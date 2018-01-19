Что меняет ассоциация: все детали реформ в системе контроля пищевых продуктов, которые произойдут благодаря соглашению с ЕС

Слова о том, что Соглашение об ассоциации "должно изменить Украину", слышали все. Но какими они будут, эти изменения?

"Европейская правда" продолжает амбициозный проект, который мы начали несколько недель назад. В первой статье речь шла об изменениях для производителей и потребителей промышленной продукции (читайте "Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности").

Теперь мы взялись за другие продукты - пищевые. И это оказалось еще интереснее! :)

Вашему вниманию - наша новая статья, подготовленная совместно с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Правительственным офисом по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Итак, о качестве и безопасности промышленных товаров мы уже рассказали. Сегодня же поговорим о пищевых продуктах.

Не секрет, что в этой области уже много лет нет эффективного контроля.

Никто не гарантирует, что продукты, которые попали в продажу, безопасны.

Даже если кефир, или масло, или колбаса свежие - они все равно могут оказаться не просто некачественными, но и вредными.

Вряд ли это секрет для кого-нибудь. Пищевые отравления, в том числе массовые, случаются часто, а найти виновных и привлечь их к ответственности не так легко. Какой выход? Возможно ли не ставить палки в колеса бизнесу (то есть производителям), но в то же время навести порядок?

Сразу отметим: постсоветские подходы четко показали, что они не работают. Контроль санстанции является скорее формальным и не дает ответа на то, как действовать в критических ситуациях. Именно поэтому у наших западных соседей действует принципиально иная система.

Конечно, и в Мюнхене можно отравиться колбасками, если произошел сбой на производстве, при перевозке или хранении. Отличие в том, что европейская система содержит механизмы, позволяющие быстро найти виновных и устранить источник опасности.

Что в Соглашении?

Безопасности пищевых продуктов и санитарным и фитосанитарным мерам - ввиду их важности - посвящена довольно большая по объему часть Соглашения об ассоциации. Давайте разберем, что Украина сделала, что должна сделать и что изменится на практике для нас, потребителей.

Итак, для начала был принят график приближения нашего законодательства к европейскому - Комплексная стратегия имплементации Главы 4 (Санитарные и фитосанитарные меры) раздела IV Соглашения.

Согласно ей, Украина должна ввести в национальное законодательство более 250 (!) актов ЕС, чтобы навести порядок в этой сфере. Уже приняты несколько основных системных законов, которые создают основу для реформирования. Ознакомиться с ними можно на инфографике.

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В соответствии с Соглашением об ассоциации, в Украине должна быть введена европейская модель контроля безопасности, построенная по принципу "от поля до стола". Да, это не рекламный слоган - именно так называется подход, используемый в ЕС.

Он предусматривает контроль на всех этапах производства и обращения пищевых продуктов. Должно быть учтено и задокументировано то, в каких условиях содержатся животные, чем их кормят, каким образом забивают, как производится и перевозится пищевая продукция, в какой упаковке она попадает в торговые сети и как хранится на полках магазинов...

Вместе с тем, от нарушений не застрахован никто - время от времени они случаются и в ЕС.

Однако европейская система организована так, чтобы быстро обнаружить и изъять опасный продукт из обращения и оперативно устранить причину проблемы. Это достигается за счет требования прослеживаемости по всей цепочке "от поля до стола" - когда каждый предприниматель знает, откуда он получил сырье, каждый ингредиент для своего продукта и куда его продукт направляется дальше. Это так называемый принцип "шаг вперед - шаг назад".

К примеру, если в магазине обнаружили опасный сыр, то собранные данные позволяют быстро найти больную корову, из молока которой он сделан, или недобросовестного перевозчика, который нарушил нормы охлаждения при транспортировке молока. И наоборот - когда нашли больную корову, то можно проследить, куда попал сыр, изготовленный из ее молока, и провести анализы образцов, найдя опасную партию.

Также законодательно предусмотрен постепенный переход производителями пищевой продукции на обязательное использование процедур НАССР. Это - английская аббревиатура, она читается как "ХАССП" и расшифровывается как Hazard Analysis and Critical Control Point, то есть система анализа опасных факторов и контроля в критических точках.

В ее основе - организация процессов при производстве и реализации продукции таким образом, чтобы контролировать все факторы, способные испортить продукт.

То есть НАССР работает на предотвращение.

Например, ваше предприятие печет хлеб. Следуя требованиям НАССР, вы должны определить потенциальные опасные факторы для вашего продукта, постоянно их контролировать и документально фиксировать - например, проверять соблюдение требований к муке, заботиться о том, чтобы в тесто не попали опасные примеси или посторонние предметы, в пекарне не завелись крысы или тараканы, пекарь не болел инфекционными болезнями, а уборщица не мыла пол токсичным средством.

В сентябре 2017 года система НАССР стала обязательной для первой группы предприятий - производящих пищевые продукты с непереработанными ингредиентами животного происхождения. Это - молокозаводы, бойни и предприятия по переработке мяса. Осенью НАССР станет обязательным еще для 867 крупных производителей (кондитерские изделия, соки и др.), а 20 сентября 2019 года эти процедуры должны быть внедрены на всех малых предприятиях.

Вместо санстанции

Нужно подчеркнуть, что текущим контролем по принципу HACCP должен заниматься сам производитель, и именно он несет ответственность за безопасность продукции.

Но при этом не обойтись без государственного органа контроля. Им стала новосозданная Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), которая начала свою работу в апреле 2016 года. Она заменила несколько контролирующих органов, которые часто дублировали функции друг друга.

А в прошлом году Верховная рада, наконец, приняла ключевой для этой службы закон с длинным названием "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о пищевых продуктах и ​​кормах, здоровье и благополучии животных". Этот закон, который лежал в парламенте еще с 2014 года, полностью обновил подходы к государственному контролю.

Закон усилил ответственность производителей и предпринимателей за безопасность пищевой продукции, ввел принцип проверки производства без предупреждения, а также расширил основания для внепланового приезда на производство. В то же время, чтобы новая система не превратилась в инструмент давления на бизнес, закон четко определяет полномочия инспекторов. Даже перечень вопросов, которые инспектор может задавать во время плановой проверки, будет одинаков для всех предприятий отрасли и заранее известен производителю.

Также будут учитываться результаты предыдущих проверок - добросовестные предприятия будут проверять реже. Также очевидно, что молокозавод или мясокомбинат надо проверять чаще, чем кафе. Это так называемый "риск-ориентированный подход" к плановым проверкам.

А еще - изменится порядок контроля на границе. Если сейчас импортное зараженное мясо может беспрепятственно кататься по стране до места контроля, то по новым правилам его должны проверить до того, как пускать на нашу территорию.

Тем, кто хочет подробнее разобраться в принципах нового закона, советуем отдельный материал ЕвроПравды.

Закон о контроле вступает в силу в апреле.

Еще о животных...

Также в прошлом году был принят закон "О кормах" (см. инфографику). Он вступит в силу через два года (чтобы производители успели подготовиться) и введет европейские требования к производству и обороту безопасных для животных кормов.

И это - не вопрос комфортной жизни свиней или коров. С безопасными кормами, не содержащими антибиотиков, диоксина и подобных примесей, мы, украинские потребители, получим более безопасные мясо, молоко, яйца. А заодно - поможем украинскому производителю продавать продукцию в Евросоюзе, где действуют точно такие же нормы!

Закон предусматривает обязательное внедрение производителями кормов процедур НАССР и требований прослеживаемости. Вводятся четкие требования к маркировке на всех этапах производства и оборота кормов. Одновременно вводится упрощенная, эквивалентная европейской, система регистрации.

Отдельный блок для реформирования - ветеринарный.

Украина не раз оказывалась в центре внимания из-за вспышек болезней животных. Это - и угроза для жизни и здоровья людей и животных, и убытки для отечественных хозяйств. Такая слава не только надолго парализует экспорт сельскохозяйственной продукции, но и больно бьет по имиджу. Европейцы, которые серьезно относятся к своему здоровью, не откроют доступ на рынок для мяса и мясных продуктов, происходящих из страны или региона, где зафиксирована африканская чума свиней или бешенство. И их осторожность вполне оправданна.

Чтобы преодолеть эту проблему, нужен постоянный контроль за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарным состоянием всех хозяйств страны. А это невозможно без обязательной идентификации и регистрации всех сельскохозяйственных животных, в том числе в малых хозяйствах. Такая система, построенная по европейскому образцу, уже предусмотрена соответствующим законом и внедряется в Украине.

Отдельным законом (также уже принятым) выписаны подробные правила обращения с различными видами побочных продуктов/отходов животного происхождения. К примеру, практика устройства могильников возле населенных пунктов должна исчезнуть как таковая. Вместе с тем, часть отходов животноводства можно использовать в качестве удобрения или для производства биотоплива, как это делают в ЕС.

...и о растениях

Система сертификации семян и саженцев за последние годы в значительной степени уже приведена в соответствие с требованиями ЕС. Наконец-то устранены барьеры для их ввоза. В то же время совершенствуется механизм экспертного определения качества семян и саженцев, когда в этом есть сомнения. Такие правила защищают интересы фермеров, которые хотят выращивать в Украине хорошие урожаи из качественных семян.

Принятие этих законов - лишь основа для реальных изменений. Кроме того, утвержден целый ряд нормативно-правовых актов. Рассказ о каждом из них потянет на отдельный полноценный материал, поэтому предлагаем ознакомиться с основными мерами на инфографике.

Открываем европейский рынок

Соглашение об ассоциации не только меняет качество продукции для украинских потребителей, но и открывает для наших производителей огромный рынок Евросоюза.

Украина уже получила разрешение на поставки в ЕС мяса птицы, рыбы и рыбопродуктов, меда, яиц и яйцепродуктов, молока и молочных продуктов, коллагена, кишечного сырья, улиток, а также непищевых продуктов животного происхождения - например, пуха, перьев и кожсырья, технического казеина и др. 290 украинских производителей животноводческой продукции уже прошли процедуры проверки и получили право на экспорт продуктов животного происхождения в ЕС, в том числе 110 производителей пищевых продуктов животного происхождения.

Минагрополитики готовится к консультациям с ЕС об открытии рынка для украинской говядины, в том числе с этой целью начинается непрерывный мониторинг крупного рогатого скота на предмет губчатой ​​энцефалопатии - одного из самых опасных заболеваний и для животных, и для людей.

Но ключевая идея состоит в том, что, в конце концов, вообще не нужны будут никакие разрешения на экспорт.

Как это происходит сейчас? Для поставки в ЕС товаров животного происхождения Украина как государство должна пройти тщательную проверку Еврокомиссии и получить разрешение на ввоз определенной группы товаров, например молочных продуктов. После этого Госжпродпотребслужба должна проверить молокозавод, желающий продавать сливочное масло в Германию, на соответствие его производственных мощностей и самого масла требованиям ЕС. Если компания успешно прошла эту проверку, ее включат в список производителей, имеющих право экспорта в Евросоюз.

Но реформа нашей системы безопасности пищевых продуктов должна упростить эту сложную процедуру - и для государства, и для экспортера!

Все процессы должны быть гармонизированы с европейскими. В итоге ЕС должен будет признать эквивалентность уровня украинской санитарной и фитосанитарной защиты его собственному. Тогда доступ на рынок Евросоюза станет значительно легче для всех наших компаний, которые будут работать в соответствии с новым европейским законодательством (упростятся процедуры одобрения экспортных мощностей и получения сертификатов, будут сокращены проверки продукции на границе).

Что дальше?

Сейчас мы ждем принятия ряда законопроектов, которые охватят всю сферу системы безопасности пищевых продуктов. Это, к примеру, законопроект об информировании потребителей относительно свойств пищевых продуктов, который гарантирует право на информацию о составе пищевого продукта и определяет требования к предоставлению такой информации. Европейские требования определяют обязательный перечень всех ингредиентов продукта (от наибольшего содержания до наименьшего), в т.ч. наличие в нем аллергенов. Эта информация должна быть написана читаемым шрифтом на видном месте упаковки.

Также парламент должен принять проект закона, который регулирует использование производителями предметов и материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (упаковка, тара и т.д.). Подробнее об этом - в инфографике.

А еще надо разобраться с использованием пищевых добавок, ароматизаторов, энзимов, новейших пищевых продуктов. Украина должна поставить под жесткий контроль следы пестицидов, ветеринарных препаратов и агрохимикатов, микотоксинов и т.п. в пищевых продуктах. Необходимо усовершенствовать законодательство о защите здоровья растений, борьбе с инфекционными и другими заболеваниями животных, а также о благополучии животных. Изменятся правила ввоза на таможенную территорию Украины живых животных и продуктов животного происхождения.

Все вместе это должно создать в Украине эффективную европейскую систему безопасности пищевых продуктов, в центре которой - защита здоровья и интересов потребителей. Словом, увеличится не только количество товаров с надписью "Made in Ukraine" в магазинах за рубежом. Прежде всего, у нас самих при покупке еды будет гораздо меньше поводов волноваться.

Соавторы статьи:

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции