Киборги или друг Семенченко. Кому власть отдаст Госслужбу ветеранов

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Победителем конкурса на должность главы Госслужбы ветеранов стал Валентин Манько, имеющий, мягко говоря, неоднозначную репутацию. Он успел уже принять поздравления, но его назначение, скорее всего, не состоится.

Иногда власть создает себе проблемы на ровном месте. Показательным примером может служить история с конкурсом на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Эта служба была создана 11 августа 2014 г. Ее возглавил участник войны в Афганистане и миротворческой миссии в бывшей Югославии полковник запаса Артур Деревянко. Он был назначен 10 сентября 2014 г. по результатам открытого конкурса, проведенного с привлечением представителей ветеранских организаций. 21 июня 2017 г. Деревянко был уволен по собственному желанию - и возник вопрос о проведении нового конкурса. "Очень важно, чтобы к участию в новом конкурсе, к обсуждению этого вопроса были привлечены представители и общественных организаций участников АТО, и других организаций, работающих в этом направлении. Очень важно, чтобы эта процедура была максимально открытой и прозрачной, ведь на эту должность должен прийти действительно авторитетный человек", - заявил тогда вице-премьер Павел Розенко.

Однако конкурс был объявлен только 1 декабря. Причем его условия требовали вовсе не героизма, проявленного в боях с российскими оккупантами, а... трех лет опыта работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или на руководящих должностях в сфере соцзащиты ветеранов войны и участников АТО. Распоряжение правительства с условиями конкурса было опубликовано в официальных изданиях ("Урядовий кур'єр" и "Офіційний вісник України") только 22 декабря (в пятницу перед католическим Рождеством), а документы нужно было подать не позже 27 декабря.

Неудивительно, что успели подать документы и были допущены к конкурсу только пять претендентов. На тестировании 15 января наилучшие результаты показали Виталий Баранов и Валентин Манько. Подполковник запаса Виталий Баранов - один из киборгов, оборонявших Донецкий аэропорт. Кадровый военный с 20-летним стажем службы, на момент начала войны числился в запасе, пошел на фронт добровольцем, воевал в составе 90-го отдельного аэромобильного батальона (был помощником комбата по оперативному обеспечению, затем исполнял обязанности комбата), награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Валентин Манько - тоже участник АТО, был заместителем командира ДУК "Правый сектор". Известен, например, тем, что 18 февраля 2015 г. он и нардеп Семен Семенченко объявили о создании "Генерального штаба добровольческих батальонов", заявив при этом о необходимости снять с должности начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. В декабре 2015 г. Манько создал и возглавил общественную организацию "Единый союз патриотов Украины". О своей довоенной жизни Манько рассказывает, что он "имеет три высших образования в сферах налогового права, страхования и госуправления, опыт работы на госслужбе и в бизнесе".

Все конкурсы на должности руководителей ведомств проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, состоящая из 11 членов. На своем заседании 15 января (сразу после тестирования кандидатов) комиссия определила победителем конкурса Валентина Манько.

Тем же вечером счастливый победитель поделился радостью на своей Фейсбук-страничке: "Все СМИ написали вежливо о моем выигрыше в конкурсе на должность Председателя службы ветеранов и участников АТО, кроме реальных агентов Кремля и завистливых засранцев!" К слову, в число условий конкурса входила "стрессоустойчивость: управление своими эмоциями, самоконтроль, конструктивное отношение к критике".

С критикой решения комиссии (и того, как проводился сам конкурс) выступили известные в среде ветеранов и воинов АТО интернет-ресурсы и блогеры, например, "Інформаційний навігатор для ветеранів АТО", волонтер Роман Доник, военный журналист Серж Марко, киборг Жора Турчак, действующий участник АТО (военнослужащий ВСУ) Виталий Кузьменко и многие другие. Одной из главных их претензий стал тот факт, что в мае 2015 г. Манько был объявлен в розыск по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества").

Оппоненты Манько намекают или даже прямо утверждают, что он сумел избежать тюрьмы благодаря влиятельным покровителям, которые теперь держат его на крючке, рассчитывают на его послушность и именно потому продвинули его на пост главы ветеранского ведомства. Независимо от того, насколько это правда, в любом случае итоги конкурса вызвали достаточно сильный резонанс, чтобы испортить победителю предвкушаемое торжество.

17 января общественные организации ветеранов АТО организовали в столичном Доме ветеранов собрание, на которое пришли как сторонники Манько, так и его оппоненты. Судя по настроениям большинства участников, наилучшим для власти выходом из ситуации было бы проведение нового конкурса по новым правилам и под контролем общественных организаций ветеранов АТО.

Сейчас есть четыре варианта развития событий. Во-первых, как сообщил утром 17 января перед заседанием правительства министр соцполитики Андрей Рева, кандидат еще должен пройти спецпроверку, прежде чем правительство будет принимать решение. Похоже, эта формальная процедура может стать для Манько непреодолимым барьером. На заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков выступил "категорически против" назначения Манько и призвал "посмотреть на сайт МВД, где он находился в розыске". А премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что Манько "должен пройти проверку - в том числе и в МВД. Поэтому если есть возражения - то все, мы на этом поставим точку".

Если же каким-то чудом кандидатура Манько выживет после спецпроверки, тогда у правительства есть в запасе второй вариант - назначить главу ветеранского ведомства с испытательным сроком. Кстати, именно так рекомендовала комиссия. При желании, наверное, будет нетрудно найти основание для вывода о том, что новый глава ведомства с работой не справился и испытания не прошел. Поэтому третий вариант - назначение Манько на полный срок (пять лет) - выглядит почти невероятным.

К тому же есть еще и вариант четвертый - реорганизация. И именно он может оказаться основным.

Напомним, что между увольнением предыдущего главы Госслужбы ветеранов и объявлением конкурса на эту вакансию прошло почти полгода. Одной из причин столь длительной задержки стало то, что в окружении президента родилась идея реорганизовать данное ведомство в целое министерство. Это должно было засвидетельствовать особое внимание власти к проблемам ветеранов АТО.

Еще 12 июля Петр Порошенко сообщил, что он поручил правительству проанализировать возможность создания Министерства ветеранов. "Все, кто прошел через настоящий ад, фронтовые испытания, должны чувствовать нашу с вами поддержку и заботу", - подчеркнул президент. 4 сентября на согласительном совете перед началом новой сессии парламента глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что его фракция "обращается к правительству с требованием как можно скорее учредить Министерство по делам ветеранов, в котором должны работать ветераны, которое должен возглавлять ветеран и которое значительно повысит качество заботы о судьбе ветеранов в нашей стране".

Однако эти планы так и не были реализованы. Вместо этого было решено просто добавить полномочий и денег существующей Госслужбе ветеранов. В первоначальном проекте госбюджета-2018 Госслужбе ветеранов отводилось 136,7 млн грн, в т.ч. 27,7 млн - на аппарат самой службы (с территориальными органами) и 109 млн - на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию участников АТО и обеспечение пострадавших участников АТО санаторно-курортным лечением. А в проекте, подготовленном ко второму чтению (он появился 1 декабря - именно в тот день, когда был объявлен конкурс), к этой сумме добавились еще 20,9 млн на финансовую поддержку общественных организаций ветеранов, памятные и праздничные мероприятия. Раньше этой статьей расходов заведовало Минсоцполитики.

Тем не менее идея реорганизации не умерла. А после скандала, вызванного итогами конкурса, она обрела второе дыхание.

Вечером 17 января парламентский комитет по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью на расширенном заседании единогласно поддержал необходимость внесения на рассмотрение Верховной Рады проекта постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов". Эту инициативу одобрили присутствовавшие на заседании участники АТО и представители общественных организаций участников АТО.

Скорее всего, ни парламент, ни правительство не рискнут отвергнуть это предложение. Впрочем, для наших воинов важен все-таки не статус ветеранского ведомства, а результат его работы. Главное, чтобы орган по делам ветеранов возглавил человек, заслуживший моральное право на это в боях с российскими оккупантами.

И если будет создано Минветеранов, то проблема поиска руководителя никуда не денется, только она перейдет от Кабмина к Верховной Раде. А роль конкурсной комиссии придется играть депутатам.

Если теперь оглянуться назад, то можно прийти к одному выводу: причиной всего этого конфликта стало чье-то желание контролировать те 20 млн грн, которые выделяются на финансовую поддержку ветеранских организаций. Наверное, был расчет использовать эти деньги в качестве инструмента влияния на ветеранские организации, а через них - и на политическую позицию ветеранов и воинов АТО.

Очевидно, это была медвежья услуга президенту. Независимо от личных качеств тех или иных кандидатов, для ветеранов и воинов АТО совершенно неприемлемо, чтобы им кого-то навязывали в опекуны. А тем более - чтобы этот кто-то пытался купить лояльность ветеранских организаций. И если власть хочет выйти из этой ситуации с позитивным, а не с негативным результатом, то, возможно, действительно стоит создать Минветеранов и отдать кресло министра тому, кого изберет ветеранский форум. Ветераны АТО заслужили иметь своего политического представителя в правительстве. И если власть это признает, она в глазах ветеранов и воинов АТО, несомненно, выиграет.