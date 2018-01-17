Финансовые новости
- |
- 17.01.18
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Феникс и Лугаком. Что означает смерть Vodafone в Л-ДНР
12:38 16.01.2018 |
Сообщения об исчезновении связи начали появляться пять дней назад. В "ДНР" впоследствии заявили, что причина - повреждение кабеля связи украинскими военными. В то же время "Vodafone.Украина" обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Общий центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области. Там подтвердили, что 11 января были повреждены магистральные кабели линий связи, по причине чего на неподконтрольных территориях и даже на части Донецкой области, подконтрольной Украине, исчезла связь. В компании говорят, что кабель поврежден в серой зоне. Однако разрешения на ремонт они до сих пор не получили.
Странные моменты
Во-первых, еще до Нового года "Vodafone.Украина" заявил, что принудительно с 9-го по 15-е января повысит тарифы для абонентов в "Л-ДНР", переведя их на тариф "Смартфон Стандартный". После этого стоимость мобильной связи составляла бы 90 грн в месяц. Жителей же подконтрольной части Украины изменения не должны были касаться, однако из Авдеевки сообщали, что и им оператор направил предупредительные сообщения.
Во-вторых, все похоже на то, что "Vodafone.Украина" банально выдавили из региона. В начале 2017-го по той же схеме с повреждением кабеля ушел Lifecell. Его так и не починили.
Плюс, уже сейчас из Донецка сообщают об очередях возле офисов местного мобильного оператора "Феникс", который только что запустил 3G. Такая же история и в Луганске, где осуществляет деятельность местный "Лугаком".
Что это за "Феникс" и "Лугаком"
"Феникс" появился в 2015-м году после национализации мощностей "Киевстар". Его связывают с так называемым "министром связи ДНР" Виктором Яценко.
"Лугаком" запустился в то же время и является его партнером. Также произошло увлечение мощностей "Киевстар", кроме того речь шла о компании "Атраком" - одной из крупнейших в Украине собственников магистральной телеком-инфраструктуры.
По данным Госреестра юридических лиц, компанией руководил Александр Савчук. Он же был указан как гендиректор Антракома на официальном сайте.
Вот что можно почитать о создании "Лугакома" в одном из судебных постановлений по делу.
Стоимость услуги в "Лугаком" неизвестна, а абоненты "Феникса" за минуту разговора с Украиной будут платить 10 рублей (звонки на Россию стоят 5 рублей за минуту).
По сути, сейчас жителям "Л-ДНР" не оставляют выбора, и в условиях отсутствия альтернативы, они вынуждены становиться абонентами операторов псевдореспублик. Люди уже стоят в очередях.
Почему проигрывает Украина
Учитывая, что "Vodafone.Украина" на данный момент является дочерней компанией международного оператора связи ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС, Россия), то можно сделать вывод, что на "повреждение кабеля" разрешение давалось непосредственно из Москвы. И таким образом Россия стимулирует дальнейший разрыв связей оккупированных территорий с Украиной. И Москву мало волнует, что заработают на мобильной монополии местные "барыги" - они и так под контролем и вынуждены будут делиться.
Интересно, что абоненты "Феникса" еще с 2016-го года могли регистрировать учетную запись Apple ID. СМС подтверждение приходило через посредника из России.
Целый ряд украинских сервисов, включительно с банками, требуют подтверждения по СМС. В числе жителей псевдореспублик немало пользователей украинских сервисов. Что им делать теперь? Кроме этого, усложнится и бизнес-коммуникация.
Бесспорно, полной блокады пока не будет. Так или иначе, существуют сервисы Whatsapp, Viber, Skype для коммуникации при помощи интернет, учитывая наличие 3G. Будут возможны и звонки на украинские номера. Впрочем, даже то, что такие звонки дороже, чем на российские номера, дает возможность понять, что это постепенная блокада и ее цель - еще большая переориентация населения на Россию. Как бизнеса, так и обычных людей. А на разговорах с украинскими родственниками можно будет дополнительно заработать. Местный бизнес, который пользовался услугами мобильного банкинга, теперь вынужден будет искать альтернативу.
На фоне этого фигурирует и сообщение главы "ДНР" Александра Захарченко, который запретил бюджетникам ездить на территорию Украины. Как это будет реализовано - покажет лишь время. Впрочем, такая деятельность свидетельствует исключительно об очередном этапе отторжения "Л-ДНР" от Украины по указанию Москвы. Является ли это ответом на возможное принятие закона о реинтеграции Донбасса или сознательной стратегией россиян? Похоже, в данном случае оба варианта верны.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство США предоставит летальное оружие Украине бесплатно, - Йованович
"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала Йованович и добавила, что эти поставки будут бесплатными.
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк тоже выдвинул требования по Антикоррупционному суду, на кону $800 млн
|Kroll подтвердил использование ПриватБанка до национализации для мошенничества с убытком минимум в $5,5 млрд - НБУ
|Бизнес ухудшил инфляционные и девальвацинные ожидания на 2018г – опрос НБУ
|Как судебная реформа повлияет на выяснение отношений работников и работодателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как долго будет падать гривня
|ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников
|Захарченко запретил бюджетникам выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию
|Почему бойкот заправок не снизит цены на бензин
|Курс доллара на межбанке 15 января вырос из-за американского праздника
|Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую
Это интересно
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров