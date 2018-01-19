Что изменится для Донбасса и Крыма. 10 главных тезисов закона о деоккупации

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Наибольшую пользу закон принесет украинским воинам - их права значительно расширятся.

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" еще не направлен на подпись президенту. Но можно не сомневаться, что в скором времени он будет подписан и вступит в силу.

Мы выделили важнейшие изменения, которые обещает новый закон. При этом мы учли все поправки, которые были внесены при доработке и принятии законопроекта во втором чтении и в целом.

Правовой статус России: агрессор и оккупант

В преамбуле закона констатируется, что "применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины составляет преступление вооруженной агрессии", "одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины стала временная оккупация части территории Украины", "вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путем организации и поддержки террористической деятельности".

Таким образом, согласно принятому закону, Россия является не только агрессором и оккупантом, но и государством-террористом. Это может показаться всего лишь терминологическими изысками, но, как подчеркивает первый вице-спикер Ирина Геращенко, "это та терминология, которая звучит во всех резолюциях, в том числе и ПАСЕ. Это также приближает украинское законодательство к международному. И позволит нашим дипломатам более эффективно действовать в международных судах".

В то же время из принятия этого закона никоим образом не следует, что Украина признала оккупацию. В преамбуле закона указано, что Верховная Рада принимает этот закон, "не признавая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины" и "подтверждая неотъемлемое суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Также и в ст. 2 закона указывается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины "независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав".

Правовой статус ДНР и ЛНР: оккупационные администрации РФ

В преамбуле закона констатируется, что РФ осуществляет временную оккупацию части территории Украины с помощью вооруженных формирований РФ, "а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины".

Таким образом, ДНР и ЛНР определяются этим законом как составляющие оккупационной администрации РФ. Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник подчеркивает, что необходимо прекратить употреблять термины "так называемые ДНР и ЛНР", а говорить просто: оккупационные администрации РФ.

Что же касается вооруженных формирований РФ, то они, как отмечается в преамбуле закона, состоят "из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и спецформирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией".

Таким образом, нет никаких "ополченцев" и "войск сепаратистов". На фронте нам противостоят вооруженные формирования РФ - и на этом точка.

В ст. 2 закона указывается, что "лица, участвующие в вооруженной агрессии Российской Федерации или привлеченные к участию в оккупационной администрации Российской Федерации, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права". То есть все оккупанты и коллаборанты - уголовные преступники.

Оккупационные документы, признаваемые в Украине: о рождении или смерти

В ст. 2 закона указывается, что деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, противоречащая нормам международного гуманитарного права, является незаконной и что "любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий".

Единственное исключение сделано в этой статье для документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, - и то только в том случае, когда эти документы прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения или смерти лица. То есть украинские регистрирующие органы могут выдавать свидетельства о рождении или смерти на основании оккупационных документов. Но украинские суды по-прежнему не вправе принимать во внимание какие-либо оккупационные документы, в т.ч. и о рождении или смерти.

Продажа недвижимости: владельцем остается тот, кто покупал по украинским законам

В ст. 2 закона указывается, что за физическими и юридическими лицами "сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, находящееся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины".

Аналогично за государством Украина, территориальными общинами, органами госвласти и местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняются все права на их имущество на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

Для оккупированного Крыма точно такие же нормы установлены еще в апреле 2014 г. законом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Возмещение убытков: все претензии - к России

В ст. 6 закона отмечается, что "Украина не несет ответственности за незаконные действия Российской Федерации или ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях или за принятые ими незаконные решения". А в ст. 7 указывается, что РФ как государство-оккупант в соответствии с международными конвенциями "несет ответственность за нарушение защиты прав гражданского населения".

Согласно ст. 13 закона, в Гражданский процессуальный кодекс добавлена норма о том, что иски к РФ о защите прав, свобод или интересов физических лиц (в т.ч. о возмещении ущерба, причиненного вследствие ограничения в осуществлении права собственности на недвижимое имущество или его уничтожения, повреждения) в связи с военной агрессией и оккупацией территории Украины могут предъявляться по месту жительства или пребывания истца. Кроме того, в закон "О судебном сборе" добавлена норма о том, что такие иски освобождаются от судебного сбора.

Раньше уже были случаи, когда жители прифронтовой зоны, чьи дома пострадали от российских обстрелов, обращались в украинские суды с исками к Украине о возмещении ущерба - и суды эти иски удовлетворяли. Теперь любые исковые требования о возмещении ущерба от обстрелов или боевых действий должны выдвигаться только к РФ, а не к Украине. Как объясняют знающие юристы, функция украинского суда - установить факт и сумму ущерба, а затем это решение (которое Россия, конечно, откажется признавать и выполнять) можно включить в пакет документов при подаче иска к РФ в ЕСПЧ.

Что вместо АТО: отражение агрессии РФ

Ст. 13 закона добавила в закон "О борьбе с терроризмом" норму о том, что "антитеррористическая операция может осуществляться параллельно и одновременно с отражением вооруженной агрессии". Поэтому верховному главнокомандующему Петру Порошенко не обязательно писать в одном приказе: "Прекращаем АТО, начинаем отражение вооруженной агрессии". Это могут быть два разных документа.

Согласно ст. 8 закона, "начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

Как видим, полное название этих мероприятий очень длинное, но в законе употребляется и сокращенное название - "отражение вооруженной агрессии".

Кто руководит: Генштаб ВСУ и командующий объединенных сил

В ст. 8 закона говорится, что для обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях Генеральным штабом ВСУ по согласованию с соответствующими руководителями привлекаются и используются силы и средства (личный состав и специалисты, оружие, техника и т.д.) ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов спецназначения, МВД, Нацполиции, работники учреждений здравоохранения, военной прокуратуры и ГСЧС.

Согласно ст. 10 закона, стратегическое руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, ГСЧС, которые привлекаются к отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляет Генштаб ВСУ, а оперативное руководство - командующий объединенных сил, который назначается верховным главнокомандующим по представлению начальника Генштаба ВСУ и реализует свои полномочия через объединенный оперативный штаб ВСУ.

Таким образом, штаб АТО превратится в объединенный оперативный штаб ВСУ. А командующим объединенных сил, по-видимому, станет командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, который с 9 ноября 2017 г. командует силами АТО.

Ст. 11 закона гласит, что в случае расширения вооруженной агрессии РФ за пределы Крыма, Донецкой и Луганской областей при отражении и сдерживании ее в любое время на любой части территории Украины привлекаются и используются силы и средства, предусмотренные в ст. 8 этого закона в порядке, установленном ст. 10 этого закона (т.е. под стратегическим руководством Генштаба ВСУ и оперативным руководством командующего объединенных сил).

Права силовиков объединенных сил: почти неограниченные

Согласно ст. 12 закона, законные требования должностных лиц, привлеченных к отражению агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, являются обязательными для граждан и должностных лиц.

При этом в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, военнослужащие, работники правоохранительных органов и лица, привлеченные к отражению агрессии РФ, получают очень широкие, почти неограниченные права. В частности, они могут в случае крайней необходимости применять оружие и спецсредства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к отражению агрессии РФ, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район отражения агрессии РФ. Также они могут задерживать и доставлять этих нарушителей в органы Нацполиции.

Кроме того, они имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы (а в случае отсутствия таковых - задерживать для установления личности), осуществлять личный досмотр граждан, осмотр их вещей и транспортных средств, входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства.

А еще они могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (и тут уже согласие не обязательно), кроме транспортных средств представительств иностранных государств и международных организаций.

Подчеркнем, что эти широкие права даются силовикам только в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий. Согласно ст. 8 закона, границы этих зон определяются начальником Генштаба ВСУ по представлению командующего объединенных сил.

Перемещение грузов: блокада пока сохраняется

Согласно ст. 12 закона, "порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий определяется Кабинетом Министров Украины". Иван Винник уверяет, что тут не имеется в виду торговля с оккупантами, по его словам, "тут нет никакой коммерческой составляющей".

Как известно, 15 марта было принято и введено в действие президентским указом решение СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения. В ст. 13 закона записано, что до момента принятия Кабмином любых решений насчет применения норм этого закона действуют ограничения, введенные в действие решениями президента. Таким образом, пока не появится утвержденный Кабмином порядок, будет действовать решение СНБО.

Сейчас преждевременно гадать, какие товары Кабмин разрешит перевозить через линию фронта (и разрешит ли вообще). Очевидно, что какое-либо послабление блокады перемещения грузов может быть предпринято украинской стороной только в ответ на существенные уступки со стороны Путина. А они пока что маловероятны.

Что изменится для Крыма: упразднена СЭЗ "Крым"

В ст. 13 закона признан утратившим силу закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины". Этот закон, принятый в августе 2014 г., позволял украинским олигархам сохранять в Крыму свои заводы и торгово-розничные сети, беспошлинно ввозить товары в Крым, продавать их там, а налоги платить в российский бюджет. Правительственное постановление о запрете ввоза товаров в Крым, начавшее действовать с 17 января 2016 г., фактически приостановило работу СЭЗ "Крым". Тем не менее, Меджлис крымско-татарского народа и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц настаивали на необходимости отмены закона о СЭЗ "Крым", и вот теперь это пожелание выполнено.