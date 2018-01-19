Суд Лондона начнет рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд 22 января

Высокий суд Лондона начнет рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов 22 января 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В декабре замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщал, что апелляция будет рассматриваться с 22 по 26 января.

29 марта текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд долларов.

В июне Украина обжаловала данное решение.

Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля текущего года Министерство финансов сообщило, что Высокий суд Лондона принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины по возврату России 3 млрд долларов.

В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года после переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.