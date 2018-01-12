Благословенный Богуслаев. Путин пригласил Ахметова и Таруту на Валаам

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

То, как нардеп и олигарх Вячеслав Богуслаев сохранил за собой управление оккупированным Снежнянским машиностроительным заводом, - это не только частный случай любви к "русскому миру", но и схема, позволяющая Кремлю сохранять лояльность украинских олигархов.

Примечательно, что реализация подобной схемы стала возможной благодаря инициированной нашей "патриотической" оппозицией блокады "торговли на крови".

На днях Вячеслав Богуслаев признался СМИ, что сохраняет за собой контроль над находящимся в оккупированном Снежном машиностроительным заводом. Схема оказалась очень проста. Поскольку украинские компании по закону не могут работать на оккупированной территории, контролируемое Богуслаевым предприятие "Мотор Сич" передало свой оккупированный завод "в управление другой компании". "Мы наняли компанию, которая управляет нашим предприятием. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем "Мотор Сичи", - уточнил Богуслаев. О том, в каком государстве находится нанятая компания, олигарх предусмотрительно умолчал, что, собственно, уже и неважно. Ни для кого не секрет, что работать на оккупированной территории Донбасса могут лишь российские компании.

Что касается продукции, выпускаемой Снежнянским машиностроительным заводом, то, по словам Богуслаева, "Мотор Сич" покупает ее, но не через линию разграничения, а "в другой стране". Какая это страна, догадаться тоже совсем не трудно.

Скорее всего, украинский олигарх решил вопрос с утраченными активами на оккупированной части Донбасса приблизительно так: оккупанты позволили Богуслаеву управлять своими активами на подконтрольной им территории и получать от этих активов часть прибыли, другая часть прибыли идет "молодой донецкой республике" и ее кураторам. В выгоде оказались все: и лично Богуслаев, сохранивший часть своего бизнеса, и Кремль, упростивший себе содержание сепаратистских анклавов, и ДНР, взимающая с предприятия налоги и поборы, и даже снежнянские труженики, сохранившие рабочие места и какую-никакую зарплату. Все, кроме государства Украина.

Что же касается выгоды Кремля, то для него главное - это не столько экономический эффект от подобной кооперации, сколько то, что влиятельный украинский олигарх, и без того беззаветно преданный идее "русского мира", теперь вынужден хранить лояльность Москве и из чисто меркантильных соображений. Интересы личного кармана, как показывает практика, зачастую перевешивают любую идеологию.

Нельзя в контексте всей этой истории не вспомнить и о прошлогоднем визите Богуслаева на так любимый Путиным остров Ваалам и находящийся там монастырь. Как объяснял сам Вячеслав Александрович, его полет на Валаам, хронологически совпавший с очередным визитом туда Владимира Путина, преследовал лишь одну "нашу общую цель - укрепление православной веры". "Общую", разумеется, с россиянами. Что касается возможной встречи с Путиным, то Богуслаев сей факт отрицал категорически. Дескать, Путина не видел, пробыл на Валааме всего три часа, открыл памятник и домой. В свете же последних новостей с передачей иностранной компании управления Снежнянским машзаводом закрадываются предположения, что во время того визита, например, как раз и решался вопрос сохранения за олигархом контроля над потерянным в оккупации активом. И высочайшее соизволение на вышеописанную схему Богуслаев, разумеется, получил. А встречался ли Богуслаев для этого лично с Путиным или с кем-то из его окружения, в данном случае уже не слишком важно.

В итоге мы имеем "гибридную" схему сохранения законным собственником бизнеса на оккупированной территории, несмотря на блокаду и национализацию, при посредничестве российского государства. По большому счету подобные "гибридные" схемы существовали и до пресловутой "блокады торговли на крови", только при посредничестве украинского государства, когда зарегистрированные в Украине предприятия, оказавшиеся в оккупации, могли вести экономическую деятельность, уплачивая налоги и сборы в украинский бюджет. Теперь же украинский бюджет 1% ВВП потерял, а олигархи после совместных молитв с Путиным вполне могут сохранить часть прибыли от своих активов.

Проблема ведь не только в Богуслаеве. Есть и куда более весомые фигуры, у которых остался бизнес на оккупированных территориях, и бизнес этот куда больше богуслаевского. Речь идет о Ринате Ахметове, Сергее Таруте и других передовиках бизнес-фронта. Ведь они тоже могут слетать на Валаам, приложиться к иконе, и, глядишь, найдется иностранная фирма-посредник для управления активами, национализированными оккупантами. А Путин получит армию принужденных к лояльности влиятельных украинских граждан.