Данилюк подтвердил намерения реорганизовать ГФС в два юрлица

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил намерения реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) в два юридических лица.

"Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юридическое лицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах. После этого у нас будет возможность привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу, а не в косметические изменения", - сказал А.Данилюк в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

Как сообщалось, Кабмин отменил решения о реорганизации ГФС и концепцию реформирования ведомства на заседании 11 января. В.Гройсман, комментируя на следующий день это решение, назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.

Ранее министр финансов заявлял о разработке новых законодательных актов о реорганизации ведомства.

Постановление о реформировании ряда территориальных органов ГФС, принятое правительством в 2017 году, предполагало создание двух новых юрлиц - Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и Энергетическая таможня должны были реорганизоваться путем присоединения к Межрегиональной. Объединенные государственные налоговые инспекции предполагалось присоединить к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов - к Межрегиональному главному управлению ГФС.

