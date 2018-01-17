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Всемирный банк тоже выдвинул требования по Антикоррупционному суду, на кону $800 млн
Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.
Копия письма ВБ имеется в распоряжении "Европейской правды".
Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 млн.
"Законопроект (о Антикоррупционном суде, подан от имени Порошенко) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в сообщении.
Большинство требований ВБ по своей сути совпадают с теми, что перечислены в письме МВФ (см. публикацию "Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую"). В то же время в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции ВБ и МВФ несколько расходятся.
Напомним, МВФ обращался к главе администрации президента Игорю Райнину, рассчитывая, что президент Порошенко подаст в Раду исправленный закон. Это вызвало критику Банковой, где заявили, что не намерены подавать новый законопроект. Зато в письме из ВБ за подписью регионального директора Сату Кахонен главным адресатом является председатель Верховной рады Андрей Парубий. При этом в ВБ отметили, что подача нового законопроекта не является обязательной, достаточно его пересмотра.
"Мы верим, что эти изменения могут быть внесены в законодательном процессе, в случае если будет сильное политическое лидерство и поддержка этого процесса со стороны президента и руководства парламента", - говорится в документе.
Для разблокирования финансовой поддержки со стороны Всемирного банка Верховная рада должна изменить подсудность АКС. "Мы настоятельно рекомендуем привести юрисдикцию АКС в соответствие с юрисдикции НАБУ и САП", - говорится, в частности, в письме ВБ. Отмечается также, что это было одной из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии - это касается также всех последующих требований, перечисленных в письме.
Второе требование ВБ - изменение квалификационных требований к судьям АКС: "Законопроект устанавливает широкие и нереалистичные требования для кандидатов, желающих работать судьями АКС... Это приведет к существенному уменьшению конкурса на эти должности". Прежде всего речь идет о нереальном требовании опыта работы одновременно в Украине и в международных антикоррупционных организациях или судебных органах.
Третье требование: общественному совету должно быть предоставлено право ветировать кандидатуры нечестных претендентов на работу судьями АКС, вместо ныне предусмотренной для них консультативной роли. "Их консультативная роль подорвет доверие, которое международные партнеры могли бы придать процессу отбора", - говорится в письме.
Отдельно отмечается, что участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но также доноры, которые системно поддерживают антикоррупционные реформы в Украине.
Также приводится блок претензий в отношении тех положений президентского законопроекта, которые могут существенно затормозить начало работы АКС.
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