Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд

Сергей Сидоренко / Европейская правда

На прошлой неделе международные партнеры Украины продолжили то ли бороться с украинским правительством, то ли помогать ему выполнить собственные обещания в вопросе противодействия коррупции.

Эту волну, напомним, запустило письмо от МВФ в адрес администрации президента с требованиями изменить законопроект об антикоррупционном суде (АКС). Документ, написанный в крайне жесткой тональности, в Киеве получили ровно 10 дней назад. После публикации "Европейской правды" его содержание стало известно широкой общественности, а через несколько дней в Международном валютном фонде официально подтвердили требования к Украине.

Впоследствии к давлению на Киев присоединились и другие партнеры.

Требования Фонда поддержали во Всемирном банке, предупредив украинскую власть, что та рискует потерять не только миллиарды от МВФ, но также $800 млн банковских гарантий.

Но настоящую "антикоррупционную революцию" попытались сделать в Брюсселе.

Евросоюз не ограничился отправкой письма в адрес ВР и Банковой. В Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий распространили официальный комментарий с намеком на то, что от создания АКС зависит судьба безвизового режима.

Но у "Европейской правды" есть основания утверждать, что реальной угрозы для безвиза из-за антикоррупционного суда нет. Чем можно это подтвердить и что может потерять Украина, если будет игнорировать требования партнеров - читайте в нашей статье.

Отчеты не горят

Для начала напомним, что именно заявил Евросоюз. Далее - прямая цитата:

"Создание действительно независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда в Украине... как части более широкой независимой, эффективной и устойчивой структуры антикоррупционных институтов, также является требованием Европейской комиссии как составляющая мониторинга в рамках механизма приостановления (безвизового режима)".

Этот комментарий был передан украинским СМИ для цитирования от имени "представителя Евросоюза". Такая должность может показаться необычной украинским читателям, поэтому есть смысл объяснить, о чем идет речь. В Еврокомиссии есть институт официальных представителей, уполномоченных говорить от имени Союза. "Заявления представителей" сознательно не сопровождаются именем лица, которое их распространило, чтобы подчеркнуть: это позиция всего ЕС, а не конкретного должностного лица.

Следовательно, публичное заявление на таком высоком уровне Киев не может игнорировать.

Однако это не означает, что представитель всегда прав. Намеки из Брюсселя бывают сознательно заострены по политическим мотивам.

Похоже, именно это произошло в данном случае.

Коротко напомним суть "механизма приостановления", на который ссылаются в Брюсселе. Это - новое положение, которое появилось в законодательстве ЕС в 2017 году, причем один из его компонентов написан именно "под Украину". Ряд стран сомневались, не отменит ли Киев те реформы, которые провел на пути к безвизу (прежде всего, в сфере антикоррупции). А потому - разработали предохранитель.

Согласно этому механизму, Еврокомиссия не менее семи лет мониторит ситуацию в тех государствах, которые получили безвиз в обмен на реформы.

Далее - цитата из законодательства ЕС (ст. 1a п. 2b регуляции 539/2001):

"Еврокомиссия будет мониторить, сохраняется ли выполнение специфических требований, по которым оценивалась готовность к введению безвизового режима... Если отчет ЕК покажет, что по крайней мере одно из специфических требований в конкретном государстве больше не выполняется, должна быть запущена процедура (подготовки к приостановке безвиза)".

ЕС действительно имеет право остановить безвиз в ответ на откат в реформах. В том числе - связанных с противодействием коррупции. Но речь идет не о каких-либо реформах, а исключительно о тех, которые были условием отмены виз Евросоюзом!

Перечень "специфических требований", о которых упоминается в законодательстве ЕС, известен, и новые реформы в него уже не добавить. То, что мы должны были сделать на пути к безвизу, подробно перечислено и описано в шести отчетах о прогрессе в выполнении безвизового плана.

Ни в одном из этих отчетов вы не найдете упоминания об антикоррупционном суде.

Это неудивительно, ведь идея такого суда - достаточно новая. Последний, шестой отчет, в котором Еврокомиссия признала успешное выполнение ПДВЛ, был утвержден еще в декабре 2015 года, когда у идеи такого суда еще не было четкой поддержки со стороны ЕС. В украинском законодательстве первое упоминание о АКС появилась лишь весной следующего года.

Следовательно, создание АКС не входит в перечень "безвизовых реформ".

Так о чем говорят в ЕС?

Итак, на что же ссылается представитель Евросоюза? Существует ли документ, в котором антикоррупционный суд упоминается в контексте безвиза?

Да, существует. Это - первый годовой отчет Еврокомиссии, подготовленный по требованию механизма приостановления. В нем говорится обо всех государствах-соседях ЕС, которые в последние семь лет выполняли "безвизовых планы", в том числе - о нашей стране.

Этот документ сам по себе был неприятным для официального Киева. В нем говорится, что Украина пока выполняет безвизовые требования (то есть - процедура приостановления не запустится), но из-за системных атак власти на НАБУ и на антикоррупционную прокуратуру этот статус может измениться.

Он также содержит перечень из шести пунктов, соблюдения которых ЕС требует от Украины, чтобы "обеспечить полное выполнение и постоянство реформ, осуществленных ранее". Один из этих пунктов касается создания антикоррупционного суда "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии" и с учетом украинского законодательства. Но наличие такого пункта вовсе не означает, что отсутствие АКС дает основания остановить безвизовый режим, ведь его создания не входило в перечень "безвизовых реформ".

Конечно, в конце концов, решение будет принимать сам Евросоюз. Он дал нам Безвиз - и имеет юридическое право его забрать, даже не объясняя свои мотивы. Но партнерство с ЕС ценно тем, что там не привыкли действовать вопреки правилам, которые сами для себя установили. Правила приостановления безвиза не являются исключением.

Интересная деталь: на Банковой считают, что создание антикоррупционного суда, бутсть и без дословного соблюдения требований "Венецианки", позволит снять даже теоретическую опасность приостановления безвиза по этой причине.

"Вопрос о практическом задействовании механизма приостановления безвизового режима мог быть поднят в институтах ЕС в случае отказа Украины от создания антикоррупционного суда. Но этого отказа нет - украинская власть осуществляет последовательные шаги для создания антикоррупционного суда", - отметил источник в АП, заверив, что в этом года АКС должен заработать.

"А замечания и рекомендации международных партнеров станут предметом дальнейшего диалога", - добавил он.

Значит, угроза для безвиза миновала?

А вот здесь ответ неутешительный - нет, не миновала.

Да, Еврокомиссия вряд ли приостановит безвизовый режим только из-за затягивания с созданием антикоррупционного суда или нарушения требований "Венецианки". Хотя этот сценарий, несомненно, разозлит правительства ряда европейских стран и среди них точно увеличится количество желающих наказать Украину "безвизовым оружием".

Ключевая проблема в другом: даже если отложить суд в сторону, у ЕС будут основания остановить наш безвиз.

Эти основания - не надуманные, официальный Киев о них знает.

Прежде всего, речь идет о работе (или скорее бездеятельности) НАПК по проверке электронных деклараций. За два года работы Нацагентство под руководством Наталии Корчак сделало все, чтобы декларации были "похоронены", а механизм их верификации так и не заработал.

И здесь уже не получится спрятаться за аргументы о "новых требования Европы".

Обязательство Киева создать систему автоматической проверки деклараций звучит из года в год, оно прописано в нескольких безвизовых отчетах. По сути, из-за срыва его выполнения ЕС может хоть завтра забирать безвиз у Украины - но не делает этого, понимая, что последствия будут очень серьезными.

Важность просчета политических последствий отмечают также на Банковой - собеседник ЕП напомнил, что механизм приостановления безвиза обязывает Еврокомиссию учесть возможные последствия, прежде чем принимать решение. Автоматизма вроде "нарушили обязательства и сразу отменили безвиз", конечно, нет.

"Любые решения о задействовании механизма приостановления безвиза будут рассматриваться Еврокомиссией, Советом, Европарламентом не на основе одного отдельного факта, а с учетом всех факторов и общего политического контекста", - пояснил представитель администрации президента.

В конце концов, возможные последствия придется учитывать не только Брюсселю, но и Киеву, и это также добавляет оптимизма относительно сохранения безвиза.

Порошенко прекрасно осознает: потеря безвизового режима будет для него имиджевой катастрофой.

Это стало одним из ключевых аргументов, которые в конце прошлого года остановили идею об уничтожении НАБУ.

Также это должно стать аргументом, который будет блокировать наиболее вопиющие идеи в сфере "борьбы с антикоррупцией", что время от времени звучат в коалиции.

Вопрос прежде всего в том, будет ли ЕС достаточно настойчивым, чтобы отстоять все принципиальные вопросы (например, все рекомендации "Венецианки" по антикоррупционному суду).

И, напоследок, ключевое

Антикоррупционный суд нужен и без "безвизового рычага".

То, что проблемы с судом не должны запустить процедуру приостановления безвиза, не означает, что "судебные" требования к Украине становятся менее важными.

Во-первых, этот суд нужен нам сам по себе, по крайней мере на переходный период, так как при нереформированной судебной системы антикоррупционные дела завязли в судах общей юрисдикции.

Во-вторых, создание АКС остается тем якорем, который тормозит решение ряда других ключевых для Украины проблем. Именно из-за его отсутствия, а также из-за проблем президентского проекта Украина до сих пор не понимает, когда получит следующий транш от МВФ. А еще - из-за этого зависли $800 млн от Всемирного банка. А без возобновления сотрудничества с МВФ мы не сможем получить около 2 млрд евро макрофинансовой помощи Евросоюза.

То есть на кону - действительно большие деньги.

Без этих денег (а следовательно, без такого суда, который Запад признает независимым) Украина просто не сможет пережить 2018-й без серьезных потрясений. И в администрации президента это прекрасно осознают.