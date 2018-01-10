Рассмотрение дела Януковича под угрозой, - ГПУ

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что в связи с созданием окружных судов существует вероятность того, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать заново.

Об этом он сказал в эфире "5 канала", передают Українські Новини.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопросы касательно дел того самого Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново",- заявил Енин.

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались заново.





Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко ликвидировал местные суды и создал окружные.