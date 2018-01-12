Бойня в АТО: Что произошло на Светлодарской дуге

Руслан Рудомський / Depo.ua

Как и закончился прошлый год с обострения на Светлодарской дуге с плавным переходом на Горловский периметр, так им же и начался год новый. Именно там боевики "Л-ДНР" осуществили первый серьезный в 2018-м году обстрел, который перерос в неудачную для них попытку штурма украинских позиций.

Собственно, перманентные обстрелы велись там в течение практически всего времени, однако 10 января незаконные вооруженные формирования значительно усилили огневой натиск, сделав акцент в своих провокациях на применении запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных минометов.

Еще в темную пору боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных сил Украины вблизи Троицкого.

Впоследствии произошел утренний обстрел наших укреплений неподалеку Новолуганского, который длился почти полтора часа. Пророссийские наемники выпустили 20 мин 120-го калибра и 15 снарядов из 82-мм миномета. При этом минометный огонь продолжался в сопровождении постоянного стрелкового и гранатометного огня противника.

В результате данного вражеского обстрела погиб один украинский защитник - старший солдат батальона "Донбасс" - Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения, которому во время обстрела из гранатомета осколок попал в шею. Еще один боец получил ранения.

Учитывая что в данном случае обстрелы террористов имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских бойцов, солдаты ВСУ были вынуждены подавить огневую активность боевиков из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

После 13:00 и до позднего вечера эпицентром вражеской активности стали окрестности Луганского. Там было зафиксировано три периода активных вооруженных провокаций, преследовавших цель нанести защитникам поселка как можно более значительные потери. Практически в это же время подобным разновидностям обстрелов подверглись защитники Троицкого. Спустя почти 9 часов такого фронтового беспокойства пророссийские "гибридные" формирования выпустили по району наших укреплений 12 мин 120-мм калибра и еще столько же минометных снарядов калибра 82-мм, усиливая все это использованием крупнокалиберных пулеметов.

Также горячо было неподалеку Зайцево, которое частично контролируется ВСУ и практически вплотную примыкает к оккупированной Горловке. 10 января там длился многочасовой бой. Боевики сначала ударили из минометов, а затем из всего стрелкового оружия. Именно во время этого боя от осколков погиб украинский военный, а еще один был ранен.

Собственно, эту ситуацию удалось отснять на видео коллегам телеканала "2+2":





Можно долго рассуждать о причинах, побудивших боевиков к таким радикальным действиям, которые безусловно приведут к потерям и с их стороны. Однако наиболее очевидной кажется версия страха. Поскольку дерзкие действия ВСУ на Светлодарской дуге и на северной окраине Горловки в конце прошлого года изрядно напугали боевиков в самом городе.

Они и раньше там довольно заметно суетились, опасаясь наступления ВСУ, обустраивая блок-посты и укрепления в пределах города, а в последнее время и вообще по Горловке прокатилась мощная волна слухов о том, что ВСУ собираются брать город штурмом. Вот и действуют боевики, как им кажется, "на опережение" - атакуют первыми, чтобы не атаковали их.

Конечно, по результатам этих обстрелов трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, однако одно можно констатировать со 100%-й уверенностью: "новогодне-рождественское перемирие" в зоне АТО завершилось. По крайней мере, на Светлодарской дуге и Горловском периметре.