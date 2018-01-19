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Запрет молока и другие ужасы: правда и ложь о последствиях ассоциации с ЕС
13:51 19.01.2018 |
Украинцам запретят сдавать молоко на молокозаводы, а также продавать его на рынках. И якобы все это записано в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.
В последние недели медиа переполнены подобными "страшилками". Которые, учитывая чувствительность вопроса для миллионов украинских домохозяйств, пользуются спросом и вызывают ответную реакцию.
А что же на самом деле?
Прежде всего, вопрос продажи молока из домашних хозяйств перерабатывающим заводам и изменения в правилах торговли им и мясом на рынках - это две разные истории. Общее у них только одно - и то, и другое направлено на повышение безопасности продуктов питания.
Молочный коктейль с добавками дезы
"Согласно договоренностям, которые подписала наша страна в рамках ассоциации с ЕС, домашнее молоко и изделия из него должны исчезнуть из продажи уже с 1 января 2018 года" - так начинается недавняя статья в одном из интернет-изданий, имеющего имидж близкого к газпромовским фондам.
Правда же совсем другая. Конечно, домашнее молоко исчезать никуда не собирается.
Изменения для домохозяйств и перерабатывающей промышленности будут, более того - такие изменения нужны. Однако катастрофическими они отнюдь не выглядят.
В чем суть вопроса?
В рамках записанных в Соглашении об ассоциации обязательств в сфере фитосанитарии действительно был изменен стандарт, касающийся производства сырого коровьего молока. В новом ДСТУ 3662: 2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия" молоко делится на три сорта - экстра, высший и первый.
Исчез второй сорт, который прописан в старом стандарте от 1997 года и которому соответствует подавляющее большинство молока из домашних хозяйств. Попросту говоря - этот сорт допускает намного большее загрязнение сырья, чем другие.
Новый стандарт должен вступить в силу с 1 января 2018 года, однако начало его применения перенесли на 1 июля.
К слову, в Евросоюзе нет разделения сырого коровьего молока на сорта - все оно должно соответствовать классу "экстра", и это записано в соответствующем регламенте. Следовательно, можно говорить лишь о "мягком" переходе Украины на стандарты Евросоюза.
Тем не менее, проблема действительно есть, и она обоюдная.
Около 25% всего сырья украинские молокозаводы получают от крестьянских домохозяйств - а для них эти доходы составляют существенную часть бюджета.
Тактически нынешнюю проблему адаптации к изменению стандарта и влияния этого фактора на отрасль собираются решить в правительстве.
В Министерстве аграрной политики сообщили, что вскоре обнародуют проект соответствующего приказа, который будет утвержден после широкого обсуждения. В правительстве в то же время утверждают, что переход со второго сорта на первый не потребует от селян больших затрат - речь идет прежде всего о гигиене животных и людей, которые их обслуживают.
Однако понятно, что стратегически вопросы отрасли можно решить только созданием молочных кооперативов - путем, который прошел весь цивилизованный мир. Для этого требуются осознание вопроса и выгоды самими крестьянами (например, что качественное молоко можно дороже продать) и реальная финансовая поддержка со стороны государства.
Собственно, молочные кооперативы в Украине уже есть, однако производят они все еще незначительный процент от всего молока. В последние годы благодаря тому же Евросоюзу и другим международным донорам проводится значительная работа по популяризации кооперативов и обучение их созданию.
Торговля на рынках: запрета не будет
В Украине уже долгое время ходят слухи, что "вот-вот" будет введен запрет торговли домашними молоком, творогом, мясом и т.д. на рынках. В последние годы это также привязывают к требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС.
Однако это также не соответствует действительности: и в плане "авторства" этого якобы существующего запрета, и в плане его сути.
Да и история эта значительно более давняя, чем ассоциация между Украиной и ЕС.
Ограничения, которые фактически делают невозможной торговлю на рынках молоком, мясом и другими продуктами от крестьянских домохозяйств, были законодательно введены еще в 2005 году в рамках подготовки к вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.
Однако начало действия ограничений тогда отложили на 2010 год из расчета, что развитие рынка избавит сельских жителей от необходимости возить продукты на рынки - появятся закупочные пункты, частные бойни и тому подобное.
Однако за пять лет ничего не изменилось, поэтому начало изменений передвинули на 1 января 2015 года. С приближением этого срока и неизменностью положения вещей снова возник естественный вопрос - что делать? Ведь рынки продолжают оставаться важными и для крестьян, и для потребителей.
Поэтому в июле 2014 года были приняты изменения в ряд законов в сфере безопасности пищевых продуктов. В том числе новые положения касались и торговли на рынках.
Простой вывод таков: в ближайшее время ничего не изменится.
Согласно закону, только с сентября 2020 года для продажи на рынках домашнего молока, мяса, рыбы, яиц, меда нужно будет проходить лабораторный ветеринарный контроль, который должен проводиться на том же рынке.
Аж с 1 января 2025 года наступят изменения для крестьян, торгующих мясом - продукты, полученные в результате забоя не на официальной бойне, можно будет использовать для собственного потребления или для продажи на рынках в пределах 50 километров от места забоя или в области, где он был проведен.
Следовательно, ни один молочный или другой апокалипсис сельским жителям не грозит.
В то же время надо понимать, что предусмотренные международными обязательствами изменения, направленные на безопасность продуктов питания - прежде всего в интересах Украины. И здесь не должно быть места популизма и бесконечному откладыванию дел "на послезавтра".
Ведь цель этих изменений - гарантировать безопасность продуктов, которые покупают украинцы. И как показал опыт многих стран, где прошла подобная реформа - она отнюдь не приводит к массовому забою коров и исчезновению "домашнего" молока. Но в то же время - гарантирует людям качественные и безопасные продукты.
Нынешняя плачевная ситуация в этой сфере в Украине - начиная от выращивания растений с бесконтрольным применением химикатов и до моратория на проверки перерабатывающих предприятий - может, и удобна для некоторых, но опасна для общества в целом.
И действенные реформы в этом направлении являются чрезвычайно важным элементом европейской интеграции Украины.
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