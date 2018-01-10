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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 и на 4% в 2019-2020
15:48 10.01.2018 |
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 году и на 4% в 2019 и 2020 годах.
Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка Global Economic Prospects (GEP), передают Українські Новини.
По прогнозам Всемирного банка, после роста украинской экономики в 2017 на 2%, рост ВВП в этом году составит 3,5%, в 2019 - 2020 - 4%.
"В Украине рост экономики в 2017 году замедлился после торговой блокады с восточной Украиной, которая нарушила добычу и производство электроэнергии", - сказано в докладе.
ВБ ожидает, что после начала геополитического затишья, рост ВВП Украины усилится до 4% в среднесрочной перспективе.
Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 3,2% и 3,5% в 2019 году.
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