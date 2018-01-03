Суд подтвердил решение ГМС об отказе лишенному гражданства Украины Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было вынесено в среду. Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

В момент оглашения решения М.Саакашвили не было в зале суда.

Как сообщалось, М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области.

Пресс-служба Окружного админсуда Киева пояснила, что истец просит суд признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.

Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).

