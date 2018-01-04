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Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
15:30 04.01.2018 |
В январе-ноябре 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1,927 трлн грн, что на 23,1% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.
По данным Госстата, в ноябре 2017 г. по сравнению с ноябрем 2016 г объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 21,8% (из него за пределы страны - на 23,5%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 18,5% (на 1,8%), в перерабатывающей промышленности - на 22,5% (на 26,3%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,1%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,2%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,1%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,7%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-ноябре 2017г. по основным видам деятельности (%)
|ноябрь 2017 к октябрю 2017, %
|ноябрь 2017 к ноябрю 2016, %
|в т.ч. индекс внешнего оборота ноябрь 2017 к октябрю 2017
|ноябрь 2017 к ноябрю 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|101,6
|121,8
|103,7
|123,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|96,1
|118,5
|107,1
|101,8
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|109,6
|133,3
|…2
|…
|- добыча сырой нефти и природного газа
|94,6
|109,9
|-
|-
|- добыча металлических руд
|91,6
|110,2
|111,0
|99,5
|Перерабатывающая промышленность
|102,6
|122,5
|103,4
|126,3
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|99,4
|106,9
|99,4
|105,0
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|106,7
|123,2
|108,7
|121,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|98,1
|120,5
|93,4
|118,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101,3
|140,1
|85,1
|148,8
|Производство химических изделий и химической продукции
|98,9
|123,3
|96,2
|145,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|123,4
|129,6
|155,8
|139,1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|99,2
|126,8
|100,5
|122,9
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|104,7
|132,2
|104,0
|133,4
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|112,2
|145,5
|116,4
|162,9
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|134,8
|114,1
|164,6
|69,7
|- производство электрического оборудования
|114,6
|132,3
|111,3
|141,5
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|101,9
|114,7
|114,5
|112,7
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|116,6
|211,9
|116,4
|291,9
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|100,3
|128,5
|102,6
|139,6
Данные: Госстат Украины
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе –ноябре 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|1926868,0
|100,0
|532002,8
|27,6
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1537065,9
|79,7
|530774,0
|34,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|284053,9
|14,7
|69761,7
|24,6
|добыча каменного и бурого угля
|48350,3
|2,5
|…2
|…2
|добыча сырой нефти и природного газа
|97801,1
|5,1
|-
|-
|Добыча металлических руд
|116230,9
|6,0
|61911,3
|53,3
|Перерабатывающая промышленность
|1253012,0
|65,0
|461012,3
|36,8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|407268,0
|21,1
|110872,3
|27,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|18808,9
|1,0
|8084,7
|43,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|64205,0
|3,3
|22591,9
|35,2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|74047,8
|3,9
|3899,6
|5,3
|Производство химических веществ и химической продукции
|52923,4
|2,7
|12662,2
|23,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|25765,1
|1,3
|3188,0
|12,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100271,4
|5,2
|13452,8
|13,4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|348147,7
|18,1
|214233,7
|61,5
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|130025,7
|6,8
|60010,7
|46,2
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|9049,5
|0,5
|2637,5
|29,1
|- производство электрического оборудования
|25809,0
|1,4
|10099,3
|39,1
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|44788,4
|2,3
|18915,9
|42,2
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|50378,8
|2,6
|28358,0
|56,3
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|12715,5
|0,6
|6446,0
|50,7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|369427,8
|19,2
|…2
|…2
|Водоснабжения;канализация, отходы
|20374,3
|1,1
|…2
|…2
Данные: Госстат Украины.
¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации
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