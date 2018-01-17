Мир не любой ценой. Почему украинцы не устали от войны на Донбассе

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Почти большинство наших сограждан считают, что установлению мира помогут введение миротворцев ООН и украинские спецоперации на оккупированных территориях.

Много шума наделало социсследование "Мир на Донбассе: любой ли ценой?", результаты которого были обнародованы 15 января. Некоторые СМИ, в т.ч. украинская редакция BBC, поспешили объявить: "Украинцы готовы на компромиссы ради мира на Донбассе". По утверждению BBC, "большинство украинцев соглашаются на определенные компромиссы ради мира на Донбассе". Если кому-то интересно, что такое "стандарты BBC", то стоит отметить, что в своем сообщении о результатах социсследования украинская редакция BBC вообще не рассказала ни об одном компромиссе, на который согласно большинство украинцев. По-видимому, мнение большинства украинцев оказалось для BBC слишком неудобным, чтобы о нем сообщать. Также сочла это неинтересным "Украинская правда", которая, как и BBC, рассказала о том, с чем большинство украинцев не согласны, но умолчала о том, с чем они согласны.

Итак, сообщим хотя бы вкратце, но обо всей картине общественного мнения, выявленной упомянутым социсследованием. Сначала расскажем о той ее части, которая вписывается в "стандарты BBC".

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 г. во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17,1% населения, однако и на мир "любой ценой" согласны лишь 18,1%, а наибольшую поддержку - 49% - получил вариант "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все" (остальные опрошенные затруднились ответить). Однако когда социологи предложили семь компромиссов, которые гипотетически могли бы помочь установлению мира на Донбассе, то ни один из этих компромиссов не получил поддержки не то что половины, но даже трети опрошенных.

Перечислим эти семь компромиссов, отвергнутых украинцами: проведение местных выборов на условиях, которые требуют боевики на Донбассе (63,2% считают такой компромисс неприемлемым и только 12,2% - приемлемым); полная амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (57,9% против, 16,2% за); формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей (55,2% против, 17,1% за); особые политические и экономические отношения ОРДЛО с Россией (49% против, 20,3% за); внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка (48,8% против, 28,2% за); предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО (47,8% против, 28,9% за); принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины (41,4% называют неприемлемым компромиссом, но 32,8% были бы с этим согласны).

Теперь о том, что в "стандарты BBC" не вписывается. Во-первых, это тот факт, что почти все перечисленные компромиссы полностью или частично содержатся в Минских договоренностях. Презентуя результаты социсследования, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина подчеркнула: "Оказывается, что с теми компромиссами, многие из которых зафиксированы в Минских соглашениях, граждане не согласны".

Во-вторых, не вписались в "стандарты BBC" ответы украинцев на вопросы о возможном влиянии тех или иных международных инициатив и решений украинской власти на процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе: какие из этих инициатив будут способствовать, а какие - препятствовать? Именно в этой части опроса нашелся пункт, с которым согласно большинство украинцев. 54,9% опрошенных считают, что урегулированию конфликта на Донбассе будет способствовать усиление санкций ЕС и США против России (препятствовать - 25,8%).

Еще пять пунктов получили поддержку более чем 40% опрошенных. Это введение временной администрации ООН при поддержке миротворческих сил для управления оккупированными территориями на время вывода российских войск и разоружения боевиков (способствовать - 48,9%, препятствовать - 19,5%); укрепление вооруженных сил и проведение специальных операций по постепенному освобождению оккупированных территорий (способствовать - 46,8%, препятствовать - 27,2%); восстановление социальных выплат для жителей оккупированных территорий на общих основаниях (способствовать - 46,4%, препятствовать - 22,9%); получение Украиной летального оборонительного оружия от США (способствовать - 43,7%, препятствовать - 35,9%); прекращение блокады транспортного сообщения и торговли с оккупированными территориями (способствовать - 40,8%, препятствовать - 29,4%).

Вот как раз эти шесть пунктов и можно считать тем компромиссом, на который согласны украинцы. Нужны международные санкции против России, миротворцы ООН, укрепление ВСУ, летальное оружие от США - и тогда, наверное, уже можно будет обойтись без блокады и восстанавливать социальные выплаты жителям ОРДЛО. Если не будет миротворцев - значит, нужны украинские спецоперации для постепенного освобождения оккупированных территорий.

Можно сказать, что результаты этого социсследования - еще один аргумент в пользу закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Украинцы не считают нужным ждать, когда Путин соблаговолит выполнять Минские договоренности, и хотят, чтобы Украина, ЕС и США заняли более жесткую позицию уже сейчас.