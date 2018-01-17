Феникс и Лугаком. Что означает смерть Vodafone в Л-ДНР

Андрій Коваленко / Depo.ua

Сообщения об исчезновении связи начали появляться пять дней назад. В "ДНР" впоследствии заявили, что причина - повреждение кабеля связи украинскими военными. В то же время "Vodafone.Украина" обратился в Донецкую областную администрацию, миссию ОБСЕ и Общий центр по контролю и координации для разрешения на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области. Там подтвердили, что 11 января были повреждены магистральные кабели линий связи, по причине чего на неподконтрольных территориях и даже на части Донецкой области, подконтрольной Украине, исчезла связь. В компании говорят, что кабель поврежден в серой зоне. Однако разрешения на ремонт они до сих пор не получили.

Странные моменты

Во-первых, еще до Нового года "Vodafone.Украина" заявил, что принудительно с 9-го по 15-е января повысит тарифы для абонентов в "Л-ДНР", переведя их на тариф "Смартфон Стандартный". После этого стоимость мобильной связи составляла бы 90 грн в месяц. Жителей же подконтрольной части Украины изменения не должны были касаться, однако из Авдеевки сообщали, что и им оператор направил предупредительные сообщения.

Во-вторых, все похоже на то, что "Vodafone.Украина" банально выдавили из региона. В начале 2017-го по той же схеме с повреждением кабеля ушел Lifecell. Его так и не починили.

Плюс, уже сейчас из Донецка сообщают об очередях возле офисов местного мобильного оператора "Феникс", который только что запустил 3G. Такая же история и в Луганске, где осуществляет деятельность местный "Лугаком".

Что это за "Феникс" и "Лугаком"

"Феникс" появился в 2015-м году после национализации мощностей "Киевстар". Его связывают с так называемым "министром связи ДНР" Виктором Яценко.

"Лугаком" запустился в то же время и является его партнером. Также произошло увлечение мощностей "Киевстар", кроме того речь шла о компании "Атраком" - одной из крупнейших в Украине собственников магистральной телеком-инфраструктуры.

По данным Госреестра юридических лиц, компанией руководил Александр Савчук. Он же был указан как гендиректор Антракома на официальном сайте.

Вот что можно почитать о создании "Лугакома" в одном из судебных постановлений по делу.

Абонплата у "Феникса" и "Лугакома" - 50 рублей в месяц (25 гривен). Звонки на номера друг друга - бесплатные. Из Украины на них дозвониться невозможно. Также предположительно абоненты этих "операторов" не могут позвонить и в Украину (в Россию могут), впрочем, в "Лугаком" и "Феникс" недавно заявили, что они подключили услугу "звонки в Украину".

Стоимость услуги в "Лугаком" неизвестна, а абоненты "Феникса" за минуту разговора с Украиной будут платить 10 рублей (звонки на Россию стоят 5 рублей за минуту).

По сути, сейчас жителям "Л-ДНР" не оставляют выбора, и в условиях отсутствия альтернативы, они вынуждены становиться абонентами операторов псевдореспублик. Люди уже стоят в очередях.

Почему проигрывает Украина

Учитывая, что "Vodafone.Украина" на данный момент является дочерней компанией международного оператора связи ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС, Россия), то можно сделать вывод, что на "повреждение кабеля" разрешение давалось непосредственно из Москвы. И таким образом Россия стимулирует дальнейший разрыв связей оккупированных территорий с Украиной. И Москву мало волнует, что заработают на мобильной монополии местные "барыги" - они и так под контролем и вынуждены будут делиться.

Интересно, что абоненты "Феникса" еще с 2016-го года могли регистрировать учетную запись Apple ID. СМС подтверждение приходило через посредника из России.

Целый ряд украинских сервисов, включительно с банками, требуют подтверждения по СМС. В числе жителей псевдореспублик немало пользователей украинских сервисов. Что им делать теперь? Кроме этого, усложнится и бизнес-коммуникация.

Бесспорно, полной блокады пока не будет. Так или иначе, существуют сервисы Whatsapp, Viber, Skype для коммуникации при помощи интернет, учитывая наличие 3G. Будут возможны и звонки на украинские номера. Впрочем, даже то, что такие звонки дороже, чем на российские номера, дает возможность понять, что это постепенная блокада и ее цель - еще большая переориентация населения на Россию. Как бизнеса, так и обычных людей. А на разговорах с украинскими родственниками можно будет дополнительно заработать. Местный бизнес, который пользовался услугами мобильного банкинга, теперь вынужден будет искать альтернативу.

На фоне этого фигурирует и сообщение главы "ДНР" Александра Захарченко, который запретил бюджетникам ездить на территорию Украины. Как это будет реализовано - покажет лишь время. Впрочем, такая деятельность свидетельствует исключительно об очередном этапе отторжения "Л-ДНР" от Украины по указанию Москвы. Является ли это ответом на возможное принятие закона о реинтеграции Донбасса или сознательной стратегией россиян? Похоже, в данном случае оба варианта верны.