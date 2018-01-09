Гибриды зарываются в землю и готовятся к атаке

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Новогодние и рождественские праздники, а также подписанное в Минске «перемирие» принесли заметное охлаждение на линии противостояния на Донбассе.

Так, например, 7 января даже пресс-служба штаба АТО, которая довольно тщательно фиксирует провокации противника, отметила, что на фронте не было ни одного обстрела.

В другие дни Нового года такой полной тишины не было - противник ограниченно применял 120-мм минометы, продолжалась и снайперская активность на отдельных участках. К сожалению, не обошлось без потерь среди наших военных - 1 января на наблюдательном пункте в районе пгт. Новотошковское (Светлодарская дуга) в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Александр Ковтун. Есть также раненные и, конечно, небоевые потери - увы, неизменный спутник позиционной войны.

"Точки приложения сил" у противника все те же - наши позиции вблизи шахты "Бутовка", Светлодарская дуга. Традиционно в официальных сводках никак не комментируется активность противника на фронте из района Докучаевска и приморском направлении, хотя, по данным с мест, активность противника там не меньше, чем под Донецком.

На фоне относительного перемирия обе стороны продолжают накапливать силы и готовиться к дальнейшему противостоянию - а то, что оно вспыхнет с новой силой буквально в ближайшие дни, сомнений ни у кого нет.

С одной стороны, боевики усиленно продолжают инженерное обустройство своих позиций, причем тенденция последних месяцев - в непосредственной близости от жилой застройки или в самих населенных пунктах. Так, с начала нового года такие работы зафиксировано независимо военной разведкой и ОБСЕ на южном участке фронта - в районах села Стыла и г. Комсомольское (после деоккупации - Кальмиусское). Это является вполне логичными ответными действиями российского командования оккупационных войск на успешное продвижение нашей группировки в серой зоне и занятие той же Викторовки и еще ряда стратегически важных пунктов в направлении Стылы.

Что касается глобальной разведки, то тут у нас не все так плохо, как кажется на первый взгляд - большую помощь в этом направлении Украине оказывают западные союзники: прежде всего данными как космической, так и воздушной разведки.

Яркий пример - 7 января, когда два военных самолета ВМС США - патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон" и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A "Глобал Хок" - провели масштабную разведывательную операцию вдоль линии разграничения на Донбассе и над акваторией Черного моря вблизи аннексированного Крыма.

По информации западных авиационных ресурсов, беспилотник с бортовым номером 12-2050 проводил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива.

Одновременно экипаж "Посейдона" мониторил черноморскую акваторию, сделав несколько кругов в зоне к западу от Севастополя, после чего пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

Продолжается также плановая подготовка армейцев на полигонах - ведь очередная ротация уже недалеко. Известно, что активно проводит мероприятия по боевому слаживанию на Яворовском полигоне во Львовской области 15-й отдельный горно-пехотный батальон из состава 128-й огпбр. На фотографиях от пресс-службы Генерального штаба Украины есть все наличное вооружение батальона - САУ 2СЗМ "Акация" и 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", а также противотанковые орудия МТ-12 "Рапира".

Продолжается активное насыщение армейских частей новым и снятым с хранения вооружением, допускаются до эксплуатации "на особый период" самые разные образцы нового вооружения (так, в конце года таким образом поступили на вооружение сразу четыре образца беспилотников и автомобиль Богдан-63172). Ждем хороших сведений о принятие на вооружение еще нескольких весьма интересных образцов, да и поступление американского оружия уже "не за горами".

Усиливается и Национальная Гвардия - тут процессы идут не так прозрачно для СМИ. Однако постепенно усиливается огневая мощь - прежде всего за счет закупки партий минометов (причем преимущественно "разрешенных Минском калибра" - 82-мм), мобильность - за счет закупки дополнительных партий бронеавтомобилей. В интересах НГУ также ведется целый ряд разработок - не так давно на полигоне "светился" новый бронеавтомобиль "Варта-Новатор".

Немало внимания уделяется тыловому обеспечению войск - создан единый орган управления медицинским обеспечением ВСУ, в армейские части стали поступать полевые палатки УСБ та УСТ нового образца (как метко прокомментировал кто-то из военных "еще не НАТО, но уже далеко не советские).

Таким образом, можно говорить, что, судя по целому ряду косвенных данных, ближайшие недели на Донбассе будут "горячими" - противник в очередной попытается спровоцировать локальное обострение.