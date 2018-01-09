Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат

Согласно ее данным, за декабрь минувшего года инфляция составила 1% против 0,9% за ноябрь и 1,2% – за октябрь.
Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) выросла до 14,4% с 13,9% годом ранее.
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 7,1% и 6,8%) подорожали овощи и яйца. На 4,0-1,6% повысились цены на молоко и молокопродукты, масло, сало, фрукты, хлеб, говядину, макаронные изделия. В то же время на 5,4-0,5% подешевели гречневая крупа, сахар, мясо птицы, рыба и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения стоимости содержания и ремонта жилья на 1,1%, тарифов на отопление на 0,9%. Вместе с тем произошло снижение тарифов на водоснабжение и канализацию на 1,2%, горячую воду - на 0,1%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,5%, а также подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 1,5%.
Как сообщалось, в 2017 году правительство и Нацбанк Украины первоначально прогнозировали замедление роста потребительских цен до 8-8,1%, однако в течение года ухудшали свои прогнозы. В частности, правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции с 8% до 11,2%, а Нацбанк в конце октября – с 9,1% до 12,2%, а на 2018 год – до 7,3% с 6,0%.
Кабинет министров во время разработки проекта госбюджета-2018 также ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.
Индекс цен потребителей в декабре 2017г, %:
|декабрь 2017 к ноябрю 2017
|декабрь 2017 к декабрю 2016
|ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016
|январь-декабрь 2017 к январю-декабрю 2016
|Индекс потребительских цен
|1,0
|13,7
|14,4
|1,0
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,5
|17,7
|12,9
|1,5
|Продукты питания
|1,6
|18,3
|13,4
|1,6
|Хлеб та хлебопродукты
|1,0
|10,7
|8,4
|1,0
|Хлеб
|1,8
|20,1
|15,4
|1,8
|Макаронные изделия
|1,6
|9,2
|6,0
|1,6
|Мясо и мясопродукты
|0,5
|29,4
|20,9
|0,5
|Рыба та рыбопродукты
|-0,5
|0,5
|1,7
|-0,5
|Молоко
|4,0
|23,1
|26,3
|4,0
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,4
|19,8
|22,2
|2,4
|Яйца
|6,8
|21,2
|5,7
|6,8
|Масло сливочное
|2,3
|20,6
|27,6
|2,3
|Масло подсолнечное
|0,7
|3,9
|5,5
|0,7
|Фрукты
|2,0
|34,5
|15,2
|2,0
|Овощи
|7,1
|24,7
|10,3
|7,1
|Сахар
|-3,7
|-7,4
|6,8
|-3,7
|Безалкогольные напитки
|0,2
|6,5
|5,0
|0,2
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,6
|20,7
|26,2
|0,6
|Одежда и обувь
|-2,4
|0,9
|2,4
|-2,4
|Одежда
|-2,8
|0,5
|2,1
|-2,8
|Обувь
|-2,0
|1,6
|2,6
|-2,0
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,3
|10,6
|26,7
|0,3
|Содержание и ремонт жилья
|1,1
|8,2
|7,4
|1,1
|Водоснабжение
|-1,2
|20,2
|29,0
|-1,2
|Канализация
|-1,2
|15,1
|23,3
|-1,2
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,2
|47,5
|36,6
|0,2
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|48,9
|0,0
|Природный газ
|0,0
|1,2
|8,3
|0,0
|Горячая вода, отопление
|0,8
|3,5
|56,4
|0,8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,2
|3,1
|2,9
|0,2
|Здравоохранение
|0,8
|7,5
|6,2
|0,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,9
|6,1
|4,1
|0,9
|Амбулаторные услуги
|0,7
|14,9
|14,0
|0,7
|Транспорт
|1,8
|16,7
|14,2
|1,8
|Топливо и масла
|2,5
|20,0
|17,5
|2,5
|Транспортные услуги
|1,4
|22,7
|17,8
|1,4
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-0,3
|5,9
|3,9
|-0,3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,5
|24,9
|19,7
|1,5
|Связь
|0,6
|9,1
|8,7
|0,6
|Отдых и культура
|0,1
|4,5
|4,3
|0,1
|Образование
|0,0
|14,9
|11,9
|0,0
|Рестораны та гостиницы
|1,8
|17,3
|13,6
|1,8
|Разные товары и услуги
|3,1
|7,6
|5,4
|3,1
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат