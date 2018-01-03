Финансовые новости
- |
- 03.01.18
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд подтвердил решение ГМС об отказе лишенному гражданства Украины Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
18:06 03.01.2018 |
Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было вынесено в среду. Судья Окружного админсуда Киева огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".
В момент оглашения решения М.Саакашвили не было в зале суда.
Как сообщалось, М.Саакашвили заявил о намерении оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили к Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киевской области.
Пресс-служба Окружного админсуда Киева пояснила, что истец просит суд признать незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поданном в это управление 26 октября.
Кроме того, истец просит обязать Управление ГМС в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление М.Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите (это заявление подано в ГУ ГМС во Львовской области 11 сентября).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд подтвердил решение ГМС об отказе лишенному гражданства Украины Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%, недовыполнен в декабре на 17% - Госказначейство
|Украинский ракетный комплекс Гром-2 готов к первым полевым испытаниям
|Сводный бюджет Украины в ноябре вышел в плюс на 34 миллиарда против дефицита годом ранее
|Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза к октябрю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине с 1 января выросла минимальная зарплата
|Итоги 2017 года в войне на Донбассе
|Чем жил финансовый рынок Украины в 2017 году
|Доходы населения в III кв.-2017 увеличились на 20,2% до 642,1 млрд гривен
|НБУ расширил возможности банков по получению поддержки долгосрочной ликвидности
|Глава СБУ: РФ активно пытается вербовать украинских топ-чиновников для влияния на политические процессы
|Биткойн: реальный бум на виртуальном рынке
Это интересно
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей
|Рост курса биткойна бьет кардеров по карману
|5 технологий будущего, которые изменят жизнь уже в 2018
|Опубликован список худших паролей 2017 года
|HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни
|Разработчики портативной зарядной станции FingerPow собрали на Kickstarter в пять раз больше средств, чем планировали
|В Японии проведены успешные испытания 5G-связи в движении