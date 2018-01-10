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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров

13:31 10.01.2018 |

Политика, Мир

 Иванна Костина, Сергей Сидоренко / Европейская правда

Во вторник в середине дня премьер-министр и президент Польши совместно объявили о масштабных изменениях в правительстве.

Это не стало большой неожиданностью - в декабре, после смены премьера Беаты Шидло на Матеуша Моравецкого, все говорили, что масштабная ротация произойдет очень скоро - ее просто отложили на период "после Рождества".

Итак, 9 января произошла смена руководства девяти польских министерств.

Но для нас важно, что со своих постов ушли глава МИД Витольд Ващиковский и министр обороны Антони Мацеревич.

Причины этих двух отставок очень разные, и столь же разными могут оказаться последствия изменений для Украины. Хотя предыдущие заявления нового главы МИД дают основания для осторожного оптимизма - возможно, появился шанс для выхода из кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

Почему уволили Ващиковского?

О возможной отставке министра иностранных дел в Польше заговорили еще осенью прошлого года.

Смена главы МИД была логичным шагом.

За два года в должности он так и не стал эффективным представителем Польши на международной арене.

И если сначала министра упрекали в недостатке опыта и шутили над ошибками типа "успешных переговоров" с вымышленным государством Сан-Эскобар, то в последний год речь шла о серьезных проблемах, с которыми столкнулась Варшава.

Конечно, не Ващиковский несет ответственность за возникновение многочисленных споров Польши с партнерами. Однако возглавляемое им ведомство не имело никаких успехов в том, чтобы приблизить победу Польши на международной арене или хотя бы уменьшить негативное влияние споров.

Речь идет о напряженности в отношениях с Брюсселем в вопросе верховенства права в Польше (подробнее об этом - в репортаже "Последние дни старой Польши: как скандальная судебная реформа толкает страну дальше от ЕС") - в конце года это вылилось в запуск процедуры, которая теоретически может завершиться лишением Польши голоса в Совете ЕС.

Другой пример - Ващиковский активно поддержал идею о взыскании с Германии репараций по результатам Второй мировой войны. Эта инициатива не принесла результатов, но изрядно потрепала нервы польским дипломатам, которым приходилось ее продвигать.

На время работы Ващиковского приходится и рост напряженности в отношениях с Украиной, причем на украинском фронте глава польского МИД и сам изрядно поработал, подливая масла в огонь. Конечно, его заявления не противоречили общей линии правительства "Права и справедливости". Однако в Украине бывшего главу МИД Польши еще долго будут помнить именно из-за его политики "сжигания мостов" в отношениях с Киевом.

Министр, которого не ждали

Если отставка Витольда Ващиковского была ожидаемой, то назначение на его место заместителя главы МИД, профессора Яцека Чапутовича стало неожиданностью. Его фамилии не было в перечне кандидатов на эту должность, который обсуждали в СМИ. Слухи о возможности его назначения появились только 8 января, когда стало известно, что один из основных претендентов Кшиштоф Щерский отказался от предложения занять эту должность.

В польских СМИ Чапутовича характеризуют как "малоизвестного политолога и чиновника".

Правда, его наработки польские власти время от времени использовали, не упоминая автора - например, весной прошлого года, когда Варшава поставила под сомнение продолжение полномочий Дональда Туска на посту президента Европейского совета. Тогда министр Ващиковский заявил, что голосование за Туска было незаконным, фальсифицированным - мол, это доказано экспертизой.

Впоследствии выяснилось, что никакой экспертизы по этому поводу не было, а Ващиковский использовал публикацию Чапутовича в издании Do Rzeczy, в которой тот критиковал избрание Туска.

Уже после этой публикации, в сентябре 2017 года, Яцека Чапутовича назначили заместителем министра иностранных дел по правовым вопросам.

Стоит отметить, что новый глава МИД - не новичок в системе.

Карьеру в МИД он начал еще в 1990 году - с должности заместителя директора, а затем и директора Консульского департамента. В 2006-2008 годах Чапутович возглавлял Департамент стратегии и планирования внешней политики МИД.

Оставив МИД, стал директором Государственной школы публичного администрирования, где работал до 2012 года. А в январе прошлого года возглавил Дипломатическую академию МИД.


 В 2017 году именно Ващиковский вернул Чапутовича в систему МИД. Кадр TVP.

Да и более раннюю биографию Чапутовича не назовешь бедной.

Во времена социалистической Польши он был одним из лидеров движения "Свобода и мир", был ограничен в правах во время действия военного положения (в начале 1980-х). В 1988-90 годах входил в гражданский комитет при профсоюзе "Солидарность".

Интересно, что в 1987 году Чапутович познакомился с нынешним премьером Венгрии Виктором Орбаном - на семинаре по международной безопасности в Будапеште.

Но прежде всего Яцек Чапутович - ученый и публицист, автор более сотни статей и научных монографий на темы международной безопасности и международных отношений. Сейчас польские журналисты анализируют его тексты, пытаясь понять взгляды нового министра иностранных дел.

Наступит ли потепление в отношениях с Украиной?

Новый глава МИД является членом правящей партии "Право и справедливость". Более того, с 2014 года он является членом руководящего органа - программного совета ПиС.

В то же время, несмотря на общую партийную принадлежность, Чапутович очень не похож на своего предшественника Ващиковского.

В Польше заговорили о "конце политических экспериментов" Варшавы. "(Новый премьер-министр) Моравецкий, Чапутович - не те люди, которых можно обвинить в стремлении к выходу Польши из ЕС", - говорит политический аналитик Эрик Мистевич. Он считает, что новый глава МИД "способен дать новый толчок отношениям с Брюсселем".

Хотя сам Чапутович говорит, что хотел бы продолжать политику Ващиковского, уже его первые заявления свидетельствуют о различии во взглядах.

Так, отвечая на вопрос об отношениях с Дональдом Туском, которого он ранее считал незаконно избранным, новый глава МИД дал понять, что старые заявления остались в прошлом. "Сотрудничество с ЕС для Польши - очень важно и приоритетно. Конечно, отношения с господином Туском следует рассматривать в более широком контексте ЕС. Нет никаких препятствий для того, чтобы эти отношения только улучшались", - заявил он.

Впрочем, оптимизм в ЕС по поводу назначения Чапутовича - скорее сдержанный.

Ведь, несмотря на его назначение, политика ПиС не изменится и конфликтные вопросы в отношениях с ЕС никуда не денутся.

Будет непросто найти компромисс с Брюсселем и в вопросе верховенства права, и по поводу отказа Польши принимать беженцев.

Да и за последние два года от Чапутовича-ученого звучало немало спорных заявлений по европейской тематике - и о Туске, и о беженцах, и о наступлении ПиС на независимость польских судов, которое ученый оправдывал. "Предложения по урегулированию конституционного спора в Польше, которые предлагает вице-президент Еврокомиссии, приводят к аннулированию верховенства права", - писал Чапутович в газете Rzeczpospolita в конце 2016 года.

Однако для нас, конечно же, наиболее интересны взгляды нового министра относительно восточной политики Польши.

Позиция Чапутовича по Украине, по крайней мере, не пугает. Пока он не был замечен в рассуждениях на тему сложных страниц польско-украинского прошлого.

Более того, на страницах радикальных польских националистов его порой даже характеризуют как "полонофоба".

А на украинофобских сайтах вроде Kresy.pl уже прогнозируют потепление в отношениях с Киевом.

В вопросах Крыма и Донбасса при новом министре стоит ждать сохранения политики Польши.

"Мы абсолютно не должны признавать аннексию Крыма или отделение Донбасса. Суверенитет является институтом международного права, отказ от этой основы означал бы возвращение права силы. Право Украины на территориальную целостность доминирует над правом народов на самоопределение. Если какая-то часть государства хочет отделиться, она должна получить на это согласие правительства", - говорил Чапутович в интервью журналу Kontakt в феврале 2015 года.

Новый министр поддерживает и сохранение санкций против России.

В апреле прошлого года он признал, что санкции привели к потерям в польской экономике, но поскольку его страна разделяет европейские ценности, то она готова терпеть неудобства.

Конечно, Realpolitik меняет взгляды, Чапутович-министр почти наверняка не будет равен Чапутовичу-ученому. Однако есть основания надеяться, что эпоха подливания масла в огонь, свидетелями которой мы были в последние месяцы работы Ващиковского, завершилась с назначением нового министра.

"Самый громкий критик России"

А вот с отставкой министра обороны Антони Мацеревича картина совсем другая. В его лице польское правительство потеряло, наверное, самого громкого критика России.

Именно от Мацеревича звучали самые резкие заявления о российской агрессии в Украине и прямой причастности России к Смоленской катастрофе.

Несмотря на это, слово "отставка" рядом с фамилией Мацеревича звучало едва ли не чаще любого другого министра в польском правительстве - хотя министр обороны является приближенным лидера ПиС Ярослава Качиньского, в правящей партии его откровенно недолюбливали. Часть ПиСовцев считали, что реформа вооруженных сил, которую он инициировал, вредит польской армии. Многие партийцев не верили в способность Мацеревича доказать, что Смоленская катастрофа была подстроена.

А еще министр находился в открытом противостоянии с президентом (и верховным главнокомандующим) Анджеем Дудой.

Их спор стала публичным с лета 2017 года. Дуда считал, что подконтрольная Мацеревичу Служба военной контрразведки преследует пропрезидентски настроенных военных, в ответ президент блокировал назначения должностных лиц этой службы. Дуда неоднократно заявлял, что не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с Мацеревичем.

Смена министра обороны не уменьшила влияние Качиньского - скорее наоборот.

Нового министра Мариуша Блащак называют доверенным лицом Качиньского в правительстве Польши и одним из самых влиятельных политиков в партии "Право и справедливость".

До этого он возглавлял МВД, и у ПиС не было претензий к его работе на этом посту. Более того, долгое время Блащака называли среди ключевых кандидатов на премьерство.

А еще именно Блащак дал старт одному из самых громких польских международных скандалов прошлого года. На новых паспортах, подготовленных к 100-летию восстановления государственности, планировали поместить изображения вильнюсской Острой брамы и львовского Кладбища орлят. После протестов Литвы и Украины польское правительство было вынуждено скорректировать дизайн паспортов, удалив эти изображения.

 Блащак - один из ближайших соратников Качиньского, даже в парламенте они сидели рядом.

На посту министра обороны Блащак пообещал продолжать действия предшественника, "чтобы Польша могла сама себя защитить перед захватчиками и теми, кто желает ей зла". Но учитывая критику, которая звучала в адрес Мацеревича со стороны как однопартийцев, так и оппозиции, продолжение начатой ​​реформы армии не гарантировано.

Впрочем, для нас гораздо важнее другое - при новом министре позиция военного ведомства в отношении России наверняка не изменится.

Блащак является открытым критиком россиян.

"Угроза со стороны России? Конечно, это очевидно!"

Так он говорил, комментируя отказ Польши вернуть малое приграничное движение с Калининградской областью. "Россия продемонстрировала, что является государством, которое нападает на своих соседей. Как только Россия захватит Украину, наступит черед государств Балтии и Польши", - заявлял Блащак после начала российской агрессии.

А еще он требовал введения принципиально иных политических санкций против РФ.

"Мы настаиваем, чтобы Россия была исключена из Совета Европы", - заявлял политик еще в далеком 2014 году. К практическому обсуждению этой возможности Европа приближается только сейчас.
По материалам: Европейская правда
 

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05.01 Apple при­зна­ла уяз­ви­мость по­чти всех сво­их си­стем

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16:02 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

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