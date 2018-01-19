Принятый закон о приватизации содержит поправку о возможности защиты прав инвесторов по английскому праву

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками, в том числе с депутатской поправкой о предоставлении инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №7066 проголосовало 266 народных депутатов.

"Наибольший сектор коррупции - это государственные предприятия, которые десятилетиями используются для коррупционных схем. Сегодня у нас достаточно трудное законодательство, которое не позволяет публично и прозрачно привлекать качественные инвестиции в государственные предприятия", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

"По данному законопроекту ко второму чтению поступило 733 поправки, 501 была учтена комитетом", - сказал, представляя законопроект в парламенте председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт").

Согласно сообщению на сайте Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), закон будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как существенно усиливает защиту их прав.

"Для этого он предусматривает возможность использования лучших международных практик разрешения споров и применения международного права в договорах купли-продажи до 2021 года. Если, например, покупатель пожелает, чтобы договор купли-продажи регулировался правом Англии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удовлетворить это условие", - пояснил МЭРТ.

Закон устанавливает единый алгоритм продажи больших государственных объектов и единую процедуру для малых, отмечает МЭРТ. Принятый документ определяет два способа продажи государственных и коммунальных предприятий: открытый интернет-аукцион в "ProZorro.Продажи" для малой приватизации с возможностью применить классический и голландский аукционы, а также аукцион с применением инвестиционного советника из числа наибольших инвестиционных банков для приватизации больших объектов.

Также согласно депутатским поправкам, закон ограничивает участие компаний страны-агрессора в приватизации.

"Стартовой ценой для объектов малой приватизации будет их балансовая стоимость, если она не равна нулю. Если ее определить невозможно, стартовая цена будет устанавливаться при помощи оценки", - поясняет МЭРТ.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 ноября приняла за основу правительственный законопроект "О приватизации государственного имущества" - новую редакцию закона о приватизации, которая облегчает продажу неликвидных объектов, описывает условия привлечения советников по приватизации и является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Закон должен заменить сем действующих в сфере приватизации законов.

"Новый закон устанавливает 12 месяцев для объектов большой приватизации и пяти месяцев - для малой. Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн грн - это объект большой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", - отмечал ранее и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.