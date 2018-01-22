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Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
Банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан в течение следующих 12 месяцев. Наиболее оптимистичные ожидания касаются кредитования малых и средних предприятий и предоставления потребительских кредитов, говорится в аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном сегодня Национальным банком Украины (НБУ).
Опрос проводился с 20 декабря 2017 года до 10 января 2018 и касался результатов за IV квартал 2017 года и ожиданий на первый квартал этого года и следующие 12 месяцев. В нем приняли участие кредитные менеджеры 65 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы.
В течение следующих 12 месяцев корпоративное кредитование вырастет, считает 72% опрошенных банков. Наращивания кредитования домохозяйств ожидает 67% опрошенных - это максимальное значение с начала проведения опроса в 2015 году.
В IV квартале 2017 года три четверти респондентов не меняли стандартов корпоративного кредитования. Заметно выросла доля одобрения банками заявок на кредиты малым и средним предприятиям. По мнению респондентов, основная причина этого - снижение кредитных ставок. Крупные банки значительно увеличили уровень одобрения заявок на кредиты гражданам, как на ипотечные, так и на потребительские. Помимо снижения процентных ставок, этому способствовало смягчение требований к залогу.
В I квартале 2018 большинство банков ожидает, что стандарты кредитования не изменятся или станут. Некоторые крупные банки планируют в дальнейшем усиливать стандарты корпоративного кредитования, в первую очередь при предоставлении валютных кредитов.
В течение IV квартала спрос бизнеса и граждан на кредиты значительно возрос, констатирует НБУ. Спрос увеличился на все виды кредитов, больше всего - на краткосрочные и гривневые кредиты. Главными драйверами спроса на ипотечные и потребительские кредиты были: снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений. На I квартал 2018 52% опрошенных банков ожидают роста спроса на кредиты от бизнеса, 33% - на ипотечные кредиты, 46% - на потребительские кредиты.
Банки считают, что в IV квартале 2017 года кредитный риск повысился, об этом заявили 60% респондентов. Также выросли, но в меньшей степени, риски валютный и ликвидности. Процентный риск остается низким четыре квартала подряд. Операционный - не изменился. В I квартале 2018 банки ожидают роста кредитного, валютного, операционного рисков. Впервые, начиная с с третьего квартала 2015 года, ожидается рост процентного риска, говорится в сообщении НБУ.
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