Финансовые новости
- |
- 19.01.18
- |
- 03:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада приняла новую редакцию закона о приватизации государственного и коммунального имущества
15:12 18.01.2018 |
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".
За принятие в целом законопроекта №7066 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.
К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых, согласно финансовой отчетности за последний год, превышает 250 млн гривен.
Остальные объекты отнесены к объектам малой приватизации.
Перечень объектов большой приватизации, которые подлежат приватизации, утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.
Перечень объектов коммунальной собственности, которые были добавлены в закон перед вторым чтением, будет утверждаться соответствующими городскими советами.
Согласно законопроекту, имущество органов государственной власти, в частности Министерства обороны, Службы безопасности Украины, подлежит приватизации в случае, если оно не обеспечивает выполнения установленных законом функций.
По сравнению с действующей процедурой приватизации законопроект значительно сократит сроки ее проведения, в частности в новой редакции закона отменяется предприватизационная подготовка, отсутствуют нормы по разработке и утверждению планов приватизации и созданию комиссии по приватизации.
Исходя из текста пояснительной записки, это сократит время приватизации примерно на 1 год.
В законопроекте указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.
Для продажи объекта малой приватизации на аукционе ФГИ создает аукционную комиссию, которая будет разрабатывать условия продажи.
В частности объекты социально-культурного назначения приватизируются при условии сохранения профиля деятельности или могут быть перепрофилированы, если не функционируют более трех лет (или находятся в аварийном состоянии).
Стартовая цена объекта малой приватизации устанавливается на уровне балансовой стоимости активов объекта за исключением обязательств в случае их наличия, но не менее одной гривны.
В случае если первый аукцион считается не состоявшимся, предполагается повторный аукцион со снижением стартовой цены на 50%.
Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.
В свою очередь Кабмин имеет право заказать услуги советника, что позволит провести приватизацию с учетом международных стандартов и представить объекты широкому кругу потенциальных покупателей в Украине и за ее пределами.
Согласно законопроекту, советник берет на себя обязательства по поиску потенциальных покупателей и определяет стартовую цену объекта крупной приватизации.
В законопроекте прописано, что советник не может быть одновременно покупателем.
Если Кабмин примет решение не привлекать советника, то тогда стартовую цену определять государственный орган приватизации.
Окончательная стартовая цена и условия приватизации объекта соглашаются с Кабмином.
В случае если объект большой приватизации не удалось продать, то Кабмин принимает решение о продаже этого объекта аукционе с понижением цены с уменьшением стартовой цены на 25%, далее на 50%, а в дальнейшем - на аукционе по методу изучения ценовых предложений (желающие купить объект приватизации предоставляют свои предложения стартовой цены, из которых стартовой становится самая высокая из них).
Также в законе предусмотрено, что покупателями объектов приватизации не может быть государство, признанное Радой государством-агрессором, юридические лица, в которых такое государство имеет существенную долю или информация о бенефициарных владельцев которых не раскрыта и физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции со стороны Украины.
Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2018 год предусматривает получение 21,3 млрд гривен от приватизации государственного имущества в 2018 году.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
|Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину
|Принятый закон о приватизации содержит поправку о возможности защиты прав инвесторов по английскому праву
|Рада приняла новую редакцию закона о приватизации государственного и коммунального имущества
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада приняла закон по Донбассу, который признает РФ государством-агрессором
|Макрон зол. Париж разучился понимать русских
|Якщо завтра запрацює податок на виведений капітал: про наслідки
|Фурии и Валькирии. Сколько безпилотных эскадрилий создала Украина для Донбасса
|Экспортеры задерживают поступление в Украину валютной выручки, чтобы со временем дороже ее продать
|НАБУ задержало 4-х сотрудников фирм братьев Дубневичей по делу о махинациях с газом на 1,4 млрд грн
|Скандал с Талибаном: Почему Путин поддержал террористов в Афганистане
Это интересно
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование