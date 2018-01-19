Финансовые новости
- |
- 19.01.18
- |
- 03:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину
16:57 18.01.2018 |
Верховная Рада поддержала законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поддержку законопроекта на заседании в четверг проголосовали 235 народных депутатов.
Перед голосованием депутаты поддержали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре.
Как сообщалось, законопроект №7428 был внесен президентом Украины Петром Порошенко в Верховную Раду 21 декабря 2017 года.
Согласно документу, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан - 2018".
Законопроектом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старичи Яворовского района Львовской области (МЦМБ) на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс военных от ВС США и ВС других стран-членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 - от ВС США и ВС стран НАТО.
Украинско-американские учения "Рэпид Трайдент - 2018"пройдут в том же центре (МЦМБ) в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО - столько же.
Украинско-американские учения "Си Бриз-2018" планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток. От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО - до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.
Многонациональные учения "Светлая Лавина-2018" планируется провести в МЦМБ и на р.Тиса в течение 10 суток в промежутке с августа по октябрь 2018 года. В них планируется участие ВСУ (до 300 военных с вооружением и техникой), а также Вооруженных сил Венгрии, Румынии и Словакии (до 100 военных с вооружением и техникой от каждого государства).
Многонациональные учения "Чистое Небо - 2018" пройдут на военных аэродромах ВСУ с мая по ноябрь и будут длиться до 14 суток. Предусмотрено участие до 350 военнослужащих ВСУ с вооружением и техникой и до 20 самолетов и вертолетов ВСУ. От ВС США предусмотрено участие до 250 военных и до 15 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО - до 100 военных и до 5 самолетов и вертолетов.
Украинско-румынские учения "Ривериан-2018" пройдут на р.Дунай и в акватории Черного моря, а также на территории Румынии в промежутке с апреля по ноябрь и будут длиться 20 суток. В них предусмотрено участие до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой (по 100 от ВС Украины и Румынии) и до 10 кораблей (4 от ВС Украины и 6 - от ВС Румынии), а также 2 самолета и вертолета от ВС Румынии.
Законопроект предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государства для участия в учениях "в рамках военного сотрудничества".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
|Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину
|Принятый закон о приватизации содержит поправку о возможности защиты прав инвесторов по английскому праву
|Рада приняла новую редакцию закона о приватизации государственного и коммунального имущества
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада приняла закон по Донбассу, который признает РФ государством-агрессором
|Макрон зол. Париж разучился понимать русских
|Якщо завтра запрацює податок на виведений капітал: про наслідки
|Фурии и Валькирии. Сколько безпилотных эскадрилий создала Украина для Донбасса
|Экспортеры задерживают поступление в Украину валютной выручки, чтобы со временем дороже ее продать
|НАБУ задержало 4-х сотрудников фирм братьев Дубневичей по делу о махинациях с газом на 1,4 млрд грн
|Скандал с Талибаном: Почему Путин поддержал террористов в Афганистане
Это интересно
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование