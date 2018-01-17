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Правительство США предоставит летальное оружие Украине бесплатно, - Йованович
19:59 16.01.2018 |
Правительство Соединенных Штатов Америки предоставит летальное оружие Украине абсолютно бесплатно. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол США Мари Йованович.
В частности, по словам Йованович, стороны еще прорабатывают детали поставок летального вооружения в Украину, а также возможность его применения в зоне АТО на Донбассе.
"Мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении", - отметила она.
Кроме того, Йованович рассказала, когда США начнут поставлять Украине оружие.
"Процедура информирования ветвей власти в Соединенных Штатах занимает некоторое время. Кроме того, потом нужно будет обработать все логистические вопросы, чтобы поставки были выполнены тщательно и хорошо. И это, прежде всего, в интересах Украины. Администрация (президента США, - ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Теперь об этом должен быть проинформирован Конгресс, но, напомню, что Конгресс уже в свое время принял закон, который предусматривает финансирование такой помощи, и мы знаем, что Конгресс в целом поддерживает этот вопрос, поэтому ждем продвижения вперед в этом вопросе", - подчеркнула она.
При этом она пояснила, что на данный момент речь идет о поставках оборонительной помощи от правительства США.
"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала Йованович и добавила, что эти поставки будут бесплатными.
Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американского телеканала ABC, план администрации Трампа предусматривает поставку в Украину 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. В партию могут быть включены также противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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|Правительство США предоставит летальное оружие Украине бесплатно, - Йованович
"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала Йованович и добавила, что эти поставки будут бесплатными.
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