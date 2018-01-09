Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Согласно ее данным, за декабрь минувшего года инфляция составила 1% против 0,9% за ноябрь и 1,2% – за октябрь.

Госстат уточняет, что среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) выросла до 14,4% с 13,9% годом ранее.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 7,1% и 6,8%) подорожали овощи и яйца. На 4,0-1,6% повысились цены на молоко и молокопродукты, масло, сало, фрукты, хлеб, говядину, макаронные изделия. В то же время на 5,4-0,5% подешевели гречневая крупа, сахар, мясо птицы, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения стоимости содержания и ремонта жилья на 1,1%, тарифов на отопление на 0,9%. Вместе с тем произошло снижение тарифов на водоснабжение и канализацию на 1,2%, горячую воду - на 0,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,8% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,5%, а также подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 1,5%.

Как сообщалось, в 2017 году правительство и Нацбанк Украины первоначально прогнозировали замедление роста потребительских цен до 8-8,1%, однако в течение года ухудшали свои прогнозы. В частности, правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции с 8% до 11,2%, а Нацбанк в конце октября – с 9,1% до 12,2%, а на 2018 год – до 7,3% с 6,0%.

Кабинет министров во время разработки проекта госбюджета-2018 также ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7% до 9%.



Индекс цен потребителей в декабре 2017г, %:

декабрь 2017 к ноябрю 2017 декабрь 2017 к декабрю 2016 ноябрь 2017 г. к ноябрю 2016 январь-декабрь 2017 к январю-декабрю 2016 Индекс потребительских цен 1,0 13,7 14,4 1,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,5 17,7 12,9 1,5 Продукты питания 1,6 18,3 13,4 1,6 Хлеб та хлебопродукты 1,0 10,7 8,4 1,0 Хлеб 1,8 20,1 15,4 1,8 Макаронные изделия 1,6 9,2 6,0 1,6 Мясо и мясопродукты 0,5 29,4 20,9 0,5 Рыба та рыбопродукты -0,5 0,5 1,7 -0,5 Молоко 4,0 23,1 26,3 4,0 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,4 19,8 22,2 2,4 Яйца 6,8 21,2 5,7 6,8 Масло сливочное 2,3 20,6 27,6 2,3 Масло подсолнечное 0,7 3,9 5,5 0,7 Фрукты 2,0 34,5 15,2 2,0 Овощи 7,1 24,7 10,3 7,1 Сахар -3,7 -7,4 6,8 -3,7 Безалкогольные напитки 0,2 6,5 5,0 0,2 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,6 20,7 26,2 0,6 Одежда и обувь -2,4 0,9 2,4 -2,4 Одежда -2,8 0,5 2,1 -2,8 Обувь -2,0 1,6 2,6 -2,0 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,3 10,6 26,7 0,3 Содержание и ремонт жилья 1,1 8,2 7,4 1,1 Водоснабжение -1,2 20,2 29,0 -1,2 Канализация -1,2 15,1 23,3 -1,2 Содержание домов и придомовых территорий 0,2 47,5 36,6 0,2 Электроэнергия 0,0 28,1 48,9 0,0 Природный газ 0,0 1,2 8,3 0,0 Горячая вода, отопление 0,8 3,5 56,4 0,8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,2 3,1 2,9 0,2 Здравоохранение 0,8 7,5 6,2 0,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,9 6,1 4,1 0,9 Амбулаторные услуги 0,7 14,9 14,0 0,7 Транспорт 1,8 16,7 14,2 1,8 Топливо и масла 2,5 20,0 17,5 2,5 Транспортные услуги 1,4 22,7 17,8 1,4 Пассажирский железнодорожный транспорт -0,3 5,9 3,9 -0,3 Пассажирский автодорожный транспорт 1,5 24,9 19,7 1,5 Связь 0,6 9,1 8,7 0,6 Отдых и культура 0,1 4,5 4,3 0,1 Образование 0,0 14,9 11,9 0,0 Рестораны та гостиницы 1,8 17,3 13,6 1,8 Разные товары и услуги 3,1 7,6 5,4 3,1

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат