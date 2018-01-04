Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%

В январе-ноябре 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1,927 трлн грн, что на 23,1% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.

По данным Госстата, в ноябре 2017 г. по сравнению с ноябрем 2016 г объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 21,8% (из него за пределы страны - на 23,5%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 18,5% (на 1,8%), в перерабатывающей промышленности - на 22,5% (на 26,3%).

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,1%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,2%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18,1%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,7%).

Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-ноябре 2017г. по основным видам деятельности (%)

ноябрь 2017 к октябрю 2017, % ноябрь 2017 к ноябрю 2016, % в т.ч. индекс внешнего оборота ноябрь 2017 к октябрю 2017 ноябрь 2017 к ноябрю 2016 Добывающая и перерабатывающая промышленность 101,6 121,8 103,7 123,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 96,1 118,5 107,1 101,8 в том числе - добыча каменного и бурого угля 109,6 133,3 …2 … - добыча сырой нефти и природного газа 94,6 109,9 - - - добыча металлических руд 91,6 110,2 111,0 99,5 Перерабатывающая промышленность 102,6 122,5 103,4 126,3 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 99,4 106,9 99,4 105,0 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 106,7 123,2 108,7 121,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 98,1 120,5 93,4 118,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101,3 140,1 85,1 148,8 Производство химических изделий и химической продукции 98,9 123,3 96,2 145,5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 123,4 129,6 155,8 139,1 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 99,2 126,8 100,5 122,9 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 104,7 132,2 104,0 133,4 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 112,2 145,5 116,4 162,9 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 134,8 114,1 164,6 69,7 - производство электрического оборудования 114,6 132,3 111,3 141,5 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 101,9 114,7 114,5 112,7 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 116,6 211,9 116,4 291,9 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 100,3 128,5 102,6 139,6

Данные: Госстат Украины

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹

в январе –ноябре 2017г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 1926868,0 100,0 532002,8 27,6 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1537065,9 79,7 530774,0 34,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 284053,9 14,7 69761,7 24,6 добыча каменного и бурого угля 48350,3 2,5 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 97801,1 5,1 - - Добыча металлических руд 116230,9 6,0 61911,3 53,3 Перерабатывающая промышленность 1253012,0 65,0 461012,3 36,8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 407268,0 21,1 110872,3 27,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 18808,9 1,0 8084,7 43,0 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 64205,0 3,3 22591,9 35,2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 74047,8 3,9 3899,6 5,3 Производство химических веществ и химической продукции 52923,4 2,7 12662,2 23,9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 25765,1 1,3 3188,0 12,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100271,4 5,2 13452,8 13,4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 348147,7 18,1 214233,7 61,5 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 130025,7 6,8 60010,7 46,2 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 9049,5 0,5 2637,5 29,1 - производство электрического оборудования 25809,0 1,4 10099,3 39,1 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 44788,4 2,3 18915,9 42,2 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 50378,8 2,6 28358,0 56,3 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 12715,5 0,6 6446,0 50,7 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 369427,8 19,2 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 20374,3 1,1 …2 …2

Данные: Госстат Украины.

¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации