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Переработчики предупредили украинцев о подорожании молочки
18:26 15.01.2018 |
С 1 июля 2018 года в Украине запретят производить молочную продукцию из домашнего сырья. Такие обязательства вязла на себя Украина в рамках Ассоциации с ЕС. Некоторые СМИ тут же раструбили о поднятии цен на молоко и его возможном дефиците.
Но производители говорят: не все так страшно, как можно представить. Тем не менее, хоть молока на прилавках меньше не станет, его стоимость все-таки вырастет. Но причины подорожания не имеют никакого отношения к запрету делать молоко из домашнего сырья - так называемого молока второго сорта.
«Сейчас многие домохозяйства способны производить и продавать молоко первого и даже высшего сорта. Речь идет о бактериальном загрязнении и отсутствии ингибирующих добавок. Из плохого молока не сделаешь качественного продукта. Мы на завод детского питания принимаем только молоко сорта «экстра», а на Яготинский маслозавод - «экстра» и высшего сорта, и только от хозяйств. В то же время, например, на Баштанский сырзавод мы до 35% сырья закупаем от населения. Наши требования по качеству более жесткие, чем на многих других предприятиях. От некачественного молока мы просто отказываемся», - рассказал председатель набсовета «Молочного альянса» Сергей Вовченко.
К тому же, говорят эксперты, речь не идет о запрете продажи домашнего молока, сыра и творога. Суть нововведения заключается в упразднении наименования сорта. Сам продукт как продавался, так и будет продаваться.
«Привязки к тому, произведено это молоко в хозяйствах населения или в сельхоз предприятиях - нет. Речь о том, что молоко такого качества не может приниматься к переработке на пищевые цели и вообще никакой связи с продажей домашних продуктов нет. Такое молоко может перерабатываться, например, на казеин для непищевых целей. Большинство эффективных переработчиков уже давно перестало принимать молоко второго класса на переработку. А те, кто и сейчас его берут, как принимали, так и будут принимать, просто будут писать, что это первый класс. Это может незначительно понизить цены на молоко низкого качества, но значительно большее влияние на цены будет иметь ситуация на мировом рынке», - рассказал экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.
Куда же плохое молоко девается в таком случае? Его с удовольствием подбирают небольшие заводики, о которых мало кто знает - без известных брендов, для местной реализации на рынках и по киоскам. Поэтому у крестьян есть альтернатива - не возьмет какой-нибудь молочный гигант, купит кто-то другой.
Если же будет контроль и запрет, то крестьяне будут мотивированы производить и сдавать качественное молоко, считают производители. Разумеется, им не обойтись, в таком случае, без помощи со стороны государства.
«Конечно, в первые месяцы будет падение поступления молока от населения на переработку. Но я не вижу катастрофических последствий из-за этого. За 11 месяцев 2017 в Украине произведено около 9,7 млн тонн молока. При этом, около 70-72% этого объема произведено в хозяйствах населения. Но только 48-50% от всего производимого молока поступило на переработку. То есть, запас по сырью у нас есть», - добавил нам Сергей Вовченко.
В чем переработчик уверен, молока на полках меньше не станет. А вот роста цен избежать не получится. Но основным фактором будет не столько запрет использования молока второго сорта, сколько подорожание автомобильного топлива, газа, электроэнергии, повышения заработной платы. Скажется и рост курса доллара и евро к гривне - вся упаковка, в которую фасуют продукцию, либо импортируется из Европы, либо производится из заграничного сырья.
«Например, по состоянию на 1 января, маленький пакет на 200 грамм, в который мы фасуем сливки, стоит нам 1,84 грн. Когда именно будет подорожание спрогнозировать сложно. Думаю, что в январе-феврале этого не произойдет», - подметил в разговоре с Вовченко.
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