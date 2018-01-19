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Как Украина сделала старые Т-64 грозным оружием
08:50 19.01.2018 |
Активная фаза боевых действий на Донбассе летом 2014 г. и особенно зимой 2015 г. подтвердила высокую эффективность танков на поле боя. Однако в боях были выявлены и некоторые недостатки. Поэтому с весны 2015 г. вместе с ускоренным восстановлением дополнительного числа Т-64 и принятием на вооружение Т-72 в Украине начались работы по модернизации наличного парка.
Естественно, что, прежде всего, была разработана программа модернизации основного боевого танка - Т-64БВ. При этом был учтен мировой опыт, когда, не затрагивая основные моменты конструкции (корпуса, ходовой части, устройства башен и орудий) совершенствуют динамическую защиту, средств активной защиты, устанавливают комплексы оптико-электронного противодействия лазерному дальнометрированию и целеуказанию противника.
В нашем варианте прежде всего особое внимание было уделено модернизации систем управления огнем, приборов наблюдения и наведения, а также установке современных навигационной и связной аппаратуры.
Очень быстро был отработан вариант модернизации без изменения электрической сети и установки дополнительного оборудования на штатные крепления. Первым делом были установлены тепловизионные приборы наблюдения производства фирм "Тримен-Украина" и "UaRpa" для всех членов экипажа, а также новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" (фактически локализованная версия Мотороллы).
Таким образом, экипаж получал возможность обнаружения, распознавания и уничтожения противника и днем и ночью на расстоянии более 1,5 км, а также помехозащищенную связь на дистанции до 70 км.
И еще - впервые танковые экипажи получили возможность держать устойчивую связь с пехотными подразделениями на поле боя. Так как до этого их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установка на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танка, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.
Важным элементом модернизации стала установка навигационного оборудования (устройств спутниковой навигации типа СН-4215) производства государственного предприятия "Оризон-Навигация". Отработанные на бронетранспортерах БТР-3,4 и "Дозор-2" решения пришлись "ко двору" и на Т-64. Причем в связке с цифровыми радиостанциями СН-4215 может работать в качестве информационной системы, которая позволяет обмениваться оперативной навигационной информацией между разными объектами системы.
Такая система позволяет вывести на абсолютно другой уровень оперативно-тактическое управление танковым подразделением во время боя. Экипаж теперь может, например, в любое время суток передавать на командный центр координаты цели. Это резко уменьшает время реакции и делает управление ходом боя (и операции в целом) более гибким.
Кстати, именно по внешним антеннам типа SMART навигационной системы только и можно отличить модернизированные танки - неизвестно получили ли они собственное обозначение в бумагах.
Впервые новые танки засветились во время международных танковых соревнований стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017", которые проходили на германском полигоне Графенвер (Бавария) в мае 2017 г.
Наши экипажи из состава 14-й отдельной механизированной бригады выступили достаточно успешно. И это при том, что их противниками были танки "Леопард" 2A4/A5/A6, "Леклерк" и M1A2 "Абрамс".
В течение 2017 г. процесс модернизации парка Т-64-х был поставлен на поток. Увеличение количества модернизированных танков позволило приступить к плановой работе. Так, ими были заменены БМ "Булат", выведенные из состава 1-й отдельной танковой бригады. Именно эти танки отметились на недавних учениях в зоне АТО.
Отметим также, что существует и несколько вариантов модернизации парка Т-72-х ВСУ. По некоторым данным, военные приняли за основу вариант от Киевского бронетанкового завода Т-72 АМТ (опытный образец был представлен на выставке военной техники на Крещатике во время празднования Дня Независимости в 2017 г.).
По словам специалистов на машине установлены приборы ночного видения, новый комплекс динамической защиты, а также цифровые радиостанции Aselsan турецкого производства. Правда, сведений о запуске массового процесса модернизации Т-72 на данный момент нет. Видимо, принято решение о последовательном процессе - сначала Т-64, потом Т-72.
Как видится, для развития танковых войск Украина приняла достаточно взвешенное и правильное решение - модернизация на порядок дешевле производства новой техники. И самое главное - что модернизированные машины по своим боевым возможностям мало чем будут уступать современным моделям.
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