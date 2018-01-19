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Рада закрыла 7-ю сессию, очередная откроется 6 февраля
Верховная Рада закрыла седьмую сессию, а восьмая откроется 6 февраля.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.
"Мы завершаем седьмую сессию 8-го созыва Верховной Рады", - сказал он.
По словам спикера, в течение 7-й сессии Рада приняла 62 закона и 16 постановлений.
Среди главных решений Парубий вспомнил медицинскую и пенсионную реформы, новую редакцию закона об образовании.
Также он вспомнил о принятии в первом чтении Избирательного кодекса и надеется на его принятие в целом на 8-й сессии.
По завершению речи спикера в зале заседаний прозвучал Государственный гимн.
Как сообщали Українські Новини, 8-я сессия откроется 6 февраля и завершится 20 июля.
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