трейдеров, работающих в белую, и не касается теневых трейдеров (качество и соответствие экологического класса топлива, которое они производят на нефтебазах из компонентов и присадок, никем не контролируется). Сейчас на их долю приходится 20-25% рынка высокооктановых бензинов и до 10% для дизтоплива. Низкая цена при кустарном производстве, как правило, достигается за счет смешения импортного или украинского бензина (дизтоплива) с более дешевыми компонентами. Число последних насчитывает до полусотни наименований. Это и риформат, изопентановая фракция, прямогонный бензин и метилтретбутиловый эфир. Для снижения стоимости используется и газовый конденсат.

"Бодяжникам" удается делать топливо, которое может быть на 15% дешевле, чем качественный заводской бензин или дизель. При нынешних ценах они могут зарабатывать до 4 грн на каждом литре бензина А-92 и до 6 грн на А-95.

Отмечу, что в связи с событиями, которые происходят в Украине, и принимаемыми законодательными изменениями позиции теневиков были существенно потеснены. Следует признать, что доля тени на рынке сейчас значительно ниже, нежели в прежние годы. Большинство мини-НПЗ, число которых 10 лет назад достигало едва не полутора сотен, сейчас простаивают. Сокращению тени способствовало введение акцизного налога на компоненты моторных топлив, что исключило экономическую целесообразность их импорта и лишило кустарных производителей сырьевой базы. Также и электронное декларирование НДС, существенно сократившее возможности по уходу недобросовестных компаний от налогов. Кроме того, сырьевая база кустарных производителей существенно сократилась в связи с событиями на востоке Украины и сокращением добычи угля, что привело к закрытию коксохимических производств компонентов моторных топлив, в частности таких, как бензол, толуол и другие ароматические углеводороды.

Обязанность проверять АЗС в Украине возложена на Госпродпотребслужбу, которая осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в отношении защиты прав потребителей и правил торговли нефтепродуктами. В 2017 году территориальные органы службы проверили 177 АЗС, установив нарушения у 61% заправок. При этом из проверенных 2,92 млн л нефтепродуктов была приостановлена реализация всего 82,31 тыс. л. К административной ответственности был привлечен 71 человек. Их оштрафовали всего... на 8,86 тыс. грн.

Следить же за обязательным выполнением требований технического регламента, предполагающим запрет оборота автотоплива класса Евро 4, будет Государственная экологическая инспекция.

Вывод довольно очевиден: само по себе ужесточение требований к топливу и повышение стандартов его качества к повышению цен не приведет. Но существенным фактором повышения цены может стать введение наконец полноценного контроля со стороны государства за рынком: вытеснение с него кустарного топлива, в котором зачастую намешано невесть что.

Также я очень сомневаюсь, что переход на более качественное топливо в Украине поможет экологии. Причина в том, что наши авто на 50% устаревшие и реализовывать экологические характеристики топлива не в состоянии.

Среди главных плюсов я бы видел создание прозрачного полноценного рынка, на котором недобросовестная конкуренция исчезнет, а трейдеры будут торговать качественным топливом и честно конкурировать, борясь за своего покупателя.

Сергей Сапегин - директор Научно-технического центра "Психея", член Общественного совета при Минэнергоугля, канд. техн. наук.