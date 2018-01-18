Фурии и Валькирии. Сколько безпилотных эскадрилий создала Украина для Донбасса

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Принятие государственного оборонного заказа с беспрецедентной цифрой в 21,3 миллиарда гривен позволяет говорить о качественном рывке в вооружении, который ждет украинскую армию. Причем система трехлетнего планирования, которая заработала с прошлого года, позволила государственным заказчикам и исполнителям более четко планировать свою работу.

Конечно, сам план крайне амбициозен, причем приоритетами в этом году являются закупки преимущественно отечественного вооружения сразу по нескольким направлениям. В том числе и беспилотных комплексов всех типов преимущественно отечественного производства. Причем абсолютных цифр, по понятным причинам, нет, однако многие специалисты говорят о закупке примерно 500 комплексов.

И такой рывок готовился уже давно - к концу 2017 г. на вооружение был принят первый ударно-разведывательный комплекс "Сокіл", который является продуктом совместного сотрудничества с польскими производителями. На сегодня входящий в состав комплекса миниатюрный беспилотник Warmate массой всего 4 кг с электродвигателем и складным крылом может нести боевую часть весом 0,7 кг - как кумулятивную GK-1 (бронепробиваемость 100-120 мм), так осколочную GO-1 (содержит 300 г взрывчатки и поражающие элементы) и зажигательную. Дальность полета аппарата составляет до 10 км (фактически на испытаниях - до 6), время барражирования - до 30 мин., причем высота полета может варьироваться в широких пределах - от 30 до 3000 м. Наведение командное оператором с пульта управления. Запуск производится пневматически из контейнерной пусковой установки - как переносной однозарядной, так и мобильных многозарядных на базе бронеавтомобиля "Козак-2М".

Что касается остальных аппаратов, то крайне примечательным в плане понимания происходящих процессов является приказ Министерства обороны Украины от 5 декабря прошлого года о принятии к эксплуатации в ВСУ сразу четырех беспилотных авиационных комплексов: ASU-1 "Валькирия" ("Авіаційні системи України"), "Hawk" ("НВП "Українські авіаційні системи"), "UA-БЕТА" ("UA Teсhnology") и БПАК-МП-1/003 "Spectator-M" ("Меридіан" імені С.П. Корольова).

ASU-1 "Валькирия"

Причем допуск к эксплуатации был осуществлен по сокращенному варианту "на время особого периода". После окончания которого военные примут решение либо о снятии с эксплуатации этих комплексов, или принятия их на вооружение с прохождением необходимой процедуры. При этом военные акцентируют внимание, что обучение специалистов, которые будут эксплуатировать указанные беспилотные авиационные комплексы, будет осуществлено на базе предприятий-разработчиков с дальнейшей подготовкой в Житомирском военном институте им. Королева.

Все аппараты более или менее известны - "Валькирия" активно применялась волонтерами в ходе войны, а "Spectator-M" вообще официально состоит на вооружении Госпогранслужбы.

Вместе с отечественным АС-1 "Фурия", американскими "Рейвенами" (72 аппарата RQ-11B поставлены в рамках программы военной помощи в 2016 г.) и "польско-черниговским" FlyEуе и Warmate эти комплексы составят основу парка беспилотной авиации ВСУ.

АС-1 "Фурия"

Можно смело говорить, что время китайских "Фантомов" и волонтерских поделок уходит в прошлое, ведь официальное принятие на вооружение того или иного образца означает не только обучение персонала, но и техническое обслуживание. В конце концов есть надежда, что наконец-то будут разработаны руководящие документы, в которых будет определена по-военному четкая постановка задач для каждого типа аппаратов. Ведь не секрет, что зачастую на фронте операторам мини-дронов, задача которых образно говоря "заглядывать за ближайшую посадку", ставились задачи, не соответствующие их возможностям. Отсюда потери и низкая эффективность.

Также отметим, что все принятые на вооружение беспилотники имеют электрический двигатель, взлетный вес от 3,5 до 7 кг и разный радиус действия - не менее 20 км (на меньшем расстоянии, по всей видимости, будут использоваться американские аппараты) и не более 55 ("Hawk" и это уже уровень тактического аппарата).

Судя по характеристикам высота полета ВСУшных БПЛА составляет от 1200 до 2000 м, а максимальная продолжительность полета в пределах 90-150 минут, что, кстати, вполне достаточно для тех задач, которые перед ними стоят - круглосуточная разведка, патрулирование и корректировка огня артиллерии.

UA-БЕТА

Не вызывает сомнения, что будут продолжены закупки уже отлично зарекомендовавшего себя на фронте аппарата АС-1 "Фурия" производства киевской фирмы "Атлон Авиа". Путь этого аппарата начинался с волонтерских поставок лета 2014 г. и завершился принятием на вооружение как Национальной Гвардии, так и ВСУ. Особенно отлично аппарат себя зарекомендовал себя в качестве корректировщика артиллерийского огня и, судя по откровенно восторженным отзывам артиллеристов и направлению модернизации, он станет основным в подразделениях артиллерийской разведки.

Большой проблемой остается отсутствие беспилотного комплекса стратегической разведки. На сегодня его функции выполняют американские "Глобал Хоуки", которые регулярно "крутятся" на линии соприкосновения и над оккупированным Крымом. Но так будет не всегда. Единственным концептом аппарата такого типа на сегодня является "Горлица" от "Антонова". Но то, что демонстрируется журналистам сейчас, в лучшем случае смахивает на поделку - демонстратор без отработанных элементов управления и других крайне важных функций - чего стоят, например, подвешенные тубусы от противотанкового ракетного комплекса. С другой стороны, можно предположить, что конструкторы такого авиационного гиганта как "Антонов" при соответствующем уровне финансирования через пару-тройку лет смогут выкатить аппарат мирового уровня.

Таким образом, можно смело говорить, что при условии выполнения намеченных планов проблема с беспилотными летательными аппаратами, столь характерная для нашей армии как в начале войны, так в большой степени и сейчас, будет в большой степени нивелирована. И армия получит полный спектр БПЛА, столь необходимых в современной войне.