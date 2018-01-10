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Дело Ноздровской: Когда подозреваемый заявит, что он - жертва режима
10:48 10.01.2018 |
Второй Врадиевки не получилось. Однако вчерашнее решение Вышгородского суда по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской не означает, что это дело не будет и дальше обыгрываться в различных версиях и вариациях.
Вот вам первая конспирологическая версия: судья Рудюк, который на два месяца отправил в СИЗО Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве Ноздровской, принимал решения против активистов Майдана. В частности, отобрал права у "автомайдановцев" за участие в автопробеге к резиденции "Межигорье" Виктора Януковича. А еще в апреле 2013-го он арестовал главу киевской организации партии "Демократический альянс" Максима Панова за пикет все того же "Межигорья". Два года спустя Высший совет правосудия отказал в возбуждении дисциплинарного производства в отношении Рудюка "в связи с истечением установленного законом срока для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности". А уже 21 мая 2015-го Верховная Рада проголосовала за назначение бессрочно ряда судей, среди которых оказался и Рудюк. Тогда "еврооптимисты" заявили о подготовке жалобы в Высшую квалификационную комиссию и Высший совет юстиции об отказе в открытии дисциплинарного производства против судьи. Впрочем, без всяких успехов.
Какое отношение эта история имеет к делу Ноздровской? Никакого, однако предыдущий период отличился вбросом в информационное пространство различных заговорщицких тем, цель которых - посеять сомнение в том, что убийство юриста раскрыто. И далеко не последнюю роль в этом, к сожалению, играют адвокаты семьи погибшей. Которых, может это только показалось, немного многовато, как для обычной украинской семьи.
Не будем повторять версию следствия, с которой согласился в зале суда и сам подозреваемый. К тому же ее все равно оспаривают. Главный тезис - Россошанский взял вину на себя и таким образом кого-то выгораживает. А это означает, что пока подозреваемый будет сидеть в СИЗО, в СМИ будут варить борщ из предательства, сомнений, предположений и откровенной лжи. Не исключено, что за 60 дней и Россошанский изменит свою позицию. Тем более, и с ним могут поработать не государственный защитник, как сейчас, а хваткие на пиар представители адвокатского цеха. Которые, похоже, увидели в этом деле уникальный шанс выскочить наверх на волне недоверия общества к власти. В случае, если Россошанский от предыдущих показаний откажется, следователей полиции и в прокуратуре за два месяца ожидает новая порция обвинений в непрофессионализме. Пожалуй, не ошибемся, что в некоторых СМИ под это уже подготовлены "рыбы" разгромных материалов.
Следующий момент: не дать угаснуть теме многим выгодно еще и по той причине, что к ней приковано внимание международного сообщества. Точнее, американского посольства, где быстро откликнулись на убийство Ноздровской, призвав власти раскрыть резонансное преступление, однако до сих пор ни слова не сказано о результатах следствия. Эта избирательность только подбадривает критиков деятельности правоохранительных органов и оппонентов власти в целом. Логика проста: если американцы молчат, значит, не верят, что поймали того самого убийцу.
Уже обыгрывается в прессе и другое заявление - одного из инициаторов "списка Магнитского" Уильяма Браудера, который прямо намекнул на подобный список и для украинских чиновников, но в деле Ноздровской. Какой интерес Браудера, можно только догадываться, а вот интерес местных политиков в карательных списках для отечественных чиновников понятен - это мощная дубина во время выборов. Поэтому об этом будут говорить. Стоит упомянуть, что отдельные деятели и раньше угрожали списками, санкциями и тому подобными ужасами, которые Запад вот-вот применит к лицам, подозреваемым в коррупции. Но ничего не происходило. Сейчас в качестве страшилки вооружились экспертными выводами аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, которые, такое впечатление, писались в палатке Саакашвили. По крайней мере, его фамилия там упоминается чаще, чем фамилия любого из политиков. И здесь пригодится дело Ноздровской, которое успело обрасти разнообразными конспирологическими версиями.
Цель - организовать давление по всем направлениям. Недоверия должно быть много и разного, потому что призовые - президентские и парламентские выборы. Depo.ua уже писал, как с каждого боль-менее громкого дела будут раздувать новую Врадиевку. Развитие событий вокруг преступления в Демидове подтверждает, что эта технология уже запущена на полную мощность.
Власти попытались противодействовать ей быстрым раскрытием убийства. Но... О вероятной причастности Россошанских к содеянному заявляли во время митинга под главком МВД в Киеве 2 января. Сейчас говорят: эта версия лежала на поверхности, а глубже копать полиция не хочет. То есть, власть должна быть готова к тому, что каждая ее ошибка или даже медлительность в действиях будет использоваться против нее. Полностью все предусмотреть нельзя, а вот устроить серьезные чистки на местах в тех районах, где население постоянно жалуется на произвол и коррупцию чиновников, вполне по силам. Рвется там, где тонко. И если люди вышли на протест с лозунгами о недоверии местному суду и полицейским, то, наверное, нет дыма без огня, видимо, не все так хорошо в Вышгородском "княжестве".
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