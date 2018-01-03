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Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%, недовыполнен в декабре на 17% - Госказначейство
12:00 03.01.2018 |
Доходы государственного бюджета Украины в 2017 году составили 793,564 млрд грн, что на 221,6 млн грн, или 0,02%, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно ее данным, по сравнению с 2016 годом доходы возросли на 192,187 млрд грн, или на 32%.
Госказначейство также сообщает, что в декабре-2017 доходы госбюджета составили 69,092 млрд грн по сравнению с 77,004 млрд грн в ноябре, 61,669 млрд грн - в октябре.
При этом ведомство уточняет, что в декабре прошлого года бюджет по доходам недовыполнен на 17%, или на 14 млрд грн, к показателю временного плана, а к декабрю 2016 года перевыполнен на 11,142 млрд грн, или на 19%.
Налоговые поступления в 2017 году возросли на 84,829 млрд грн по сравнению с показателем 2016 года, или 23%, и составили 448,941 млрд грн. Таможенные поступления увеличились на 71 млрд грн, или на 30,8% к 2016 году, достигнув 303,305 млрд грн. Временный план по таможенным поступлениям перевыполнен на 31,262 млрд грн, или на 11,5%, свидетельствуют данные ведомства.
В декабре-2017 налоговые поступления возросли на 7,515 млрд грн, или на 25,3% к показателям декабря-2016 - до 37,21 млрд грн, таможенные поступления - на 8,738 млрд грн, или на 41,8%. Временный план по таможенным поступлениям в декабре перевыполнен на 1,998 млрд грн, или 7%.
В целом декабрьский план по ГФС недовыполнен на 7,7%, или на 4,624 млрд грн, а к декабрю-2016 года прирост составил 17,449 млрд грн (46%).
Госказначейство уточняет, что по итогам 2017 года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 120,06 млрд грн, что на 29,079 млрд грн, или на 32% превышает показатель 2016 года, когда бюджетное возмещение НДС составило 90,98 млрд грн. В том числе в декабре возмещение НДС достигло 11,339 млрд грн по сравнению с 11,421 млрд грн в ноябре-2017.
Национальный банк Украины, перечислявший в мае-августе прошлого года ежемесячно по 5 млрд грн и возобновивший эту практику в октябре-ноябре, в декабре перечислил 4,378 млрд грн, тогда как в ноябре эта сумма достигла 5 млрд грн (в декабре-2016 года - 14,163 млрд грн).
В целом общий фонд госбюджета по доходам за 2017 год недовыполнен на 2,802 млрд грн, что составило 0,4% к плану, и получил 699,221 млрд грн - это на 24,5% лучше этого показателя за 2016 год. В том числе в декабре общий фонд недовыполнен на 10%, однако его поступления в размере 60,694 млрд грн оказались на 10,6% выше показателя за декабрь-2016.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов в 2017 году на 58,8 млрд грн, или на 38% к 2016 году, - до 210,677 млрд грн. В свою очередь, этот показатель на 11,375 млрд грн, или на 5,7%, превысил временный план.
В декабре местные бюджеты выросли на 3 млрд грн, или на 18,5% к временному плану - до18,677 млрд грн. В годовом исчислении этот показатель увеличился на 7,405 млрд грн (на 60%).
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в декабре-2017 относительно аналогичного периода 2016 года выросли на 7,281 млрд грн, или на 58%, - до 19,772 млрд грн, тогда как в годовом исчислении этот показатель возрос на 51,075 млрд грн, или на 58%, достигнув 180,68 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 были запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышало фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицита госбюджета был определен на уровне 77,65 млрд грн против 70,26 млрд грн - в 2016-м.
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