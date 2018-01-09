Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат

Цены в промышленности Украины в 2017 году выросли на 16,5%, тогда годом ранее – на 35,7%, в 2015 году – на 25,4%, в 2014 году – на 31,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен производителей замедлилось до 1,7% с 1,8% в ноябре, 2,3% в октябре.

В то же время Госстат указывает, что среднегодовой рост цен в промышленности в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составил 26,4% против 20,5% в 2016 году.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в декабре цены выросли на 2,9%, в частности, в добыче сырой нефти - на 8,4%, железных руд - на 5,1%, камня, песка и глины - на 1,6%, природного газа - на 0,5%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т. ч. в производстве химических веществ и химической продукции - на 3,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 3,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 2,6%, машин и оборудования, не отнесенных к другим группам, - на 1,1%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 0,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост цен составил 1,0%. При этом в переработке, консервировании фруктов и овощей продукция подорожала на 2,5%, в производстве молочных продуктов - на 1,6%, мяса и мясных продуктов - на 1,5%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,3%, напитков, масла и животных жиров - на 0,8%. В то же время в производстве сахара продукция подешевела на 7,5%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены возросли на 2,6%, при этом электроэнергия подорожала на 2,8%, тогда как теплоэнергия подешевела на 0,1%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2016 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно меньше 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году. В декабре 2017 года потребительские цены выросли на 1%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2017 года, %

декабрь 2017 к ноябрю 2017 декабрь 2017 к декабрю 2016 декабрь 2017 г. к декабрю 2016 январь-декабрь 2017 к январю-декабрю 2016 Промышленность всего 1,7 16,5 26,4 1,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 2,9 30,4 50,7 2,9 Добыча каменного угля 0,1 47,8 47,7 0,1 Добыча сырой нефти и природного газа 2,8 16,1 32,6 2,8 Добыча металлических руд 4,6 29,3 57,8 4,6 Перерабатывающая промышленность 1,2 18,5 21,9 1,2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,0 12,5 15,2 1,0 производство мяса и мясных продуктов 1,5 29,0 24,1 1,5 производство молочных продуктов 1,6 18,3 25,5 1,6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 1,3 17,5 14,5 1,3 производство сахара -7,5 -8,1 9,6 -7,5 производство напитков 0,8 15,8 15,0 0,8 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,4 10,9 6,5 0,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 2,3 11,4 7,1 2,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 2,6 43,0 60,8 2,6 Производство химических веществ и химической продукции 3,3 21,9 15,1 3,3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,9 11,0 9,4 0,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,7 12,5 11,7 0,7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 0,5 26,9 35,0 0,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1,4 11,6 10,8 1,4 Производство электронного оборудования 0,7 21,2 13,4 0,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 1,1 12,2 10,7 1,1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 1,2 17,9 16,2 1,2 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 2,6 4,0 24,9 2,6

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат