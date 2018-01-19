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Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
19:02 18.01.2018 |
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия.
Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января, передают Українські Новини.
Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом.
Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий.
Как сообщали Українські Новини, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке и подала Президенту соответствующее заявление.
В сентябре НБУ заявил, что Гонтарева будет находиться в отпуске за свой счет до увольнения ее Радой.
В сентябре Українським Новинам стало известно, что Президент намерен предложить Раде назначить главой НБУ первого заместителя главы НБУ Смолия.
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