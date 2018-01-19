Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

За принятие в целом законопроекта №7066 проголосовали 266 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых, согласно финансовой отчетности за последний год, превышает 250 млн гривен.

Остальные объекты отнесены к объектам малой приватизации.

Перечень объектов большой приватизации, которые подлежат приватизации, утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

Перечень объектов коммунальной собственности, которые были добавлены в закон перед вторым чтением, будет утверждаться соответствующими городскими советами.

Согласно законопроекту, имущество органов государственной власти, в частности Министерства обороны, Службы безопасности Украины, подлежит приватизации в случае, если оно не обеспечивает выполнения установленных законом функций.

По сравнению с действующей процедурой приватизации законопроект значительно сократит сроки ее проведения, в частности в новой редакции закона отменяется предприватизационная подготовка, отсутствуют нормы по разработке и утверждению планов приватизации и созданию комиссии по приватизации.

Исходя из текста пояснительной записки, это сократит время приватизации примерно на 1 год.

В законопроекте указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Для продажи объекта малой приватизации на аукционе ФГИ создает аукционную комиссию, которая будет разрабатывать условия продажи.

В частности объекты социально-культурного назначения приватизируются при условии сохранения профиля деятельности или могут быть перепрофилированы, если не функционируют более трех лет (или находятся в аварийном состоянии).

Стартовая цена объекта малой приватизации устанавливается на уровне балансовой стоимости активов объекта за исключением обязательств в случае их наличия, но не менее одной гривны.

В случае если первый аукцион считается не состоявшимся, предполагается повторный аукцион со снижением стартовой цены на 50%.

Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.

В свою очередь Кабмин имеет право заказать услуги советника, что позволит провести приватизацию с учетом международных стандартов и представить объекты широкому кругу потенциальных покупателей в Украине и за ее пределами.

Согласно законопроекту, советник берет на себя обязательства по поиску потенциальных покупателей и определяет стартовую цену объекта крупной приватизации.

В законопроекте прописано, что советник не может быть одновременно покупателем.

Если Кабмин примет решение не привлекать советника, то тогда стартовую цену определять государственный орган приватизации.

Окончательная стартовая цена и условия приватизации объекта соглашаются с Кабмином.

В случае если объект большой приватизации не удалось продать, то Кабмин принимает решение о продаже этого объекта аукционе с понижением цены с уменьшением стартовой цены на 25%, далее на 50%, а в дальнейшем - на аукционе по методу изучения ценовых предложений (желающие купить объект приватизации предоставляют свои предложения стартовой цены, из которых стартовой становится самая высокая из них).

Также в законе предусмотрено, что покупателями объектов приватизации не может быть государство, признанное Радой государством-агрессором, юридические лица, в которых такое государство имеет существенную долю или информация о бенефициарных владельцев которых не раскрыта и физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции со стороны Украины.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2018 год предусматривает получение 21,3 млрд гривен от приватизации государственного имущества в 2018 году.