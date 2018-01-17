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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Kroll подтвердил использование ПриватБанка до национализации для мошенничества с убытком минимум в $5,5 млрд - НБУ

 

ПриватБанк до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд, заявляет Национальный банк Украины со ссылкой на нанятую им для форензик аудита компанию Kroll.

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении центробанка во вторник.

Согласно ему, среди ключевых выводов расследования - выведение средств и сокрытие источников происхождения средств.

"Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц", - отмечается в документе.

В соответствии с ним, механизмы, использовавшиеся для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.

"Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашающим кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров", - говорится в сообщении НБУ.

Центробанк также указывает, что еще одним результатом расследования является выявление "банка в банке". "Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПриватБанк", - утверждается в сообщении.

Согласно обнародованным результатам аудита, эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников ПриватБанка, добавляет НБУ.

Помимо того, говорится в релизе, теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц: под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

"Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования", - отмечается в документе.

Нацбанк указывает, что с целью как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПриватБанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто путем систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

В отношении баланса банка расследование Kroll, согласно релизу НБУ, установило, что к национализации банка в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

"В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в $5,5 млрд", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что такие результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы регулятора.

НБУ также заявил о готовности ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн (более $4,4 млрд по текущему курсу) путем выпуска гособлигаций (в том числе на 53,8 млрд грн - с привязкой к курсу доллара) и обмена их на акции.

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.

ПриватБанк в декабре 2017 года добился того, что Высокий суд Лондона в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем, на сумму более $2,5 млрд.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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