Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат

Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен производителей замедлилось до 1,7% с 1,8% в ноябре, 2,3% в октябре.
В то же время Госстат указывает, что среднегодовой рост цен в промышленности в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составил 26,4% против 20,5% в 2016 году.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в декабре цены выросли на 2,9%, в частности, в добыче сырой нефти - на 8,4%, железных руд - на 5,1%, камня, песка и глины - на 1,6%, природного газа - на 0,5%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т. ч. в производстве химических веществ и химической продукции - на 3,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 3,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 2,6%, машин и оборудования, не отнесенных к другим группам, - на 1,1%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,9%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,0%. При этом в переработке, консервировании фруктов и овощей продукция подорожала на 2,5%, в производстве молочных продуктов - на 1,6%, мяса и мясных продуктов - на 1,5%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,3%, напитков, масла и животных жиров - на 0,8%. В то же время в производстве сахара продукция подешевела на 7,5%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены возросли на 2,6%, при этом электроэнергия подорожала на 2,8%, тогда как теплоэнергия подешевела на 0,1%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2016 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно меньше 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2017 года потребительские цены выросли на 1%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2017 года, %
|декабрь 2017 к ноябрю 2017
|декабрь 2017 к декабрю 2016
|декабрь 2017 г. к декабрю 2016
|январь-декабрь 2017 к январю-декабрю 2016
|Промышленность всего
|1,7
|16,5
|26,4
|1,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|2,9
|30,4
|50,7
|2,9
|Добыча каменного угля
|0,1
|47,8
|47,7
|0,1
|Добыча сырой нефти и природного газа
|2,8
|16,1
|32,6
|2,8
|Добыча металлических руд
|4,6
|29,3
|57,8
|4,6
|Перерабатывающая промышленность
|1,2
|18,5
|21,9
|1,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,0
|12,5
|15,2
|1,0
|производство мяса и мясных продуктов
|1,5
|29,0
|24,1
|1,5
|производство молочных продуктов
|1,6
|18,3
|25,5
|1,6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|1,3
|17,5
|14,5
|1,3
|производство сахара
|-7,5
|-8,1
|9,6
|-7,5
|производство напитков
|0,8
|15,8
|15,0
|0,8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,4
|10,9
|6,5
|0,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|2,3
|11,4
|7,1
|2,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|2,6
|43,0
|60,8
|2,6
|Производство химических веществ и химической продукции
|3,3
|21,9
|15,1
|3,3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,9
|11,0
|9,4
|0,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,7
|12,5
|11,7
|0,7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|0,5
|26,9
|35,0
|0,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1,4
|11,6
|10,8
|1,4
|Производство электронного оборудования
|0,7
|21,2
|13,4
|0,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|1,1
|12,2
|10,7
|1,1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|1,2
|17,9
|16,2
|1,2
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|2,6
|4,0
|24,9
|2,6
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат