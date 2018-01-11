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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Второй гром. Оккупанты в Крыму и Керченский мост оказались под прицелом украинских ракет

09:18 11.01.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Конец 2017 г. ознаменовался целым рядом мини-сенсаций в области повышения обороноспособности нашей страны. Причем в такой чувствительной для наших противников области как ракетостроение. Речь идет о ролике, который "как бы случайно" попал в Сеть и в котором зафиксированы огневые испытания двух демонстраторов твердотопливных ракетных двигателей оперативно-тактического комплекса "Гром-2" на полигоне Павлоградского механического завода, заводские наземные испытания аппаратуры системы управления ракетой, рулевых приводов аэродинамических рулей, электроприводов поворотного устройства соплового блока. Мало того, "засветилась" также самоходная пусковая установка с двумя контейнерами в пустынной окраске.


Впервые на видео были зафиксированы результаты работ по саудовскому контракту - по открытым данным на общую сумму около $300 млн. И впервые те специалисты, которые скептически были настроены к возможностям украинской оборонки (особенно за поребриком) получили серьезные основания пересмотреть свои предыдущие заявления.

Стоит отметить, что работы над комплексом для отечественных специалистов были серьезным вызовом. Во-первых, по всей видимости, близка к окончательному решению основная проблема, которая тормозила проектирование и производство такого комплекса в Украине - твердотопливная начинка ракеты (сам то корпус на "Южмаше" еще не разучились производить), а также системы наведения - по некоторым данным тут используются компоненты западного образца.

Украинским оборонщикам удалось решить и еще одну проблему - с шасси для такого класса ракетных комплексов. Дело в том, что максимум, что могла предложить промышленность до 2017 г. это четырехосные шасси КрАЗ-7634НЕ с формулой 8х8 , которая в принципе годится для установки реактивных систем залпового огня типа "Град" или "Ураган", а также перспективных зенитных комплексов "Днепр", но не для ракетного комплекса.

По всем расчетам, для тактического ракетного комплекса военным и ракетчикам нужны были шасси с колесной формулой 10х10. Однако такую продукцию в мире выпускают буквально считанное количество производителей - в России, Беларуси, Китае, Германии и США.

 

Естественно, что по понятным причинам зарубежные фирмы не спешили продавать Украине такую стратегически важную продукцию. Поэтому наша страна была вынуждена самостоятельно разработать и освоить производство ракетных шасси, тем самым полностью избавившись от зарубежной зависимости в разработке и производстве ракетного комплекса оперативного назначения.

В итоге первое украинское самоходное пятиосное шасси было "с нуля" разработано в ЗАО "Харьковский завод транспортного оборудования" с участием ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" (при этом вполне вероятно не без некоторого участия белорусских специалистов, участие которых не афишируется).

Новое шасси станет базой не только для самоходной пусковой установки, но также для транспортно-заряжающей машины и транспортной машины для перевозки ракет.

Хотя работы по комплексу продолжаются не без проблем - так, по сообщению разработчика, второй образец-демонстратор ракетного двигателя взорвался на стенде, при этом корпус двигателя разрушился на конечном участке его работы из-за нерасчетного повышения давления выше допустимого. Однако, по уверению представителей "Южмаша", уже в этом году будут проведены полевые испытания комплекса и в 2019 г. он будет передан заказчику. Что касается поступления комплекса на вооружение ВСУ, то этого события можно ожидать в 2020-2021 гг. В зависимости от заказа Саудовской Аравии планируется закупить бригадный комплект (как минимум 12 пусковых установок).

Это будет серьезное усиление украинских сил сдерживания - страна получит потенциальную возможность поражать цели противника на расстоянии в 300-500 км от своих границ.

Сообщения украинских СМИ о том, что комплекс уже вышел на заключительную стадию вызвало настоящую истерику как у журналистов, так и у официальных лиц. И кстати, есть почему.

Судя по предварительным заявлениям, разработчики КБ "Южное" ожидают дальность "Гром-2" на уровне 280 км. И вызвано это, прежде всего экспортным ограничением для ракетного оружия, а для собственных нужд Украина вполне может повышать дальность до 400-500 км.

Но даже если принять за основу данные "саудовской" ракеты, то ситуация для России вырисовывается весьма неприглядной. Так, при расположении пусковых установок в районе Чонгара - перед административной границей с оккупированным Крымом - то под ударом оказываются все военные объекты армии РФ в Крыму, включая установки ПВО, склады и прочее. И в том числе и так любимый российскими пропагандистами Крымский мост.

Многие в этом случае вспомнят о разрекламированных комплексах ПВО С-400, которые усиленно стягивают в Крым, однако стоит напомнить, что "Гром-2" относится к комплексам оперативно-тактического назначения с высокой точностью поражения и что самое главное - проходимостью противоракетной обороны с коэффициентом свыше 96%. А на фоне полной импотенции тех же С-400 в Сирии как против американских "Томагавков", так и израильской авиации, его возможности выглядят как минимум переоцененными.

Непросто для возможного противника выглядит ситуация и на наших северных границах - так, с самой северной точки на карте Украины - село Гремяч в Черниговской области - до военных объектов армии РФ в районе того же Брянска - всего 150 км. Понятно, что для поражения, например, объектов в районе Орла (290 км) или Калуги (380 км) дальности "Грома-2" в экспортном варианте не хватит, но вполне может хватить в отечественном варианте. На данный момент от Гремяча до Москвы 580 км, так что надо признать, что пока возможностей отечественных ракетных войск не хватит. Аналогичная ситуация и западной границе, откуда вполне себе можно будет угрожать стратегически важным объектам в той же Польше или Венгрии.

С другой стороны, вполне очевидно, что обладание таким мощным оружием для Украины является прежде всего элементом стратегии сдерживания.

Никто не скрывает, что основной задачей наших вооруженных сил в случае крайне негативного сценария развития событий, как-то полномасштабная война с Россией, является нанесение противнику неприемлемого ущерба - ни о каком долговременном сопротивлении, а тем более победе речь идти не может ввиду несопоставимости сил и средств. И на данный момент, задача усиления именно этого направления реализуется достаточно успешно, хотя говорить о полном перевооружении или переходе на новый качественный уровень в ближайший год-два не приходится. Все упирается в финансирование и возможности для серийного производства ракет.
 

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