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Между ЛНР и ДНР назревает очередной виток торговой войны
17:01 04.01.2018 |
Главарь "ДНР" Александр Заханченко запретил ввозить с территории "ЛНР" подакцизные товары.
Об этом говорится в "постановлении "совета министров" от 7 декабря, передает Depo.Донбасс.
Таким образом, запрещено ввозить в "ДНР" и "ЛНР" подакцизные товары независимо от страны происхождения.
Также в подписанном Захарченко документе говорится о зеркальных мерах в случае, если "ЛНР" будет устанавливать запреты и ограничения.
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