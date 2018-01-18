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Рада приняла закон по Донбассу, который признает РФ государством-агрессором
11:50 18.01.2018 |
Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Российскую Федерацию государством-агрессором.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №7163 на заседании в четверг проголосовало 280 народных депутатов.
Перед голосованием докладчик народный депутат Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") очень быстро зачитал большое количество поправок, которые учтены в законопроекте. После этого фракции "Самопомич" и "Батькивщина" попросили 15 минут перерыва, чтобы изучить то, что в итоге будет отображено в документе.
"Только что с трибуны был зачитан текст, быстро, непонятно. По большому счету ни один человек в зале не знает, за что сейчас будет голосование", - сказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.
Согласно законопроекту, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.
Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.
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