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Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
08:50 22.01.2018 |
На фоне тяжелейшего для нашей группировки декабря прошлого года, когда потери просто зашкаливали, три недели января прошли относительно тихо. Но в последние дни наметились тенденции к новому обострению.
По-прежнему на луганском направлении горячей остается Светлодарская дуга, противник не прекращает обстрелы Луганского. Постоянно "шумят" пригороды Горловки - боевики не могут примириться с потерей Травневого. Где, кстати, постепенно восстанавливается мирная жизнь, вместе с украинской властью вернулось электричество, медицинская помощь, возобновлены социальные выплаты.
Увы, есть и потери - по состоянию на 21 января погибло 10 бойцов, причем двое - из добровольческого ДУК ПС, не входящего в ВСУ (известные потери противника за это время - 7 человек). Причем четверо погибших - в ходе подрывов на минах в прифронтовой зоне.
Очередная ротация достаточно масштабная - по некоторым данным выводятся части десантно-штурмовых войск, на их место приходят мотопехота и части морской пехоты. Значительно усилена артиллерийская и танковая составляющая - впервые в зоне боев отметились модернизированные Т-64БВ (в составе 1-й отдельной танковой бригады, сменившей свои "Булаты").
Одной из самых больших проблем для нашей группировки по-прежнему остается снайперская война. Так, за декабрь из 25 наших погибших бойцов девять (!) были убиты снайперами (еще трое погибли вследствие подрывов на растяжках и фугасах). Конкретные потери противника от наших снайперов неизвестны, но, судя по реакции в соцсетях, они как минимум сопоставимы или даже выше. Иначе сложно объяснить появление в боевых порядках оккупационных войск большой группы кадровых российских снайперов и обеспечивающих их безопасность групп спецназа.
Наши военные отмечают их появление на самых горячих направлениях: Пикузы - Талаковка - Гнутово, Пески - Вольво центр и конечно авдеевская "промка" и Зайцево - Жованка.
И такое усиление не могло не сказаться на ситуации на некоторых направлениях. Так, противник стал активно "щупать" нашу оборону на самом опасном для себя направлении - мариупольском.
В итоге 20 января в районе Широкино в засаду попала диверсионно-разведывательная группа противника. В итоге, по крайней мере один боевик был убит, а один тяжелораненым попал в плен (судя по всему местный житель). Причем уникальный случай: оперативно это было подтверждено противной стороной в лице "говорящей головы" коллаборантов - выпускника Донецкого военно-политического училища Эдуарда Басурина. Пленный был спасен от неминуемой смерти только усилиями наших военных медиков, которые провели семичасовую операцию, влив полтора крови.
В целом же можно говорить, что ситуация на Донбассе имеет тенденцию к резкому обострению в ближайшее время. После принятия на прошлой недели Верховной Радой закона о деоккупации в стане как РФ, так и ее марионеток разразился настоящий переполох. Дошло до того, что некоторые российские официальные лица (например, полпред России в "Трёхсторонней контактной группе" по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов) призвали оккупационные власти Донбасса "готовится к военному противостоянию".
К возможным маркерам начала войны россияне поспешили записать и активность американской авиации в направлении оккупированных территорий Донбасса и Крыма. И действительно - активность стратегических БПЛА RQ-4A Global Hawk и противолодочных P-8A Poseidon просто феноменальная. Так, за последний месяц американцы осуществили как минимум пять полетов - примерно столько было за весь прошлый год. Если с Крымом все более или менее понятно - там россияне разворачивают достаточно современные ЗРК С-400 и американцев этот процесс очень интересует, то Донбасс мониторят похоже, конкретно под наших военных.
С другой стороны, ситуация на оккупированных территориях тоже близка к социальному взрыву - тут и указ гауляйтера Захарченко о запрете на выезд большей части бюджетников, и отключение последнего украинского мобильного оператора Vodafone и многое другое. Поэтому локальное обострение "пошло бы только на пользу" Захарченко и компании.
Так, 21 января в 12:20 в "серой зоне" за КПВВ Еленовка из стрелкового оружия был обстрелян микроавтобус с мирными жителями, при этом один мужчина был убит, а второй ранен. "Представители минобороны ДНР" уже поспешили обвинить в этом "теракте" Украину, а буквально через час на место прибыл сам Захарченко. На фоне третьей годовщины такого же циничного минометного обстрела Ленинского района Донецка и планируемых оккупантами траурных мероприятий этот инцидент как нельзя кстати.
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