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ВСУ закрыли небо Донбасса для российских беспилотников
09:10 16.01.2018 |
Украинским военным наконец удалось переломить ситуацию на направлении противодействия российской беспилотной авиации на Донбассе.
Использование российскими военными летом 2014 г., а позднее и гибридными формированиями, в ходе боев на Донбассе беспилотников как для разведки, так и для корректировки артиллерийского огня в значительной степени предопределило их успешные действия против нашей группировки.
В ходе боевых действий россияне применяли весь спектр своей беспилотной авиации - это прежде всего такие современные образцы как "Орлан-10", "Груша", "Застава", "Стрекоза", "Форпост". Эти аппараты способны передавать сигнал на расстояние до 120 км и применяются в составе разведывательных комплексов - несколько летательных аппаратов, средства запуска и перевозки.
С лета 2014 г. началось и негласное соревнование наших систем ПВО и РЭБ против расчетов беспилотников. Причем происходило это с переменным успехом, так как до войны отработанных методик противодействия новой угрозе у наших военных просто не было.
На сегодняшний день сбито около четырех десятков вражеских аппаратов. Так, 27 июля 2015 года украинские пограничники сбили примерно в 25 км от линии соприкосновения беспилотник "Застава" (лицензионный израильский "Bird Eye 400"), который собирал информацию о позициях украинской армии, залетев на 1,5 км вглубь территории Луганской области.
А 21 мая 2015 г. бойцами полка "Днепр-1" в рамках совместной операции с ЦСО (центр специальных операций) возле поселка Водяное Донецкой области был посажен российский беспилотник "Форпост" (он же израильский "Searcher") (заводской номер 923) в районе Авдеевки. Данный аппарат производится в РФ на ОАО "Уральский завод гражданской авиации" по лицензии. Известно, что, по меньшей мере, шесть БПЛА "Форпост" и наземная станция управления по состоянию на январь 2014 г. поступили на вооружение отряда беспилотных летательных аппаратов, который был сформирован на Камчатке на авиабазе в Елизово.
И вот последние события на фронте позволяют говорить о том, что за четыре года методом проб и ошибок нам удалось выработать и отработать системы борьбы с российскими беспилотниками. Так, с 23 декабря 2017 г., когда началось очередное новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, украинские подразделения армейской противовоздушной обороны сбили как минимум три беспилотных аппарата "Орлан-10".
Два БПЛА были сбиты 28 декабря 2017 г. и 10 января 2018 г. под Горловкой: один совершал полет по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье, второй - по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино.
И вот недавний случай - прямо над Часов Яром (фактически пригород Бахмута) 10 января был сбит третий "россиянин". По открытым данным, во всех случаях применялся модернизированный в Украине зенитно-ракетный комплекс ближнего действия "Оса-АКМ".
Отметим, что "Орлан-10" считается одним из самых современных российских аппаратов, который оснащен тепловизором, фото- и видеоаппаратурой и до сегодня он был достаточно редкой "птицей" в прицелах наших зенитчиков.
Феноменальная точность реакции на полеты вражеской беспилотной авиации объясняется целым рядом причин. Прежде всего, изменился характер командования группировки, наши действия с начала ноября 2017 г. стали более "агрессивными", наши части получили приказ более активно отвечать на провокации противника. Очевидно, что и расчеты ЗРК перестали "жалеть" ракеты для уничтожения воздушного противника.
И самый главный момент - за последние полгода произошло резкое насыщение переднего края как средствами радиоэлектронной войны, так и средствами раннего воздушного обнаружения. Наконец-то в Запорожье с огромными усилиями, но удалось развернуть серийное производство станции радиотехнической разведки "Кольчуга" и новенькие машины уже засветились в ближайшем тылу группировки.
Дальше - благодаря усилиям Генштаба в частях первой линии появились новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет прежде всего о системах противодействия работе технических средств наземной и воздушной разведки "Буковель-АD" и "Нота".
Разработанные частными фирмами эти комплексы являются крайне эффективным средством как для обнаружения беспилотников и полной блокировки каналов управления GPS/ГЛОНАСС. Тот же "Буковель" активно и эффективно используется в одном из отдельных батальонов РЭБ на фронте с 2016 г.
Хотя детальные характеристики комплексов не являются общедоступными, однако производители говорят о том, что они способны эффективно работать на расстоянии 15 - 20 км и являются мобильными: тот же "Буковель" базируется на базе внедорожника "Мицубиси" L200.
Таким образом, можно констатировать, что еще на одном направлении, на котором у противника было реальное преимущество, нашим военным удалось переломить ситуацию. То есть козырей у оккупационных войск становится с каждым днем все меньше и меньше...
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