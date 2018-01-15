Почему Украине не надо возвращать корабли из Крыма

Андрій Коваленко / Depo.ua

Для того, чтобы возвращать корабли из Крыма, Украине необходимо подумать, где их разместить и кто и каким образом будет на них служить. Если они, конечно, еще на плаву.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма. Это десятки кораблей, самолетов и бронетехники, которые стояли на вооружении крымских частей ВСУ до аннексии полуострова и не вышли в 2014-м году.

В течение нескольких дней этот вопрос был одним из самых обсуждаемых в украинских СМИ. Правда, эксперты, аналитики и бывшие офицеры ВМСУ, в основном, размышляли над тем, что Путин таким образом играет в миротворца перед выборами и с очередными санкциями, поэтому хочет передать Украине испорченный металлолом. Напоминали даже о неизвестном взрыве линкора "Новороссийск" в 1955 году, мол, итальянцы тогда его потопили, заложив взрывчатку, и так может сделать Россия с нашими кораблями...

За геополитической конспирологией остались важные моменты этой истории. А именно - каким образом эти корабли способны усилить наш флот и кто на них будет служить. И где их разместить.

Какую именно технику хотят передать россияне

В 2014-м году, на момент начала "крымской весны", у ВМС Украины были немало проблемных кораблей на полуострове. У нас была подводная лодка "Запорожье", которую ремонтировали, и она давно устарела. Фрегат "Гетман Сагайдачный", который сейчас является флагманом ВМСУ и был запущен в 1992-м, а принят в 1993-м годау. Кроме этого у нас были два малых противолодочных корабля "Луцк" и "Тернополь", сторожевой корабль "Винница", один малый противолодочный корабль "Хмельницкий", два ракетных катера "Приднепровье" и "Прилуки", сторожевой катер, три тральщика "Чернигов" и "Черкассы", "Геническ", два десантных корабля "Константин Ольшанский" и "Кировоград".

До 21 марта 2014-го практически все украинские корабли в Крыму были захвачены или сдались добровольно. В строю оставались шесть: один в Севастополе - корабль управления "Славутич", и пять на озере Донузлав - "Константин Ольшанский", "Кировоград", корвет "Винница", тральщики "Чернигов" и "Черкассы". До 25-го марта российские военные выполнили свою задачу по захвату судов.

Сначала россияне включили корабли в состав российского флота, однако позже начались переговоры, в результате которых российская сторона согласилась вернуть судна. 11 апреля Украина получила назад ракетный катер "Прилуки" и танкер "Фастов". К 3 июня были возвращены 35 кораблей, среди которых корабль управления "Донбасс", корвет "Винница", десантный корабль "Кировоград", но после начала горячей фазы войны на Донбассе Россия остановила процесс. Сейчас в Крыму остаются такие корабли, как "Константин Ольшанский", "Тернополь", "Хмельницкий", "Луцк" и "Приднепровье". А также подводная лодка "Запорожье". В целом, по данным российской стороны, в Крыму - 51 наш корабль, среди которых на плаву не более трех десятков.

Кроме этого, с самолетов украинских ВВС в Крыму остались истребители Миг-29 и Миг-29УБ. Из бронетехники - БТР, БМП и танки Т-64. Также в Крыму остался боезапас, но Украине его не передадут, мол, из-за отсутствия возможности безопасной транспортировки.

Какое состояние кораблей

Главное внимание в вопросе возможной передачи техники сегодня приковано именно к флоту. И, что логично, к состоянию наших кораблей, которые четвертый год находятся на аннексированном полуострове.

По словам Путина, их состояние плачевное. Командующий ВМСУ Игорь Воронченко отрицает: "Корветы "Тернополь","Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу ... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", - отмечал он в эфире 112-го канала.

Россияне же, активно продвигая тему возвращения кораблей, уже успели обнародовать видео, в котором показали, как они выглядят сегодня. Мол, смотрите, - состояние плачевное.





На видео можно увидеть тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводную лодку "Запорожье", корпус которой покрыт ржавчиной, и спасательное судно "Кременец".

Как рассказывал в интервью "Апострофу" генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко, все, что Россия готова вернуть Украине, находиться в плохом состоянии, приводя примеры техники, которая уже возвращалась.

"Это танки, бронетранспортеры, БМП, которые передавали. Они там делали все, что угодно, используя разные методы для того, чтобы машины были в небоеспособном состоянии. Например, засыпали песок в двигатели", - сказал Романенко.

Стоит также напомнить, что в 2016-м году ГУР сообщало о том, что россияне разбирают наши корабли на запчасти для потребностей Черноморского флота. Позже эту информацию озвучивал и командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

"Украинские корабли стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но по нашим данным, они существуют как доноры. Их разукомплектовывают. Мы имеем определенные данные относительно коэффициента готовности Черноморского флота, как видите, у них постоянно курсирует "сирийский экспресс". Большие десантные корабли постоянно идут на переход моря. И тот же наш "Константин Ольшанский", такой же проект, как 775, он используется как корабль-донор. Те же "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей", - отмечал он.

Получается, что Украина может получить обратно "плавучий металлолом". Но и это не единственная проблема, которая существует.

Кто будет обслуживать корабли

Depo.ua удалось пообщаться с Игорем, украинским военным, который служит в ВМСУ. Он подчеркнул, что на флоте сегодня существуют проблемы с личным составом.

Несмотря на реформирование и переход на стандарты НАТО, о чем активно говорит командование, он нуждается в людях.

"У нас на каждом корабле некомплект плавсостава, минимум - 50%. В Крыму остались корабли большой тонажности, кто на них будет служить, даже если они полностью отремонтированы?", - рассказывает Игорь.

Военный также подчеркивает, что этим кораблям банально нет где стоять: "Чтобы поставить в Одессе "Славутич" и "Ольшанский", придется половину бухты очистить от кораблей. Людей не хватает даже на тех кораблях, которые есть. Люди идут, потому что большинство вынуждены жить на судах, снимать квартиры в Одессе - это почти всю зарплату отдавать, а еще совок внутри, люди часто сами вынуждены восстанавливать корабли и из-за некомплекта им "фигачат" наряды через день, и работу, которую должны выполнять 10 человек, вынуждены делать два".

Официальной информации о некомплекте на флоте, конечно, нет.

Кроме этого, стоит взглянуть на ситуацию с нашими базами.

В состав Западной военно-морской базы (Одесса) входят 1-я бригада надводных кораблей - фрегат "Гетман Сагайдачный" и ракетный катер "Прилуки", 1-й дивизион охраны и обеспечения Западной ВМБ с протидевирсионным и рейдовыми катерами, 24-й отдельный дивизион речных катеров с артиллерийским катером "Скадовск" и "АК-01 "Ровно" и "АК-02", а также 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы с буксиром, водолазными, санитарным катерами и др.

Не стоит забывать, что новосозданные 6 катеров "Гюрза-М" также поначалу будут базироваться в Одессе, хотя планировалось их использование именно в Азовском море, где сейчас создается Азовская морская база в Бердянске. Еще в 2014-м году после аннексии Крыма Керченский отряд морской охраны перебазировался в Бердянск в составе двух пограничных сторожевых кораблей проекта "Тарантул" (артиллерийское - АК-176, зенитно-ракетное - "Стрела-3", а также противокорабельное - ракеты П-15 "Термит" - вооружение) и 10-ти небольших катеров проекта "Гриф" (имеет на вооружении 14,5 пулеметную установку и "Утес") и "Калкан". Также в Бердянске ныне дислоцируется 501-й отдельный батальон морской пехоты, входящий в состав 36-й бригады. В августе 2014-го отряд перебазировался в порт Мариуполь. Катера Мариупольского отряда морской охраны в количестве более 10 единиц выполняли задачи по охране побережья, мониторинга надводной обстановки и охраны рейдов портов Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Сейчас в Азовском море на страже корабли дивизиона Морской охраны ГПСУ. В Крыму же в основном остались большие корабли, которые в Азовском море не нужны.

Есть у нас Очаков, где американцы строят Центр оперативного управления флотом. Там базируется 5-я бригада надводных кораблей ВМСУ, где собраны несколько разнокалиберных судов, которые удалось вывести из Крыма: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (был возведен в 1971), десантный катер "Сватово" (1979), разведывательный корабль "Переяслав" (1987), рейдовый тральщик "Геническ" (1985), артиллерийский катер АК-03, морской буксир "Корец" (1973) и судно физических полей "Северодонецк".

Именно в Очакове базируется уже ставший легендарным в связи со своими операциями на Донбассе 73 центр специальных операций и дивизион 406-й артиллерийской группы.

И именно в 5-ю бригаду надводных кораблей планировалась передача американских "Айлендов", с чем возникли проблемы, о которых мы ранее писали.

Теоретически, разместить определенную часть кораблей из Крыма можно, впрочем, вряд ли у нас есть возможность сделать это с ними всеми. А если добавить к этому озвученные проблемы с количеством личного состава - на кораблях элементарно нужно следить за пожарной безопасностью и нести вахту. К тому же, открытым остается вопрос состояния этих кораблей, для восстановления которых придется привлекать импортные, в том числе и российские, комплектующие. Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук утверждает, что восстановление вооружения и техники полученного из Крыма корабля и установка туда импортного оборудования по стоимости аналогична изготовлению нового корабля такого же класса "с нуля", потому что на 70-80% комплектующие кораблей - российского или западного производства.

К тому же, по концепции реформирования флота, его основой до 2030 г. будут несколько (в зависимости от финансирования - два - три корабля) корветов типа "Владимир Великий" (заложен в Николаеве в 2011 г.) около 20 артиллерийских катеров "Гюрза-М", ракетных катеров "Лань" (3-5 штук) и десантно-штурмовых "Кентавров" (около 10). Уже сейчас эта программа реализуется - несколько артиллерийских катеров уже в строю. Ведутся серьезные работы по созданию собственной противокорабельной ракеты (проект "Нептун"). Таким образом Украина получит собственный "москитный флот", который также нужно где-то расположить, обеспечить людьми. Есть ли место в нем для старых советских кораблей со значительным количеством проблем? Взять хотя бы ракетный катер "Прилуки", который мы вернули. Его боезапас с советских противокорабельных ракет "Термит" так и остался в Крыму...

Что же должна делать Украина

На сегодняшний день МИД, командование ВМСУ и властная верхушка прорабатывают вопрос. Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко отреагировала на заявление Путина еще 11-го января.

Но пока серьезных действий по возврату кораблей Украина не демонстрирует. И, на самом деле, это правильно.

Во-первых, Украина обратилась в международные суды с исками в связи с присвоением страной-агрессором военной техники Крыма. Если мы ее так просто вернем, это может повлиять на процесс.

Во-вторых, мы должны направить в Крым военную комиссию, возможно с посредниками из ОБСЕ. Эта комиссия оценит состояние техники. И, вполне возможно, должна прийти к выводу, что корабли и другая техника находятся в плохом состоянии, бесспорно, по вине российской стороны. Поэтому забирать ее или большую часть техники мы не будем. И в дальнейшем будем требовать компенсации. При этом возвращение каждого корабля стоит рассматривать отдельно. Например, понадобится ли нам условный "Константин Ольшанский" и сколько обойдется его восстановление. Вполне возможно, что лучшим вариантом будет заявить о нецелесообразности возврата уничтоженной небоеспособной техники из Крыма.

Что с ней будет дальше? Для России наша техника - это балласт. Корабли и самолеты закрыты юридически и не могут использоваться. Они лишь занимают место. Вполне возможно, что россияне, если технику не удастся вернуть Украине, окончательно разберут ее на запчасти и уничтожат. В любом случае, им в будущем придется компенсировать Украине ее стоимость.

Разговоры о том, что "это же наши корабли" и "ничего не оставим окупанту", следует прекратить. Потому что большинство из этих кораблей принесут намного больше пользы для Украины сегодня именно в аннексированном Крыму, оставшись головной болью для россиян и балластом, который поможет нам в судах.