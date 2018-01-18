Передача ПХГ в МГУ оттолкнет иностранных партнеров - Коболев

Передача подземных хранилищ газа (ПХГ) и непрофильных активов ПАО "Укртрансгаз" новосозданной компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) оттолкнет иностранных партнеров от сотрудничества с Украиной по управлению газотранспортной системой (ГТС), считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Наши переговоры с заинтересованными иностранными компаниями, а их четыре, свидетельствуют о том, что если ПХГ и непрофильные активы будут переданы в МГУ, то эти компании потеряют интерес", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По мнению главы "Нафтогаза", передача "токсичных" активов в МГУ приведет к катастрофическим последствиям для ГТС Украины.

"Это будет означать, что в ближайшее время ЕС разочаруется в попытках стать нашим партнером и примет решение стать партнером "Северного потока-2", - констатировал он.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности подготовило проект решения Кабмина о передаче активов "Укртрансгаза" в МГУ.