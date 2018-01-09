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НАБУ завершила расследование дела Мартыненко
20:08 09.01.2018 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование действий Николая Мартыненко, бывшего народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса. Об этом 9 января сообщила пресс-служба НАБУ.
Мартыненко и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и ГП НАЭК Энергоатом.
Экс-народного депутата подозревают в:
- завладении организованной группой чужого имущества путем злоупотребления служебным положением;
- создании и руководстве преступной организацией;
- отмывании преступной организацией доходов.
Среди других подозреваемых - действующие руководители ГП ВостГОК, ГК Ядерное топливо, НАК Нафтогаз Украины, ПАО Объединенная горно-химическая компания и структурного подразделения ГП НАЭК Энергоатом.
Расследованием завладения средствами Энергоатома в размере 6,4 млн евро и средствами ВостГОКа в размере $17,28 млн детективы НАБУ занялись в декабре 2015 г.
В ноябре 2017 г. прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение объединить два указанных производства в одно. Сейчас о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.
Как сообщалось, 20 апреля 2017 г. сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата - его отпустили на поруки.
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