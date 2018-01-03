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Сводный бюджет Украины в ноябре вышел в плюс на 34 миллиарда против дефицита годом ранее
09:43 03.01.2018 |
Сводный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 33,9 миллиарда гривень против 9,988 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы сводного бюджета за этот период составили 924,5 миллиарда гривень, расходы - 891,3 миллиарда гривень.
По данным НБУ, профицит государственного бюджета в январе-ноябре составил 5,519 миллиарда гривень против дефицита в 45,5 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.
Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы - 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.
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