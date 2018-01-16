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Захарченко запретил бюджетникам выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию
08:52 16.01.2018 |
Боевики на оккупированной территории Донецкой области запретили "государственным служащим" и "бюджетникам" выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию
Как передает Depo.Донбасс, об этом сообщают в так называемой "МГБ ДНР".
Отмечается, что под ограничения попали сотрудники госпредприятий и предприятий муниципальной формы собственности, в том числе школ и больниц.
"В связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей "ДНР", которые пересекают линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых под угрозой физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории "ДНР", 15 декабря 2017 года "главой "ДНР" В. В. Захарченко (прежде всего с целью укрепления личной безопасности граждан "ДНР") подписан указ" № 363 "О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы "ДНР"", - сообщают в "ДНР".
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